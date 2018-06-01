LGS sınavı yarın saat kaçta başlayacak? Sınavda dikkat edilmesi gerekenler neler?

Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) liselere yerleştirmede bu yıl ilk kez uygulanacak ve isteğe bağlı girilecek Liselere Geçiş Sınavı (LGS) yarın saat 09.30’da başlayacak. Sınav, sekizinci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak. LGS aynı gün iki bölüm halinde uygulanacak. Öğrencilere çoktan seçmeli 90 soru yöneltilecek. Sınavın birinci oturumu olan sözel bölüm saat 09.30’da, ikinci oturum olan sayısal bölümü ise saat 11.30’da başlayacak. Sözel bölümde öğrencilere 50 soruyu cevaplamaları için 75 dakika, sayısalda ise 40 soru için 60 dakika süre verilecek.

EN GEÇ SAAT 09.00’DA SINAV BİNASINDA OLMAK GEREKİYOR

Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrencilerin, en geç saat 09.00’da, fotoğraflı sınav giriş belgelerinde belirtilen binada olması gerekiyor. Geçerli kimlik belgesi ve fotoğraflı sınav giriş belgesi yanında olmayan öğrenciler LGS’ye alınmayacak. Peki, LGS nasıl uygulanacak, sınavda uyulması gereken kurallar neler, cevap kâğıdında öğrenciye ait hangi bilgilerin olması gerekiyor? İşte adaylara son hatırlatmalar...

GİRİŞ BELGESİNDE YAZILI SIRA NUMARASINDA OTURUN

- LGS salonlarına giren öğrenciler, fotoğraflı sınav giriş belgesinde belirtilen salonda kendi sıra numarasında oturacak. Gerektiğinde öğrencinin yerini değiştirme yetkisi sınıflarda salon görevlisi öğretmenlere ait. LGS başlamadan önce salonda görevli öğretmenler sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak. Bina sınav komisyonundan ağzı kapalı olarak alınan sınav güvenlik poşetlerinin, salonlarda sınava giren öğrencilerin önünde sınav başlama saatinden 15 dakika önce usulüne uygun olarak açılması gerekiyor. Salonda görevli öğretmenler, sınav güvenlik poşetinden çıkan sınav soru kitapçıklarıyla cevap kâğıtlarını sayacak, basım hatası ve benzeri hataları kontrol edecek; salon yoklama listesiyle karşılaştırmasını yaptıktan sonra, öğrencilere dağıtımını yapacak.

DÖRT TÜR SORU KİTAPÇIĞI OLACAK

- Öğrencilerin, cevap kâğıdında yazılı olan T.C kimlik numarası, adı ve soyadı bilgilerini kontrol ederek hata varsa salon görevlilerine söylemesi ve salon görevlilerinin bu durumu tutanak altına alması gerekiyor. Öğrenci adına düzenlenmiş cevap kâğıdı yoksa veya kullanılamayacak durumdaysa; verilen yeni/yedek cevap kâğıdına öğrencinin, kimlik bilgilerini salonda görevli öğretmenin açıklamalarına göre yazması ve kodlaması isteniyor. Yapılan hatalı veya eksik kodlamadan öğrenciyle birlikte salon görevlileri de sorumlu olacak.

- Adayların; cevap kâğıdı üzerindeki kitapçık türü ve cevap bilgileri işaretlemelerini siyah yumuşak uçlu kurşun kalemle yapması, soru kitapçığında yer alan açıklamalarda ve cevap kâğıdında belirtilen örnekte olduğu gibi yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kâğıdında ilgili seçeneği bularak işaretlemesi lazım.

- Cevap kâğıdındaki imza bölümünün silinmeyen bir kalemle öğrenci tarafından imzalanması gerekiyor. Cevap kâğıdında bulunan, “Bu alanda işaretleme yapmayınız” kısmı hiçbir şekilde işaretlenmeyecek.

- Soru kitapçığının A, B, C ve D olmak üzere dört ayrı türü olacak. Öğrencinin, A kitapçığını kullanıyorsa cevap kâğıdında kitapçık türü bölümünün ‘A’ yuvarlağını, B kitapçığını kullanıyorsa ‘B’ yuvarlağını, C kitapçığını kullanıyorsa ‘C’ yuvarlağını ve D kitapçığını kullanıyorsa da ‘D’ yuvarlağını işaretlemesi lazım. Sınav görevlilerindense, doğru işaretlemenin yapılıp yapılmadığını soru kitapçığı ve cevap kâğıtları üzerinden kontrol edip, sınıf öğrenci yoklama listesine gerekli kodlamaları işlemesi bekleniyor.

KOPYA ÇEKENİN SINAVI İPTAL

- Her sorunun dört cevap seçeneği olacak. Bu seçeneklerden sadece birinin işaretlenmesi gerekiyor. Birden fazla cevap seçeneğinin işaretlenmesi veya değiştirilmek istenen cevabın işaretlemesi tamamen silinmeden yeni bir işaretleme yapılması hâlinde bu soruya verilen cevap, optik okuyucu tarafından yanlış cevap olarak değerlendirilecek. Optik okuyucu tarafından okunamayan işaretlemelerde o soru boş bırakılmış olarak kabul edilecek. Cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirmeye alınmayacak.

- Sınav sırasında salon görevlileri tarafından kopya çekildiği tespit edilirse kopya çeken öğrencilerin sınavları iptal edilecek.

- LGS bitiminde öğrencilerin cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim edip, salon yoklama listesini imzalaması gerekiyor.

SONUÇLAR 22 HAZİRAN’DA

LGS sonuçları 22 Haziran'da açıklanacak. Sınavla ve sınavsız öğrenci alan okullara tercih ve yerleştirme ile ilgili iş ve işlemler, 2018 yılı Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nda yer alacak.

"ZAMANI İYİ KULLANIN, SORULARI DİKKATLİ OKUYUP DOĞRU ANLAYIN"

Bu yıl yapılan sistem değişikliğiyle TEOG yerine getirilen Liseye Giriş Sınavı (LGS) 2 Haziran Cumartesi günü (yarın) ilk kez uygulanacak. Sınav öncesinde öğrencilere son tavsiyelerde bulunan Uğur Okulları Psikolojik Danışmanlık Rehberlik ve ARGE'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin, "İlk olarak okuduğunuzu doğru anlamaya çalışın. İkinci olarak ise zamanı iyi yönetin" dedi.

Yeni sınavın TEOG ile karşılaştırıldığında dakika başına düşen soru sayısının arttığını söyleyen Sezgin, "Zaman azaldı, bu nedenle iyi bir zaman yönetimi şart. Bunun yanı sıra temel beceri olan okuduğunu anlama da çok önemli. Öğrenciler soruları dikkatli bir şekilde okuyup, okuduğunu doğru anlamaya çalışmalılar" dedi.

"ARALIKSIZ ŞEKİLDE SINAV KAĞIDINA BAKMAYIN"

Her değişikliğin çocuklarda ister istemez kaygı oluşmasına neden olduğunu dile getiren Sezgin, "Sınav değişikliği çocuklarda kaygıya sebep oldu. Bu duygunun olabildiğince iyi yönetilmesi gerekiyor. Sınav sırasında ayrıca konsantrasyon da çok önemli. Öğrenciler bazen hiç kafalarını kaldırmadan, devamlı kağıda bakıyorlar. Ben bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. O nedenle bir sorudan diğerine geçerken arada kafalarını kaldırıp sonra kağıda geri dönsünler" diye konuştu.

Sistem değişikliği hakkında da görüşlerini paylaşan Sezgin, "Ergenlik dönemindeki çocuklar sürekli bir değişim halinde ve bu aslında onlar için stresli bir süreç. O nedenle bu şekilde hızlı değişiklikler onları etkileyebiliyor, motivasyonlarını etkileyebiliyor. Ancak süreci en doğru şekilde yürütmek üzere bizler okullarımızda hemen aksiyon alarak öğrencilerimizi bu sürece en iyi şekilde hazırladık" ifadelerinde bulundu.

"SINAV HAYAT DEĞİL"

Sınavın hayat olmadığını da belirten Sezgin, "Çocuklarımız lise sınavına giriyorlar ve önlerine hayatlarını farklı yönlere götürebilecek daha birçok yol çıkacak. Ailelere burada çok önemli görevler düşüyor. Çocuklar arasında karşılaştırma yapmasınlar. Onlara güvendiklerini ve inandıklarını hissettirsinler" dedi.