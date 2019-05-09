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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
EĞİTİM SERVİSİ
09.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:/

LGS’ye ‘şeffaf su şişesi’ de girebilecek

Liselere Giriş Sınavı’na (LGS) katılacak öğrenciler yanlarında, etiketi çıkarılmış, şeffaf pet şişede su bulundurabilecek.

LGS’ye ‘şeffaf su şişesi’ de girebilecek
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MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), “2019 Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu”nda öğrencilere rehberlik etmek amacıyla bazı güncellemeler yaptı. MEB, bu kılavuzda 1 Haziran’da yapılacak LGS öncesi, sınav salonlarına su getirilip getirilemeyeceği sorularına da açıklık getirdi. Kılavuza eklenen cümleyle, sınav salonlarına etiketi çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirilebileceği belirtildi. Eskiden açık bir hükmün olmamasından dolayı, salonlara suların alınmasında farklı uygulamalar olabiliyordu. Yapılan bu değişiklikle su konusu açıklık kazandı.

Kılavuzun ‘Sınavın Uygulanması’ bölümüne eklenen yeni maddelere göre, engelli adaylar yabancı dil ile din kültürü ve ahlak bilgisi testlerinden muafsa, birinci oturumda verilen süre 80 dakika olacak. Aday engelli değil, ancak yabancı dil ile din kültürü ve ahlak bilgisi testinden muafsa onlara da 65 dakika süre verilecek. Engelli olmayıp sadece din kültürü ve ahlak bilgisinden muafsa adayların birinci oturumlarının süresi 60 dakika olacak.

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