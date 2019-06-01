LGS soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? MEB sonuç tarihi verdi
Liselere Geçiş Sınavı (LGS) bugün yapılıyor. Bu yıl 1526 liseye 139 bin 120 öğrenci alınacak. Sınav, iki bölüm halinde ve aynı gün uygulanacak. İlk oturumu tamamlayan öğrenciler şimdiden soru-cevap ve sonuç araştırmalarına başladı. Peki, LGS soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? Sonuç tarihi belli mi?
Liseye girişte ilk kez geçtiğimiz yıl yapılan LGS’nin ikincisi bugün tamamlanacak. Hem öğrenciler hem de velilerin ise en çok merak ettiği sorular şunlar: LGS sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? LGS sonucu ne zaman açıklanacak? İşte, Milli Eğitim Bakanlığı’nın verdiği bilgiler…
MEB, bu yılın kılavuzuyla sonuçlar için net tarih vermişti. Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları, 24 Haziran 2019 tarihinde açıklanacak.
2018 LGS SINAV SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?
Sonuç tarihi için net bir tarih belirten MEB, soru ve cevaplar için bilgilendirmede bulunmadı ancak soru-cevap duyurusunun kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor. LGS soru ve cevapları açıklandığı andan itibaren aşağıdaki link üzerinden kontrol edilebilir olacak.
74 ÖZEL OKUL LGS PUANIYLA ÖĞRENCİ ALACAK
LGS’yle alacağı açıklanan lise ve kolejler şöyle:
İSTANBUL: Ahmet Şimşek, Alev, Alkev Özel Anadolu, Alkev Özel Fen, Alman, Amerikan Robert, Anakent, Arel Anadolu, Arel Fen, Atacan Anadolu, Cent, Çevre, Doğan Anadolu, Eyüboğlu, Burçak Eyüboğlu Fen ve Teknoloji, Florya Anadolu, Florya Fen, Florya Uğur Anadolu, FMV Özel Işık, FMV Özel Ayazağa Işık, FMV Özel Ayazağa Işık Fen, FMV Özel Erenköy Işık, FMV Özel Erenköy Işık Fen, FMV Özel Ispartakule Işık, FMV Özel Ispartakule Işık Fen, Galileo Galilei İtalyan, Hisar Eğitim Vakfı Özel Hisar Anadolu, İELEV Özel Anadolu, İSTEK Özel Acıbadem Anadolu, İSTEK Özel Atanur Oğuz Anadolu, İSTEK Özel Belde Anadolu, İSTEK Özel Bilge Kağan Anadolu, İSTEK Özel Kaşgarlı Mahmut Anadolu, İSTEK Özel Kemal Atatürk Anadolu, İSTEK Özel Semiha Şakir Anadolu, İSTEK Özel Uluğbey Anadolu, İtalyan, İTÜ GVO Özel Ekrem Elginkan, Küçük Prens, Kültür Koleji Anadolu, Kültür Koleji Fen, Kültür 2000 Koleji Anadolu, Kültür 2000 Koleji Fen, Marmara, Marmara Fen, MEF, Mimar Sinan Özel Fen, Notre Dame de Sion Fransız, Oğuzkaan, Okan Anadolu, Saint Benoit Fransız, Saint Joseph Fransız, Saint Michel Fransız, Sainte Pulcherie Fransız, SEV, Sezin, Tarhan, TED Atakent, Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki, Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Fen, Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Tepeören Anadolu, Üsküdar Amerikan, Yakacık Fen Bilimleri Anadolu, VKV Koç Özel
İZMİR: Işıkkent Anadolu, İzmir Amerikan, İzmir Özel ST. Joseph Fransız
KOCAELİ: Kocaeli Marmara
MANİSA: Akhisar Koleji Anadolu, Akhisar Koleji Fen
MUĞLA: Bodrum Marmara
TARSUS: Çağ Anadolu, Çağ Fen, Tarsus Amerikan. (Esra ÜLKAR)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle