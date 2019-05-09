LGS’ye ‘şeffaf su şişesi’ de girebilecek
Liselere Giriş Sınavı’na (LGS) katılacak öğrenciler yanlarında, etiketi çıkarılmış, şeffaf pet şişede su bulundurabilecek.
MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), “2019 Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu”nda öğrencilere rehberlik etmek amacıyla bazı güncellemeler yaptı. MEB, bu kılavuzda 1 Haziran’da yapılacak LGS öncesi, sınav salonlarına su getirilip getirilemeyeceği sorularına da açıklık getirdi. Kılavuza eklenen cümleyle, sınav salonlarına etiketi çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirilebileceği belirtildi. Eskiden açık bir hükmün olmamasından dolayı, salonlara suların alınmasında farklı uygulamalar olabiliyordu. Yapılan bu değişiklikle su konusu açıklık kazandı.
Kılavuzun ‘Sınavın Uygulanması’ bölümüne eklenen yeni maddelere göre, engelli adaylar yabancı dil ile din kültürü ve ahlak bilgisi testlerinden muafsa, birinci oturumda verilen süre 80 dakika olacak. Aday engelli değil, ancak yabancı dil ile din kültürü ve ahlak bilgisi testinden muafsa onlara da 65 dakika süre verilecek. Engelli olmayıp sadece din kültürü ve ahlak bilgisinden muafsa adayların birinci oturumlarının süresi 60 dakika olacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle