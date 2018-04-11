LGS başvuru kılavuzu yayınlandı... LGS'de yanlışlar doğruları götürecek mi?
MEB, sınavla öğrenci alacak liselerin listesini ve sınava başvuru kılavuzunu yayınladı. Buna göre başvurular 18 Nisan’da sona erecek. 22 Mayıs’ta sınava giriş belgeleri yayınlanacak. Sınav 2 Haziran’da düzenlenecek. Peki sınavda adaylar hangi testten kaç soru yöneltilecek, yanlışlar doğruları götürecek mi, sınav nasıl uygulanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrencinin merakla beklediği sınavla öğrenci alacak liselerin listesini ve sınava başvuru kılavuzunu yayınladı. Kılavuza göre adaylar 18 Nisan’a kadar başvuruda bulunabilecek. Sınava giriş belgeleri 22 Mayıs’ta yayınlanacak.
2 Haziran’da düzenlenecek sınavın sonucu ise 22 Haziran’da açıklanacak. Peki sınav nasıl uygulanacak, üç yanlış bir doğruyu götürecek mi, hangi testten kaç soru gelecek?
TOPLAM 90 SORU
MEB’in kılavuzuna göre sınavda öğrencilere çoktan seçmeli 90 soru yöneltilecek. Sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika sürecek. İkinci bölümü ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve öğrencilere 60 dakika süre tanınacak.
SORULAR 8’İNCİ SINIF MÜFREDATINDAN
Sözel bölümde öğrencilere, 8’inci sınıf Türkçe dersinden 20, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C inkılap tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil derslerinden 10’ar olmak üzere 50 soru; sayısalda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden 20’şer olmak üzere 40 soru yöneltilecek.
ÖĞRENCİLER OKULDAN AYRILMAYACAK
Sınavın birinci bölümü 09.30’da, ikinci bölümü ise 11.30’da başlayacak. İki bölüm arasında verilen süre, öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermesi ve dinlenmesi için kullanılacak. Bu sürede öğrenciler, okullardan ayrılamayacak.
Sınavda öğrencilerin her bir ders testine ait ham puanı hesaplanırken, o testin doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkartılarak bulunacak. Yani sınavda üç yanlış bir doğruyu götürecek.
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