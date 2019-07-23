LGS’de yüzde 95 yerleşti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2019 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında ilk yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Adaylar, sonuçları ‘www.meb.gov.tr’ internet adresinden öğrenebiliyor. MEB, ilk kez lise yerleştirme sonuçlarıyla birlikte bir değerlendirme raporu yayımladı. ‘2019 LGS Kapsamında İlk Yerleştirme Sonuçları Ön Raporu’na göre, bu yıl ortaokuldan mezun olarak merkezi ya da yerel yerleştirme için tercih yapan öğrencilerin yüzde 95’i bir liseye yerleşti. Yani 1 milyon 210 bin öğrencinin 1 milyon 149 bini bir ortaöğretim kurumuna girdi. Galatarasay, İstanbul Erkek, Kabataş gibi okullarda boş kontenjan kalmadı.





138 BİN 993’Ü SINAVLA ALAN OKULLARA YERLEŞTİ

Öte yandan, sınav sonuçlarına göre merkezi yerleştirme için tercih yapan 439 bin 419 öğrenciden 138 bin 993’ü sınavla alan okullara yerleşti. Merkezi yerleştirmeyle öğrenci alan ortaöğretim kurumlarının doluluk oranı yüzde 99.57’ye ulaştı. Anadolu, fen ve sosyal bilimler lisesi kontenjanlarının tamamı doldu. Anadolu imam hatip liselerinde bu oran yüzde 99.92; mesleki ve teknik Anadolu liselerindeyse yüzde 97.60 oldu. Mesleki ve teknik Anadolu liselerindeki doluluk oranındaki artış dikkat çekti. Bu liselerde doluluk oranı 2018’de yüzde 74 düzeyindeydi. Sınavla öğrenci alan okullardan Anadolu imam hatip liselerinde 22, mesleki ve teknik Anadolu liselerinde 585 olmak üzere toplamda 607 boş kontenjan kaldı.

HER İKİ ÖĞRENCİDEN BİRİ İLK TERCİHTE

Yerel yerleştirmeyle öğrencilerin yüzde 52.05’i ilk tercihlerindeki liseye girdi. İlk üç tercihinden birine yerleşme oranı ise yüzde 91.08’i buldu. Anadolu lisesine öğrencilerin yüzde 98.87’si, Anadolu imam hatip lisesine yüzde 86.73’ü, mesleki ve teknik Anadolu lisesine ise yüzde 78.79’u ilk üç tercihiyle yerleşti.

EN ÇOK ANADOLU LİSESİNDE YOĞUNLAŞILDI

Birinci tercihinde fen lisesini tercih eden öğrencilerin oranı yüzde 46.2. Fen lisesinden sonra ilk sırada en fazla tercih edilen okul türleri sırasıyla Anadolu ve sosyal bilimler liseleri. Merkezi sınavla yerleşen öğrencilerin beş tercih sırası da incelendiğinde tercihler, Anadolu liselerinde yoğunlaşıyor. Öğrencilerin yüzde 5.8’inin yalnızca bir tercih yaptığı, yüzde 49’unun en fazla dört tercih yaptığı görülüyor.

İKİ İLDE YÜZDE 100 YERLEŞME

Merkezi ve yerel yerleştirmede illere göre öğrenci yerleşme oranlarına bakıldığında ise Ardahan ve Gümüşhane’deki öğrencilerin hepsinin bir liseye yerleştiği görülüyor. Düşük yerleşme oranlarına bakıldığında ise Osmaniye’de yüzde 89.02’si, Kırklareli’nde 91.83’ü, Şırnak’ta 91.42’si, Batman’da 91.86’sı bir ortaöğretim kurumuna yerleşti.

60 BİN 500 ÖĞRENCİNİN KAYDI AÇIK LİSEYE

Yerel ve merkezi yerleştirmede öğrencilerin yüzde 95’i örgün bir liseye yerleştirildi. Geriye kalan 60 bin 500 civarında öğrenci ise otomatik olarak açık liseye kaydedildi. İlk yerleştirme sürecinde yerleşemeyerek, açık lise kapsamına alınan adayların nakil döneminde bir örgün eğitim kurumuna geçme şansları var. Nakil dönemlerinde de herhangi bir örgün liseye geçemeyen öğrenci açık lise üzerinden eğitime devam edecek.

EN BAŞARILI TEST İNKILAP

MEB, merkezi sınavla yerleşen öğrencilerin testlere göre ortalamalarını da paylaştı. Ortalamalar beklendiği gibi daha yüksek oldu. Buna göre, öğrenciler 10 sorunun yer aldığı T.C. İnkılap ve Atatürkçülük testinde 9.32 ortalama ile en yüksek başarıyı gösterdi. Onu 8.89 ortalamayla din kültürü ve ahlak bilgisi takip etti. 20 soruluk Türkçe ise 17.42 netle, öğrencilerin en başarılı olduğu üçüncü test konumunda.

Merkezi sınavla yerleşen öğrenciler, en düşük performansı 20 sorunun yöneltildiği matematik testinde 11.14 ortalamayla gösterdi. Aynı soru sayısına sahip fen bilimlerinde bu 15.62 oldu. 10 soruluk yabancı dildeyse 7.83’lük ortalama yakalandı.

KIZLAR DAHA BAŞARILI

Merkezi olarak yerleşen öğrenciler arasında kız öğrencilerin tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha yüksek ham puan ortalamasına sahip olduğu görüldü. Öğrencilerin ortaokulda gösterdikleri akademik başarılarının bir göstergesi olan Okul Başarı Puanları (OBP) ile Merkezi Sınav Puanları arasındaki ilişki incelendi. Buna göre okulda başarılı olan öğrenci, merkezi sınavda da başarılı oldu.

NAKİL BAŞVURULARI 29 TEMMUZ’DA

İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek. Bu kapsamda 29 Temmuz-2 Ağustos’ta yerleştirmeye esas birinci nakil tercih dönemi olacak. Birinci nakil sonuçları, 5 Ağustos’ta açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları 5-8 Ağustos’ta yapılabilecek. Sonuçlar, 10 Ağustos’ta duyurulacak. Daha sonra hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 6 Eylül’de yerleştirme süreci tümüyle sona erecek.

ASELSAN VE İTÜ DOLDU

Bu yılın başında, MEB ile ASELSAN arasında savunma sanayisine nitelikli eleman yetiştirmek amacıyla imzalanan protokol kapsamında bu alandaki ilk mesleki ve teknik Anadolu lisesi kurulmuştu. ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 60 öğrencinin eğitim göreceği elektrik-elektronik teknolojisi alanına 0.46’lık yüzdelik dilimden öğrenci alındı. Böylece ilk defa bir mesleki ve teknik Anadolu lisesine yüzde 1’lik dilimden öğrenci girdi. MEB ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından imzalan protokol kapsamında kurulan ve ‘bilişim teknolojisi’, ‘biyomedikal cihaz teknolojileri’, ‘elektrik elektronik teknolojisi’, ‘denizcilik’ alanlarında eğitime başlayacak İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de öğrencilerin öncelikli tercihleri arasında yer aldı. Lisenin 30 öğrenci kabul edecek bilişim teknolojisi alanına 1.26’lık yüzdelik dilimden öğrenci alındı. Ayrıca MEB ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İSO, İTO, İTÜ ve TOBB arasındaki iş birlikleri kapsamına alınan mesleki ve teknik Anadolu liselerinin doluluk oranları yüzde 100’e yaklaştı.