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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Esra ÜLKAR
07.07.2018 - 00:31, Son Güncelleme:

LGS'de yabancı dil 'düzeltme'si

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LGS'de yabancı dil 'düzeltme'si

LİSELERE Geçiş Sınavı’nda (LGS) yabancı dil testinde puanların hatalı hesaplandığı gerekçesiyle yaklaşık 800 öğrencinin puanı yenilendi.

Buna göre, değerlendirmede Almanca ve Fransızca derslerinden sınava girenlerin katsayısının İngilizce’yi çözenlere göre düşük hesaplandığı, sınavda doğru-yanlış ve boş sayıları aynı olan öğrencilerle karşılaştırıldığında, yaklaşık 6-10 puana varan farkın ortaya çıktığı öğrenildi.

Uzmanlar, bu durumun özellikle özel okullara kayıt yaptırmayı düşünenlerde mağduriyet yaratabileceğini belirterek, mahkeme yoluna başvurabileceklerini söylüyor. 1 Temmuz’da kayıt almaya başlayan kolejler, ikinci kesin kayıt dönemini 5 Temmuz’da tamamladı. Dün başlayan serbest kayıt dönemi 11 Temmuz’da bitecek. Bu süreçte Robert, Alman, Sainte Pulcherie ile Saint Joseph Fransız liselerinin kontenjanları doldu. Kimilerinde ise 8 ile 100 arası boş kontenjan var.

KAYIT YAPTIRANLAR HAK KAYBINA UĞRAMAZ
Örneğin, LGS’den 445 puan alan bir öğrenci, taban puanını 450 olarak açıklayan Özel Amerikan Robert Lisesi’ne başvuramadı. Ancak yeni hesaplamayla bu öğrencinin puanı 455’e yükseldi. Bu durumda liseye başvurma hakkı kazandı ancak Robert Lisesi kontenjanlarını doldurduğu için kayıt dönemini kapadı. Bazı özel okul yöneticileri, listelerin yeni açıklanan puanlara göre güncellenebileceğini, ancak puanlar yükseldiği için kayıt yaptıranların haklarının kaybolmayacağını söyledi. Saint Michel Fransız Lisesi’nden bir yetkili, “Puanlar otomatikman güncellendi. Kayıt yaptığımız öğrencilerin puanlarını güncelleyerek ilan ettik. İngilizce dışındakilerin puanları değişti. Kontenjanımız dolmadığı için hak kaybına uğrayan olmadı. Bir öğrencinin puanı 429 iken 432 oldu” dedi. 

KONTENJAN ARTTIRABİLİRLER
Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal: “Robert Koleji dışında diğer okullar kayıt almaya devam ediyor. Bu öğrenciler, yeni puanlarıyla başvurabilir. Mahkemelik bir süreç olabilir. Çünkü Robert kontenjanını doldurduğu için öğrenci alamaz. Kaydettiği öğrenciyi de silemez. ‘Kayıtlarımı doldurdum’ diyebilir. Mağdur olduğunu düşünen çocuk da Bakanlığa müracaat edebilir. Fransız okullarında bir öğrencininki 14 puan yükselmiş. Diğerlerinde yeni hesaplamalarla 6 ile 9 puan arasında fark oluşmuş. Robert’in son kaydettiği erkek öğrencinin puanı 461, kız öğrencinin 450. Çok basitçe çözülebilecek bir şey değil. Özel okullar için yeniden bir kayıt süreci yapılamaz. Yönetmelikte net yazar, Bakanlığın ilan ettiğine göre yaptık. Puanlarda yapılan revize şu anki boşluklarla ilgili. Bir mağduriyet varsa, buna da mahkeme karar verir. Okullar isterlerse bakanlığa bildirip kontenjanlarını arttırabilir.”

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