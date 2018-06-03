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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Eğitim
03.06.2018 - 12:43, Son Güncelleme:

LGS soruları ve cevap anahtarının tümü yayımlandı... Matematik, Türkçe, fen bilimleri

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LGS soruları ve cevap anahtarının tümü yayımlandı... Matematik, Türkçe, fen bilimleri

Yaklaşık bir milyon öğrencinin girdiği LGS’nin soruları ve cevapları yayımlandı. Adaylar soruları inceleyerek LGS’den kaç net yaptıklarını tahmini olarak hesaplayabilirler. Türkçe, İnkilap Tarihi, Matematik, İngilizce, Fransızca, Almanca, Din Kültürü ve Fen Bilimleri LGS soru ve cevapları, Hurriyet.com.tr’de!

LGS soruları ve cevap anahtarı, bugün Hurriyet.com.tr'de yayımlandı. Nitelikli okullara yerleşmek isteyen öğrencilerin katılım sağladığı LGS'de, adaylara 50 sözel, 40 sayısal soru yöneltildi. Matematik, Türkçe, Fen Bilimleri, İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve yabancı dil bölümlerinden sınava giren adaylar, sınav sonuçları için 22 Haziran tarihini bekleyecek. İşte, öğrencilerin merakla araştırdığı LGS soruları ve cevap anahtarı

TEOG’un kaldırılmasının ardından bu 2 Haziran’da ilk kez uygulanan LGS geride kaldı. Lise adayları dün, sözel derslerin yer aldığı birinci oturumda Türkçe’den 20; TC inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dilden 10’ar soruyu cevapladı. İkinci oturumda ise matematikten ve fen bilimlerinden 20’şer soru yer aldı. LGS sonrasında eğitim uzmanlarının değerlendirmelerinde özellikle matematik testindeki soruların zorluğuna dikkat çekildi. Hürriyet Eğitim muhabirlerinin adaylarla yaptığı röportajlarda da sözel soruları kolay bulunurken, matematik ile fen bilimlerinin eleyici olduğu belirtildi.

SONUÇLAR 22 HAZİRAN’DA
Sınav heyecanını geride bırakan öğrenciler, şimdi de sonuçlar için bekleyecek. Sınavın sonuçları 22 Haziran’da açıklanacak. Sınavla ve sınavsız öğrenci alan okullara tercih ve yerleştirmeye ilişkin iş ve işlemler, ‘2018 Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu’nda yer alacak.

LGS Türkçe soruları ve cevapları yayımlandı İşte soru ve cevap anahtarı
LGS Türkçe soruları ve cevapları yayımlandı! İşte soru ve cevap anahtarı
İşte LGS matematik soruları ve cevap anahtarı
İşte LGS matematik soruları ve cevap anahtarı
İşte LGS fen bilimleri soruları ve cevap anahtarı
İşte LGS fen bilimleri soruları ve cevap anahtarı
LGS inkılap tarihi ve Atatürkçülük soruları ve cevap anahtarı
LGS inkılap tarihi ve Atatürkçülük soruları ve cevap anahtarı
LGS din kültürü ve ahlak bilgisi soruları ve cevap anahtarı
LGS din kültürü ve ahlak bilgisi soruları ve cevap anahtarı
LGS İngilizce soruları ve cevap anahtarı
LGS İngilizce soruları ve cevap anahtarı
LGS Almanca soruları ve cevap anahtarı
LGS Almanca soruları ve cevap anahtarı
LGS Fransızca soruları ve cevap anahtarı
LGS Fransızca soruları ve cevap anahtarı
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LGS İtalyanca soruları ve cevap anahtarı
LGS din kültürü ve ahlak bilgisi (Musevi cemiyeti) soruları ve cevap anahtarı
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LGS din kültürü ve ahlak bilgisi (Ermeni cemiyeti) soruları ve cevap anahtarı
LGS din kültürü ve ahlak bilgisi (Ermeni cemiyeti) soruları ve cevap anahtarı

UZMANLAR YORUMLADI

Uzmanlar, LGS'nin sayısal alanda zor olduğunu vurgularken, sözel alanın rahat olduğunu ifade etti. 

SÖZEL RAHATTI

Onur Soğuk (Hocalara Geldik Platformu): Sözeli öğrenciler çok rahat yaptı. Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, TC. inkılap tarihi ve Atatürkçülük soruları alışık oldukları sorular. Herhangi bir sorun yaşanmadı. İkinci kısımda matematik ve fen soruları öğrencileri çok zorladı. Özellikle matematik. Bunun nedeni ise uzun metinli sorular. Bunlar öğrencilerin zamanı yetiştirememesine neden oldu. İyi öğrenciler bile 2-3 soru boş bıraktı, yetiştiremedi. Fen nispeten zorladı. İkinci kısımda çoğu öğrenci süreyi yetiştiremedi. Belirleyici olan fen ve matematik olacak gibi duruyor. Bu iki derste iyi yapanların istedikleri yerleri kazanma şansları daha yüksek.

TEOG'DAN ZOR

Talha Doğan (Tonguç Akademi): Sözel, beklenildiği gibi öğrencinin rahatlıkla yapabileceği düzeyde. Kazanımları birebir çıktı. Kazanımları bilen, okul derslerini takip eden bir öğrenci, Türkçe, TC. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ve İngilizce sorularını kolayca çözebilir. Türkçede örnek sorulardaki gibi yeni tarz sorular var. Türkçe’de 12’nci soru, teknoloji cihazlarıyla ilgili ana düşünce sorusu çeldirici. Öğrenciler A ya da D işaretlemiş olabilir. Sözel netlerinin Türkiye ortalaması yüksek olacak. Sayısalda ise matematik zorlayıcı, belirleyici olacak. TEOG’dakinden daha üst seviyede sorular çıktı. Fen yine örnek sorulardaki gibi günlük hayata uygun, bu bilgileri sorgulayıcı.

 

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