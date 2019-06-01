LGS’ye 1 milyondan fazla aday girdi
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, "Sınava yurtiçinden 1 milyon 73 bin 456; yurtdışında 557 olmak üzere toplam 1 milyon 74 bin 13 öğrenci başvurdu. Sınavın her iki oturumu da herhangi bir sorun olmadan tamamlandı. Sınavda engeli, sağlık sorunu veya özel durumu olan adaylarımıza kılavuzda belirtilen her türlü destek sağlandı. Bu kapsamda 5 bin 424 öğrencimiz tek kişilik salonda ve 154 öğrencimiz de hastanede sınava girdi" dedi.
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sınavı’nın (LGS) il ve ilçelerde 953; yurtdışında 15 olmak üzere toplam 968 sınav merkezinde gerçekleştirildiğini söyledi. Özer, sınavla ilgili şu bilgileri verdi:
"Sınavda toplam 3 bin 769 bina ve 63 bin 85 salon kullanıldı. Sınavın her iki oturumu da herhangi bir sorun olmadan tamamlandı. Sınavda engeli, sağlık sorunu veya özel durumu olan adaylarımıza kılavuzda belirtilen her türlü destek sağlandı. Bu kapsamda 5 bin 424 öğrencimiz tek kişilik salonda, 154 öğrencimiz ise hastanede sınava girdi. Dolayısıyla bu durumda olan öğrencilerimiz hiçbir sıkıntı çekmeden bulundukları yerlerde sınava rahatlıkla girebildi. Sınava yurtiçinde 1 milyon 73 bin 456; yurtdışında 557 olmak üzere toplam 1 milyon 74 bin 13 öğrenci başvurdu.
Sınavın başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinde büyük emek veren Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy'a ve çalışma arkadaşlarına, tüm il ve ilçe milli eğitim müdürlerine, okul müdürlerine ve sınavda görev alan tüm öğretmenlere teşekkür ediyorum.”
MEB'in ‘Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu’nda yer alan takvime göre merkezi sınav sonuçları, 24 Haziran'da ‘https://www.meb.gov.tr’ internet adresinde açıklanacak.
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