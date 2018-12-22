LGS’nin birincisi Trabzon
MİLLİ Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayımladığı ‘Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Merkezi Sınavla Yerleşen Öğrencilerin Performansı’ raporuna göre, puan ortalamasında en başarılı il Trabzon oldu.
HAKKÂRİ SON SIRADA
372.72 sınav puanıyla birinci olan Trabzon’u, 370.96 ile Denizli ve 370.06 ile Uşak takip etti. İllere göre son sırada 273.64 ortalamayla Hakkâri yer aldı. 286.31 ile Şırnak, 288.04 ile Ardahan sonlarda yer alan diğer iller oldu. Sınava katılan öğrenci sayısının en yüksek olduğu il olan İstanbul, başarı sıralamasında 44’üncü sırada yer aldı. 347.88 ortalamaya sahip ilde 22 bin 515 öğrenci sınav puanıyla yerleşti. 7 bin 674 öğrencinin yerleştiği Ankara 352.70 ile 32’nci, 4 bin 735 öğrencinin yerleştiği İzmir ise 51’inci sırada yer buldu.
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