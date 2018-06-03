LGS soruları ve cevap anahtarının tümü yayımlandı... Matematik, Türkçe, fen bilimleri

LGS soruları ve cevap anahtarı, bugün Hurriyet.com.tr'de yayımlandı. Nitelikli okullara yerleşmek isteyen öğrencilerin katılım sağladığı LGS'de, adaylara 50 sözel, 40 sayısal soru yöneltildi. Matematik, Türkçe, Fen Bilimleri, İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve yabancı dil bölümlerinden sınava giren adaylar, sınav sonuçları için 22 Haziran tarihini bekleyecek. İşte, öğrencilerin merakla araştırdığı LGS soruları ve cevap anahtarı

TEOG’un kaldırılmasının ardından bu 2 Haziran’da ilk kez uygulanan LGS geride kaldı. Lise adayları dün, sözel derslerin yer aldığı birinci oturumda Türkçe’den 20; TC inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dilden 10’ar soruyu cevapladı. İkinci oturumda ise matematikten ve fen bilimlerinden 20’şer soru yer aldı. LGS sonrasında eğitim uzmanlarının değerlendirmelerinde özellikle matematik testindeki soruların zorluğuna dikkat çekildi. Hürriyet Eğitim muhabirlerinin adaylarla yaptığı röportajlarda da sözel soruları kolay bulunurken, matematik ile fen bilimlerinin eleyici olduğu belirtildi.

SONUÇLAR 22 HAZİRAN’DA

Sınav heyecanını geride bırakan öğrenciler, şimdi de sonuçlar için bekleyecek. Sınavın sonuçları 22 Haziran’da açıklanacak. Sınavla ve sınavsız öğrenci alan okullara tercih ve yerleştirmeye ilişkin iş ve işlemler, ‘2018 Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu’nda yer alacak.

UZMANLAR YORUMLADI

Uzmanlar, LGS'nin sayısal alanda zor olduğunu vurgularken, sözel alanın rahat olduğunu ifade etti.



SÖZEL RAHATTI



Onur Soğuk (Hocalara Geldik Platformu): Sözeli öğrenciler çok rahat yaptı. Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, TC. inkılap tarihi ve Atatürkçülük soruları alışık oldukları sorular. Herhangi bir sorun yaşanmadı. İkinci kısımda matematik ve fen soruları öğrencileri çok zorladı. Özellikle matematik. Bunun nedeni ise uzun metinli sorular. Bunlar öğrencilerin zamanı yetiştirememesine neden oldu. İyi öğrenciler bile 2-3 soru boş bıraktı, yetiştiremedi. Fen nispeten zorladı. İkinci kısımda çoğu öğrenci süreyi yetiştiremedi. Belirleyici olan fen ve matematik olacak gibi duruyor. Bu iki derste iyi yapanların istedikleri yerleri kazanma şansları daha yüksek.



TEOG'DAN ZOR



Talha Doğan (Tonguç Akademi): Sözel, beklenildiği gibi öğrencinin rahatlıkla yapabileceği düzeyde. Kazanımları birebir çıktı. Kazanımları bilen, okul derslerini takip eden bir öğrenci, Türkçe, TC. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ve İngilizce sorularını kolayca çözebilir. Türkçede örnek sorulardaki gibi yeni tarz sorular var. Türkçe’de 12’nci soru, teknoloji cihazlarıyla ilgili ana düşünce sorusu çeldirici. Öğrenciler A ya da D işaretlemiş olabilir. Sözel netlerinin Türkiye ortalaması yüksek olacak. Sayısalda ise matematik zorlayıcı, belirleyici olacak. TEOG’dakinden daha üst seviyede sorular çıktı. Fen yine örnek sorulardaki gibi günlük hayata uygun, bu bilgileri sorgulayıcı.

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