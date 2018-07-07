LGS'de yabancı dil 'düzeltme'si
LİSELERE Geçiş Sınavı’nda (LGS) yabancı dil testinde puanların hatalı hesaplandığı gerekçesiyle yaklaşık 800 öğrencinin puanı yenilendi.
Buna göre, değerlendirmede Almanca ve Fransızca derslerinden sınava girenlerin katsayısının İngilizce’yi çözenlere göre düşük hesaplandığı, sınavda doğru-yanlış ve boş sayıları aynı olan öğrencilerle karşılaştırıldığında, yaklaşık 6-10 puana varan farkın ortaya çıktığı öğrenildi.
Uzmanlar, bu durumun özellikle özel okullara kayıt yaptırmayı düşünenlerde mağduriyet yaratabileceğini belirterek, mahkeme yoluna başvurabileceklerini söylüyor. 1 Temmuz’da kayıt almaya başlayan kolejler, ikinci kesin kayıt dönemini 5 Temmuz’da tamamladı. Dün başlayan serbest kayıt dönemi 11 Temmuz’da bitecek. Bu süreçte Robert, Alman, Sainte Pulcherie ile Saint Joseph Fransız liselerinin kontenjanları doldu. Kimilerinde ise 8 ile 100 arası boş kontenjan var.
KAYIT YAPTIRANLAR HAK KAYBINA UĞRAMAZ
Örneğin, LGS’den 445 puan alan bir öğrenci, taban puanını 450 olarak açıklayan Özel Amerikan Robert Lisesi’ne başvuramadı. Ancak yeni hesaplamayla bu öğrencinin puanı 455’e yükseldi. Bu durumda liseye başvurma hakkı kazandı ancak Robert Lisesi kontenjanlarını doldurduğu için kayıt dönemini kapadı. Bazı özel okul yöneticileri, listelerin yeni açıklanan puanlara göre güncellenebileceğini, ancak puanlar yükseldiği için kayıt yaptıranların haklarının kaybolmayacağını söyledi. Saint Michel Fransız Lisesi’nden bir yetkili, “Puanlar otomatikman güncellendi. Kayıt yaptığımız öğrencilerin puanlarını güncelleyerek ilan ettik. İngilizce dışındakilerin puanları değişti. Kontenjanımız dolmadığı için hak kaybına uğrayan olmadı. Bir öğrencinin puanı 429 iken 432 oldu” dedi.
KONTENJAN ARTTIRABİLİRLER
Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal: “Robert Koleji dışında diğer okullar kayıt almaya devam ediyor. Bu öğrenciler, yeni puanlarıyla başvurabilir. Mahkemelik bir süreç olabilir. Çünkü Robert kontenjanını doldurduğu için öğrenci alamaz. Kaydettiği öğrenciyi de silemez. ‘Kayıtlarımı doldurdum’ diyebilir. Mağdur olduğunu düşünen çocuk da Bakanlığa müracaat edebilir. Fransız okullarında bir öğrencininki 14 puan yükselmiş. Diğerlerinde yeni hesaplamalarla 6 ile 9 puan arasında fark oluşmuş. Robert’in son kaydettiği erkek öğrencinin puanı 461, kız öğrencinin 450. Çok basitçe çözülebilecek bir şey değil. Özel okullar için yeniden bir kayıt süreci yapılamaz. Yönetmelikte net yazar, Bakanlığın ilan ettiğine göre yaptık. Puanlarda yapılan revize şu anki boşluklarla ilgili. Bir mağduriyet varsa, buna da mahkeme karar verir. Okullar isterlerse bakanlığa bildirip kontenjanlarını arttırabilir.”
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