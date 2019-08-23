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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
ANKARA
23.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:/

LGS’de 60 aylık alarmı

Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) bu yıl öğrencileri daha zorlu bir süreç bekliyor. Eğitimde 4+4+4 sistemine geçilmesinin ardından 2012-2013 eğitim-öğretim yılında okula başlama yaşının 60 aya çekilmesiyle okula başlayan öğrenci sayısı önceki yıla kıyasla arttı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel bu artış oranının yüzde 54 olduğunu belirterek, Milli Eğitim Bakanı’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Özel, önergesinde bakanlığın önlemlerini sordu.

LGS’de 60 aylık alarmı
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Özgür Özel, eğitimde ‘4+4+4’ sistemine geçilmesinin ardından 2012-2013 eğitim-öğretim yılında okula başlayan öğrenci sayısının bir önceki yıla kıyasla yüzde 54 oranında arttığını, bu öğrencilerin gelecek yıl yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) gireceklerini hatırlatarak yeni önlemler alınması gerektiği uyarısında bulundu. Özel soru önergesinde, “Bu artış nedeniyle sınavla öğrenci alacak okullara her zamankinden daha fazla talep gerçekleşecektir. Bu nedenle de bu yıl LGS’ye girecek öğrencilerin sınavla öğrenci alan okullara girme olasılığı azalacaktır” dedi. Özel önergesinde şunları kaydetti:

1 MİLYON 870 BİN 705 ÖĞRENCİ

“2012-2013 eğitim-öğretim yılında okula başlama yaşının 60 aya çekilmesi sonucunda 60-66 aylık 135 bin 548, 66-69 aylık 280 bin 643, 69-80 aylık 1 milyon 454 bin 514, toplamda ise 1 milyon 870 bin 705 öğrenci ilkokula başlamıştır. 2012-2013 eğitim öğretim yılında ilkokula başlayan öğrenciler bu yıl 8’inci sınıfa geçmişlerdir. 2018-2019 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı eğitim kurumlarında 8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan 1 milyon 210 bin 112 öğrenci bulunmaktadır. 2019 LGS’ye 1 milyon 74 bin 13 öğrenci başvurmuş, sınava başvuran öğrencilerden 1 milyon 29 bin 555’i (yüzde 95.86) sınava katılmıştır.

YETERLİ DERSLİK VAR MI?

2012-2013 eğitim-öğretim yılında ilkokula başlayan 1 milyon 870 bin 705 öğrencinin bu yıl 8’inci sınıf olduğu göz önüne alındığında, geçen yıla göre yüzde 54’lük bir artış söz konusu olacaktır. LGS’ye yaklaşık 600 bin civarında fazla başvuru olacaktır. Bu nedenle tedbir alınması gerektiği ortadadır. Ancak bakanlığınızın mevcut uygulamaları ile öğrenci sayısındaki bu artış sonrasında ortaya çıkacak sorunların çözülebileceği de görülmemektedir. Ortaöğretim kurumlarına başlayacak öğrenci sayısında beklenen yüzde 54’lük artışı karşılayacak derslik ve öğretmen var mıdır? Sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanlarında bir artış yapılacak mıdır?”

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