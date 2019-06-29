LGS tercihleri nasıl yapılacak? LGS tercihleri sırasında bunlara dikkat edin!
LGS tercihleri için beklenen güne sayılı saatler kaldı. Yüzdelik dilimleri ve okulların taban puanlarına göre LGS tercihlerini gerçekleştirecek olan binlerce öğrenci, LGS tercihleri için eğitimcilerden yardım alacak. Ancak lise tercihi yapılırken bazı detaylara dikkat etmek gerekecek. Peki, LGS tercihleri nasıl yapılacak? İşte, tercih esnasında dikkat etmeniz gereken bazı detaylar
1-12 Temmuz tarihlerinde belirli aşamaların gerçekleştirilmesiyle tamamlanacak olan LGS tercihleri, okul müdürlüklerinin onayından geçmesiyle birlikte kabul edilmiş sayılacak. LGS tercihi yaparken öğrenci, veli ve eğitimcilerin dikkat etmesi gereken belirli aşamalar olacak. İşte, tercih ekranında doğru adım adım atabilmeniz için dikkat etmeniz gerekenler
YERLEŞTİRMELERİN YÜZDE 10'U NİTELİKLİ LİSELERE, YÜZDE 10'U ADRESE DAYALI LİSELERE YAPILACAK
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre öğrencilerin yüzde 10’u fen, Anadolu, sosyal bilimler, proje okullar gibi sınavla öğrenci alacak liselere gidecek. Geriye kalan yüzde 90’ı ise adrese dayalı olarak yerleştirilecek.
EN FAZLA 15 TERCİH YAPILABİLECEK
Adaylar, ‘Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar’ ekranından en fazla beş, ‘Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar’ ekranından en fazla beş, ‘Pansiyonlu Okullar’ tercih ekranından da en fazla beş olmak üzere toplamda 15 lise tercihinde bulunabilecek. Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından e-Okul üzerinden veya herhangi bir ortaokul, imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecek. Tercihler, mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.
YEREL YERLEŞTİRME TERCİHİ ZORUNLU OLARAK YAPILACAK
LGS puanına sahip olanlar dahil tüm öğrenciler, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda olacak.
‘Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar’ ekranından tercih yapılmazsa, öğrencilere ‘Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar’ ile ‘Pansiyonlu Okullar’ tercih ekranı açılmayacak.
Yerel yerleştirmede tercihlerden ilk üç okulu ‘Kayıt Alanı’ndan seçmek şartıyla öğrenciler en fazla beş okul tercihinde bulunabilecek.
BU DETAYLARA DİKKAT
Özel liselere ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara kesin kaydını tamamlamış öğrenciler, tercihte bulunamayacak.
‘Yerleştirme Tercihleri İçin Ön Çalışma Formu’ veli tarafından doldurulup imzalanınca, tercihler sisteme okul müdürlüğü tarafından girilerek onaylandıktan sonra iki nüsha çıktısı alınacak. Biri veliye verilecek, diğeri okulda saklanacak.
AYNI OKUL TÜRÜNDEN EN FAZLA 3 OKUL SEÇİLEBİLECEK
Yerel yerleştirmede aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla üç okul seçilebilecek.
YEREL YERLEŞTİRMEDE OKUL PUANI ÖNEM ARZ EDECEK
Yerel yerleştirme okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikâmet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak.
Değerlendirmede eşitlik olursa 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı üstünlüğüne bakılacak.
YÜZDELİK DİLİMLERE BAKILACAK
1 milyon 29 bin 555 adayın girdiği ve 24 Haziran’da açıklanan LGS sonuçlarıyla öğrenci alacak 1531 lisenin geçen yılki yüzdelik dilimleri önem arz edecek.
Adaylar, yerel yerleştirme tercihlerini yaptıktan sonra 1531 mesleki ve teknik Anadolu, imam hatip, fen, Anadolu ve sosyal bilimler lisesindeki toplam 139 bin 660 kontenjan için ‘Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar’ ekranından tercih yapabilecek.
En fazla beş okul tercih listesine yazılabilecek. Adaylar listelerini okulların taban puanlarına ve kontenjanlarına bakarak hazırlayacak. Sınav puanının eşitliği halinde önce Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, ardından sırasıyla 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8’inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılacak.
Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda sınavla alan okullara yerleşirse yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacak.
TERCİH ROBOTU YAYINDA
MEB, LGS kapsamında tercih yapacak öğrenciler için ilk kez bir tercih robotu hazırladı.
Tercih rehberi, e-Okul üzerinden tüm veli, öğrenci ve rehber öğretmenlerinin kullanımına açıldı. Öğrenciler bu robotu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebilecek.
Robotta okul türleri, il, ilçe ve 2018’e ait yüzdelik dilimlerine göre arama yapılabilecek. Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan ortaöğretim kurumları için hazırlanan tercih rehberinde ise öğrencinin kayıt bölgesindeki okullar listelenebiliyor.
TERCİHLERİNDEN MEMNUN OLMAYANLAR NAKİL HAKKINI KULLANABİLECEK
Yerleştirmeye esas nakiller iki dönemde yapılacak. Her dönemde sınavla, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan ve pansiyonlu okullar için de en fazla üçer okul tercihi yapılabilecek.
Aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla ikisi seçilebilecek.
Öğrenciler yerleştirmeye esas ikinci nakil başvuru döneminde ‘Mesleki Eğitim Merkezleri’ni de tercih edebilecek. Nakil başvuruları, tercih edilecek okulun boş kontenjanına bakılmaksızın herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğüne yapılabilecek.
NAKİLLER NE ZAMAN YAPILACAK?
Birinci nakil tercih başvurularının alınması 29 Temmuz-2 Ağustos arasında. Sonuçlar 5 Ağustos’ta açıklanacak. İkinci nakil başvuruları 5-8 Ağustos’ta alınacak, sonuçları 10 Ağustos’ta ilan edilecek.
Boş kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları’nca yerleştirme başvuruları 19-23 Ağustos’ta alınacak. Sonuçları ise 6 Eylül’de duyurulacak.
ÖZEL OKULLARIN KAYITLARI BAŞLADI
İsteyen öğrenciler özel okula kayıt olabilecek. 74 özel okul merkezi sınav puanına göre öğrenci kabul edecek. Önce özel okullar kayıt alacak, ardından devlet liselerinin tercihleri yapılacak. MEB’in kılavuzunda özel okulların kayıt tarihleri 26 Haziran-12 Temmuz olarak belirlendi.
Türkiye Özel Okullar Derneği de dün iki ön, bir kesin ve serbest kayıt şeklinde kayıtlarını tamamlayacağını duyurdu. Dernek takvimini şöyle açıkladı:
Yorumları Göster
Yorumları Gizle