LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB'den tarih detayı
LGS tercih sonuçları için öğrenci ve velilerin araştırması devam ediyor. Lise eğitimleri için Milli Eğitim Bakanlığı'nın yurt genelinde düzenlediği sınavlara katılım gösteren öğrenciler, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aradı. Bakanlığın yayımladığı kılavuzda net olarak yayımlanan tercih sonuçları tarihi, adaylara duyuruldu. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o tarih hakkında detaylı bilgiler
LGS tercih sonuçları için vatandaşların araştırması devam ediyor. Milyonlarca kişinin merakla araştırdığı konular arasında yer alan LGS tercih sonuçları, bakanlığın belirlediği tarihlerde erişime açılacak. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Okul kayıtları ne zaman yapılacak? İşte, detaylı bilgiler
LGS tercihleri geçtiğimiz günlerde başladı. E Okul üzerinden gerçekleştirilebilen lise tercihleri aracılığıyla bölgelerine en yakın ve kendilerine en uygun lise seçimini yapan öğrenciler, bu çerçevede LGS tercih ve yerleştirme kılavuzunu kullandı. Adrese dayalı tercihler, bu çerçevede zorunlu kılındı. Aynı puandaki birden fazla kişinin aynı tercihte bulunması halinde ise OBP önem arz edecek. Adaylar e-Okul üzerinden 13 Temmuz Cuma günü saat 17.00’ye kadar tercihte bulunabildi.
NAKİLLER DÖRT DÖNEMDE YAPILACAK
Yerleştirmeye esas nakiller, dört dönemde olacak. Başvurular 6-10 Ağustos, 13-17 Ağustos, 27-31 Ağustos ve 3-6 Eylül’de saat 17.00’ye kadar alınacak. Her dönemde öğrenciler, her gruptan en fazla üç okul seçebilecek. Tercihler, boş kontenjana bakılmaksızın bir ortaokul müdürlüğüne başvurarak yapılabilecek. İşlemler, okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacak. Veli, düzeltme veya iptal için tercih süresi içinde okul müdürlüğüne başvurabilecek. 10-14 Eylül’de ise, hiçbir yere yerleşemeyenler için il ve ilçe komisyonunda nakiller olacak. Okullar, 17 Eylül’de açılacak.
|KURUM
|İLK
TABAN PUAN
|SON
TABAN PUAN
|BOŞ KONTENJAN
|TOPLAM KONTENJAN
|Özel Amerikan Robert Lisesi
|450
|450
|0
|106
|Özel Alman Lisesi
|440
|440
|0
|130
|Üsküdar Amerikan Lisesi
|440
|433 (kız)
439 (erkek)
|0
|176
|İstanbul Özel Saint Joseph Fransız Lisesi
|410
|410
|0
|216
|Özel Notre Dame de Sion Fransız Lisesi
|405
|392
|0
|140
|SEV Amerikan Koleji
|410
|350
|0
|89
|Özel Saint Benoit Fransız Lisesi
|393
|382
|0
|156
|Özel Sainte Pulcherie Fransız Lisesi
|390
|383
|0
|92
|Özel Saint Michel Fransız Lisesi
|390
|364
|0
|120
|Özel Galileo Galilei İtalyan Lisesi
|390
|350
|0
|58
Yorumları Göster
Yorumları Gizle