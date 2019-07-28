LGS tercih kılavuzu güncellendi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ‘2019 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu’nu güncelledi.
Buna göre öğrenciler, bu ay içinde yapılan yasal düzenlemeyle lise diploması alma imkânı tanınan mesleki eğitim merkezlerini, 29 Temmuz Pazartesi günü başlayacak olan yerleştirmeye esas birinci nakil döneminde de tercih edebilecek. Daha önce öğrenciler, istemeleri halinde mesleki eğitim merkezlerini, yerleştirme esas ikinci nakil döneminde tercih edebiliyordu. Haftada bir gün okulda, diğer günler ise işletmelerde eğitim alan mesleki eğitim merkezi öğrencilerinden 11’inci sınıfta başarılı olanlar kalfalık, 12’nci sınıf sonunda başarılı olanlar da ustalık belgesi alıyordu. Öğrencilerin lise diploması alabilmesi için açık öğretim kurumlarına kayıt yaptırarak fark derslerini vermeleri gerekiyordu.
MEB, öğrencilerin mesleki eğitim merkezlerini tercih etmelerinin önünde büyük engel oluşturan bu durumu çözmek için bu ay yeni düzenleme yaptı. Böylece mesleki eğitim merkezlerine kayıt yapan öğrencilere, fark derslerini bu merkezlerde yüz yüze eğitim yoluyla tamamlayarak lise diploması alma imkânı tanındı.
Bu düzenlemeyle mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısının arttırılması ve sanayinin nitelikli usta ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle