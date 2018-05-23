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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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GeriEğitim LGS’ye geri sayım başladı... Hangi dersten kaç soru çıkacak?
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Eğitim
Hürriyet Eğitim
23.05.2018 - 11:02, Son Güncelleme:

LGS’ye geri sayım başladı... Hangi dersten kaç soru çıkacak?

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LGS’ye geri sayım başladı... Hangi dersten kaç soru çıkacak?

MEB tarafından bu yıl ilk kez uygulanacak LGS, 2 Haziran Cumartesi günü yapılacak. Adaylar da çalışmalarını hızlandırdı. Peki LGS’de hangi dersten kaç soru çıkacak? Sınav kaç bölümden oluşuyor, öğrencilere soruları cevaplamaları için ne kadar süre verilecek?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan değişiklikle 2013 Kasım ayından itibaren liselere giriş için uygulanan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavları kaldırıldı yerine farklı bir sistem getirildi. TEOG’da bütün öğrenciler bir liseye yerleşmek için kendi okulunda sınava girmek zorundayken, yeni sistemde bu mecburiyet ortadan kaldırıldı. Yeni sisteme göre isteyen öğrenciler yüksek puanlı okullarda eğitim almak için Liselere Geçiş Sınavı (LGS) olarak adlandırılan sınava katılacak, isteyenler de adrese dayalı olarak evine en yakın okula yerleştirilecek. Ayrıca TEOG’dan farklı olarak LGS’ye öğrenciler kendi okullarında değil, MEB tarafından belirlenen okullarda girecek. Yeni sistemin ilk sınavı ise 2 Haziran Cumartesi günü yapılacak. Sınava sayılı günler kala adaylar da çalışmalarını hızlandırdı. Peki LGS kaç bölümden oluşuyor, hangi dersten kaç soru çıkacak, öğrencilere soruları cevaplamaları için ne kadar süre verilecek? Sınav adayları için bu soruların cevaplarını derledik...

YORUM VE ANALİZ GÜCÜ ÖLÇÜLECEK
Bakanlığın yayınladığı kılavuza göre, her alan için 8’inci sınıf öğretim programlarında belirlenen kazanımlara göre öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç gibi becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacak. 2017 Aralık ayında MEB tarafından yayınlanan örnek soruları yorumlayan uzmanlar da, “anlama ve yorumlama” gücünün öne çıkacağını söylemişti. Örnek sorular yayınlandığında bakanlığın sitesinde yapılan açıklamada ise, “Eğitim sisteminde yer alan öğretim programlarının hedefleri, öğrencilerin okulda ne öğrendiği ve öğrendikleriyle neler yapabildikleri üzerinde yoğunlaşacak. Bu doğrultuda sınavla öğrenci alan liselere yerleştirilme sınavı, 8’inci sınıf kazanımlarıyla birlikte kazandırılmak istenen becerilere odaklanan bir sınav olacak” denilmişti.

SINAV İKİ BÖLÜMDEN OLUŞACAK
LGS iki sözel ve sayısal olmak üzere iki bölümden oluşacak. Sözel bölümde Türkçe dersinden 20; T.C inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dilden 10’ar olmak üzere toplam 50 soru çıkacak. Sözel bölüm oturumu saat 09.30’da başlayacak ve adaylara 75 dakika süre verilecek.

Sayısal bölümde ise matematik ve fenden 20’şer soru yer alacak. Sözel bölümden sonra verilecek 45 dakika aradan sonra saat 11.30’da ise sayısal bölüm oturumu başlayacak. Bu  oturumda da adaylar 40 soruyu 60 dakikada çözecek.  İki oturum arasında öğrenciler sınava girdikleri okuldan ayrılamayacaklar. 

MEB’in yayınladığı örnek sorular;

SÖZEL BÖLÜM İÇİN TIKAYIN

SAYISAL BÖLÜM İÇİN TIKLAYIN

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