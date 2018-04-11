LGS başvuru kılavuzu yayınlandı... LGS'de yanlışlar doğruları götürecek mi?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriLGS başvuru kılavuzu yayınlandı... LGS'de yanlışlar doğruları götürecek mi?
GeriEğitim LGS başvuru kılavuzu yayınlandı... LGS'de yanlışlar doğruları götürecek mi?
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Eğitim
Hürriyet Eğitim
11.04.2018 - 14:28, Son Güncelleme:

LGS başvuru kılavuzu yayınlandı... LGS'de yanlışlar doğruları götürecek mi?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
LGS başvuru kılavuzu yayınlandı... LGS'de yanlışlar doğruları götürecek mi?

MEB, sınavla öğrenci alacak liselerin listesini ve sınava başvuru kılavuzunu yayınladı. Buna göre başvurular 18 Nisan’da sona erecek. 22 Mayıs’ta sınava giriş belgeleri yayınlanacak. Sınav 2 Haziran’da düzenlenecek. Peki sınavda adaylar hangi testten kaç soru yöneltilecek, yanlışlar doğruları götürecek mi, sınav nasıl uygulanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrencinin merakla beklediği sınavla öğrenci alacak liselerin listesini ve sınava başvuru kılavuzunu yayınladı. Kılavuza göre adaylar 18 Nisan’a kadar başvuruda bulunabilecek. Sınava giriş belgeleri 22 Mayıs’ta yayınlanacak.

İsteğe bağlı lise sınavı için başvurular başladı... Son tarih 18 Nisan
İsteğe bağlı lise sınavı için başvurular başladı... Son tarih 18 Nisan

2 Haziran’da düzenlenecek sınavın sonucu ise 22 Haziran’da açıklanacak. Peki sınav nasıl uygulanacak, üç yanlış bir doğruyu götürecek mi, hangi testten kaç soru gelecek?

TOPLAM 90 SORU
MEB’in kılavuzuna göre sınavda öğrencilere çoktan seçmeli 90 soru yöneltilecek. Sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika sürecek. İkinci bölümü ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve öğrencilere 60 dakika süre tanınacak.

SORULAR 8’İNCİ SINIF MÜFREDATINDAN
Sözel bölümde öğrencilere, 8’inci sınıf Türkçe dersinden 20, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C inkılap tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil derslerinden 10’ar olmak üzere 50 soru; sayısalda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden 20’şer olmak üzere 40 soru yöneltilecek.

ÖĞRENCİLER OKULDAN AYRILMAYACAK
Sınavın birinci bölümü 09.30’da, ikinci bölümü ise 11.30’da başlayacak. İki bölüm arasında verilen süre, öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermesi ve dinlenmesi için kullanılacak. Bu sürede öğrenciler, okullardan ayrılamayacak.

Sınavda öğrencilerin her bir ders testine ait ham puanı hesaplanırken, o testin doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkartılarak bulunacak. Yani sınavda üç yanlış bir doğruyu götürecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

LGS başvuru kılavuzu yayınlandı... LGS'de yanlışlar doğruları götürecek mi?

İsteğe bağlı lise sınavı için başvurular başladı... Son tarih 18 Nisan

Okullarda iki yabancı dil daha öğretilecek

Adaylar dikkat! YKS başvuru bilgilerini güncellemek için son gün