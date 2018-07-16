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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
16.07.2018 - 11:12, Son Güncelleme:

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB'den tarih detayı

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LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB'den tarih detayı

LGS tercih sonuçları için öğrenci ve velilerin araştırması devam ediyor. Lise eğitimleri için Milli Eğitim Bakanlığı'nın yurt genelinde düzenlediği sınavlara katılım gösteren öğrenciler, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aradı. Bakanlığın yayımladığı kılavuzda net olarak yayımlanan tercih sonuçları tarihi, adaylara duyuruldu. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o tarih hakkında detaylı bilgiler

LGS tercih sonuçları için vatandaşların araştırması devam ediyor. Milyonlarca kişinin merakla araştırdığı konular arasında yer alan LGS tercih sonuçları, bakanlığın belirlediği tarihlerde erişime açılacak. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Okul kayıtları ne zaman yapılacak? İşte, detaylı bilgiler

LGS tercihleri geçtiğimiz günlerde başladı. E Okul üzerinden gerçekleştirilebilen lise tercihleri aracılığıyla bölgelerine en yakın ve kendilerine en uygun lise seçimini yapan öğrenciler, bu çerçevede LGS tercih ve yerleştirme kılavuzunu kullandı. Adrese dayalı tercihler, bu çerçevede zorunlu kılındı. Aynı puandaki birden fazla kişinin aynı tercihte bulunması halinde ise OBP önem arz edecek. Adaylar e-Okul üzerinden 13 Temmuz Cuma günü saat 17.00’ye kadar tercihte bulunabildi.

 

NAKİLLER DÖRT DÖNEMDE YAPILACAK
Yerleştirmeye esas nakiller, dört dönemde olacak. Başvurular 6-10 Ağustos, 13-17 Ağustos, 27-31 Ağustos ve 3-6 Eylül’de saat 17.00’ye kadar alınacak. Her dönemde öğrenciler, her gruptan en fazla üç okul seçebilecek. Tercihler, boş kontenjana bakılmaksızın bir ortaokul müdürlüğüne başvurarak yapılabilecek. İşlemler, okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacak. Veli, düzeltme veya iptal için tercih süresi içinde okul müdürlüğüne başvurabilecek. 10-14 Eylül’de ise, hiçbir yere yerleşemeyenler için il ve ilçe komisyonunda nakiller olacak. Okullar, 17 Eylül’de açılacak.

KURUMİLK
TABAN PUAN		SON
TABAN PUAN		BOŞ KONTENJANTOPLAM KONTENJAN
Özel Amerikan Robert Lisesi4504500106
Özel Alman Lisesi4404400130
Üsküdar Amerikan Lisesi440433 (kız)
439 (erkek)		0176
İstanbul Özel Saint Joseph Fransız Lisesi4104100216
Özel Notre Dame de Sion Fransız Lisesi4053920140
SEV Amerikan Koleji410350089
Özel Saint Benoit Fransız Lisesi3933820156
Özel Sainte Pulcherie Fransız Lisesi390383092
Özel Saint Michel Fransız Lisesi3903640120
Özel Galileo Galilei İtalyan Lisesi390350058

 

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