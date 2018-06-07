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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
AA
07.06.2018 - 17:27, Son Güncelleme:

LGS tercihleri ne zaman başlayacak?

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LGS tercihleri ne zaman başlayacak?

MEB, adrese dayalı sistemle liselere yerleştirme tercihleri ile sınavla öğrenci alacak liselere yerleştirme tercihleri ve pansiyonlu okullara tercihler, aynı anda 2 Temmuz-13 Temmuz tarihlerinde alacak. Tercih ekranı üç bölümden oluşacak ve öğrenciler, sınavla girilecek okullar, yerel yerleştirmede kayıt alanları içindeki okullar ve pansiyonlu okullar için aynı anda tercihte bulunulabilecek. Yerel yerleştirmede okullara devam-devamsızlık da etkili olacak. Adrese dayalı kayıt sistemiyle ilgili tercih sistemini test etmek üzere pilot il olarak belirlenen Bursa'da çalışmalara başlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından (MEB), adrese dayalı sistemle liselere yerleştirme tercihleriyle sınavla öğrenci alacak liselere yerleştirme tercihleri ve pansiyonlu okullara tercihler, aynı anda 2 Temmuz-13 Temmuz tarihlerinde alınacak.

MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, liselere yerleştirmeler için adrese dayalı sistemde tercihler, yerelde oluşturulan Ortaöğretim Kayıt Alanları'na göre yapılacak. Kayıt alanları, ortaokulların kontenjanları göz önünde bulundurularak, öğrencilerin evlerine en yakın olan liseler çerçevesinde belirlenecek. Kayıt alanında bütün lise türleri (Anadolu lisesi, Anadolu meslek lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) yer alacak.

Adrese dayalı sistemle liselere yerleştirme tercihleri, 2 Haziran'da yapılan merkezi sınav sonuçlarına göre öğrenci alacak liselere yerleştirme tercihleri ile pansiyonlu okul tercihleri, aynı anda 2 Temmuz'da alınmaya başlanacak. Tercihler 13 Temmuz'a kadar sürecek. Tercih ekranı üç bölümden oluşacak ve öğrenciler sınavla girilecek okullar ile yerel yerleştirmede kayıt alanları içindeki okullar ve pansiyonlu okullar için aynı anda tercihte bulunabilecekler. Yerel yerleştirmede okullara devam-devamsızlık da etkili olacak.

Sınavla öğrenci alan okullara yerleşemeyen yüzde 90 oranında 8'inci sınıf öğrencisi ise yerel yerleştirmeyle liselere yerleşecek. Bu yerleştirmede öğrencinin evinin adresi ve okuduğu okul kadar, o ortaokuldaki devam-devamsızlığı da etkili olacak.

PİLOT ÇALIŞMA BURSA'DA
Öte yandan, MEB adrese dayalı kayıt sistemi ile ilgili tercih sistemini test etmek üzere Bursa pilot il olarak belirlendi.

Bakanlık, Bursa'da geçen hafta tüm ortaokul müdürlerini ve okullardaki rehber öğretmenleri tercihlerle ilgili eğitime aldı.

Bursa'daki liselerde öğrenim gören öğrenciler, eğitim bölgelerindeki okullarda 8 Haziran akşamına kadar tercihte bulunacak.

Bursa'daki liselerde okuyan tüm 8'inci sınıf öğrencileri, pilot çalışma kapsamında okullarına giderek, sistemi test etmek üzere okul tercihinde bulunuyor. Yarın sona erecek pilot çalışma kapsamında sistemin işleyişine ilişkin bilgi toplanacak.

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