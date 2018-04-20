Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: LGS’ye 996 bin başvuru yapıldı

‘YÜZDE 10’U NASIL DOLDURDUNUZ?’

TEOG kaldırılınca sorulan en çok sorulan şuydu: “Hakkari’deki çocuğa fırsat eşitliği sağlayacak mısınız, Kabataş Lisesi’ne girebilecek mi, fen lisesine girebilecek mi, bunların önünü kapatmış olmuyor musunuz?” Soru buydu. Hakkari’deki kardeşim, öğrencim, sınavla alan okullar, özel proje uygulayan okullara da pekala girebilme imkanı tanıyacağız. Bu okullar arasında yüzde 10 gibi bir kontenjan oluşturuyoruz. 120 bin öğrencimizi sınavla alan okullara yönlendirelim diye. Yüzde 10’u nasıl doldurdunuz? Velilerin tercihi dikkate alındı. Geçmiş TEOG verileri de dikkate alındı. Bizde üç genel müdürlük var. Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğü, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Ortaöğretim Genel Müdürlüğü.

Fen ve sosyal bilimler liseleri ile proje okulları Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı. Yüzde 10’un içindeki okulları oluşturduk, belirledik, duyurusunu da yaptık.

TEOG KESİNLİKLE KALKTI

TEOG kalktı mı? Kesinlikle kalktı. TEOG’da herkesin sınava girmesi zorunluydu. Burası eviniz, yanında okul var, pencereden bakıp görüyorsunuz ancak evladınızı gönderemiyorsunuz. Çünkü her okulu sınavla girilen okullar haline getirmişsiniz. Bunun doğru olmadığını, her çocukta ilave kaygıya yol açtığını, sınav sonuçlarına göre yerleştirmenin servis sayısını artırdığını, öğrencilerin 25-30 kilometre uzağa gitmek zorunda olduğunu, bunun kaliteyi düşürdüğünü gördük. 10’uncu Kalkınma Planını’nda hedefler konulmuştu, “her çocuğun kendi muhitinde eğitim alması sağlanacaktır” deniyordu. Bizim yaptığımız iş de bu. Bunu gerçekleştiriyoruz.Bu yıl yüzde 10’u hariç evlatlarımızı kendi muhitinde eğitim vereceğiz.

YÜZDE 10’UN AŞILDIĞI YERLERDE KÖKLÜ OKULLARA YER VERMEDİK

Bazı illerimizde fen liselerine ve sosyal bilimler liselerine gidecek öğrenci sayısı yüzde 10’u aşmış oluyor. İşte bu durumda o köklü okullar listeye giremedi. Hem sınavla, hem de sınavsız öğrenci alan okullarımızdaki öğrencilerimiz başarılıdır. Bugün dünden daha iyiyiz, hiç şüphesi olmasın velilerin.



KILAVUZ HAZİRANDA AÇIKLANACAK

Kılavuz haziranda açıklanacak. Velilerin merak ettiği, merkezi sınav yerleştirmesinde kaç tercih hakkı olacak? Her öğrencimize farklı türlerden beş okul seçebilme imkanı tanıyacağız. Hiçbir öğrencimizi tercih etmediği okula kaydetmeyeceğiz. Her öğrenicimiz isterse fen, sosyal ve proje uygulayan Anadolu liselerinden seçimde bulunacak veya teknik veya proje uygulayan tematik liseleri seçebilecek ya da imam hatip liselerini seçebilecekler. Beş tercih sunacağız. Pansiyonda kalmak isteyenler için ayrı bir tercih ekranı oluşacak. İkisinin de duyurusun aynı anda yapacağız.



HİÇ TERCİH YAPMAYANLAR NE OLACAK?

12 yıllık zorunlu eğitim var. Bu okuyacaksınız demek. Hiçbir tercihte bulunmadı. Bunları mutlaka okulların birine kaydediyoruz. Anne-babasını kayda getirmediği için bir de takipte bulunuyoruz. Zorunlu eğitimin olduğu yerde mutlaka her öğrencimizin bir okula kaydedilmesi yasanın gereği. Yönlendirmeyi dikkate alarak evladımızın en doğru tercihte bulunmasını sağlayacağız. Kimsenin kaygı duymasını, ne olacak diye gereksiz iklime girmesini istemiyoruz.

449 MESLEK LİSESİNDE HEDEF NİTELİKLİ MÜHENDİS YETİŞTİRMEK

Mesleki eğitimde kalite konusunda hala kafalarda soru işaretleri var. Ulusal ajansa sunulan projelerin yüzde 80’inden fazlası meslek liseleri tarafından yapılmıştır. Anadolu mesleki ve teknik liselerimiz var. Anadolu meslek programı uygulayanlar ve Anadolu teknik programı uygulayanlar var. 449 okulda nitelikli mühendis yetiştirme hedefiyle yola çıkıyoruz, fen lisesi programı uygulayacağız. Yazları bu öğrenciler staj yapacaklar. Meslek liselerini bitirenlere teknisyen unvanı da veriyoruz.

KİMSE TERCİH ETMEDİĞİ OKULA GİTMEYECEK

Diyelim ki aynı apartmanda oturan iki öğrenci evinin yakınındaki bir okulu tercih etti öğrenci ve kontenjan yeterli değil. Bu durumda ne olacak? Ortaokul başarı puanına bakılacak, okula devamsızlığına bakılacak, yaşı küçük olana bakılacak vs. Ortaokulda hangi okulda okuduğunu da çıkaracağız. Çünkü o da bir kriter. Ama hiç kimse tercih etmediği okula gitmeyecek, kimse haksızlığa uğramayacak. Aşama aşama açıkladık. Sınavla öğrenci alan okulları açıkladık. Eğitim bölgelerini de haziran ayında açıklayacağız.



ÖĞRETMENE PERFORMANS ELEŞTİRİLERİNE CEVAP

Öğretmelere önce teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimi rahatsız edip onların istemeyeceği bir şey yapar mıyız, hayır. Peki bu performans sistemi nereden çıktı. Öğretmen Yeterlilik Belgesi. 10’uncu Kalkınma Planı’nda da var. 2006’da söylemişiz, 12 yıl geçmiş. Yeni söylememişiz. Biz bunu 2017’de yeniledik. Bir taslak hazırladık. Avrupa ne yapıyorsa ona bakacağız. YÖK Başkanlığı üzerinden taslağı 55 üniversiteye gönderdik. Gelen görüşlerden çoğu olumlu. Öğrencilerin milli ve manevi değerlere bağlı, maddesinin ölçülebilir olmadığını da belirterek eleştiride bulunanlar da var. Öğretmenlerimizin başarılarını nasıl ödüllendirelim, hangisini yurtdışına gönderelim, hangisini bakanlıkta daha iyi bir yere getirelim? diye bakıyoruz. Şimdi arkadaşlarımız üniversitelerden ve dört sendikadan gelen görüşler üzerinde çalışıyor. Eğitim ailemizin hiçbirinin mutabık kalmadığı bir uygulama yapmayacağız. Dünya ne yapıyorsa onu yapacağız. Veliler Cumhurbaşkanını, Başbakanı seçiyor ama öğretmeni değerlendiremez diyorsanız tamam onu çıkaracağız. Öğretmenlerimizden memnunuz ancak daha iyi olabilmesi için de birlikte çalışmamız lazım.



SINAVSIZ YERLEŞMEDE İKAMET SÜRESİ OLACAK MI?

Sınavsız yerleştirme kılavuzu haziran ayında yayınlanacak, arkadaşlar üzerinde çalışıyor. Öğrencilerimizi rahatsız edecek hiçbir kriteri koymayacağız.