LGS sonuçları ne zaman, bugün mü açıklanacak? MEB'ten yeni tarih duyurusu
Bu yıl ilk kez uygulanan LGS’nin (Liselere Geçiş Sınavı) üzerinden günler geçmesi nedeniyle sonuç araştırmaları yoğunlaştı. Bu yılın takvimine göre, LGS sonuçları 22 Haziran’da açıklanacaktı ancak MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) tarihte güncellemeye gitti. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2 Haziran 2018 tarihinde Türkiye çapında gerçekleştirdiği LGS’nin sonuçları için nefesler tutuldu. LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sınavla öğrenci alacak liselere yerleştirme tercihleri ve pansiyonlu okullara tercihler, aynı anda 2 Temmuz-13 Temmuz tarihlerinde alınacak. Peki LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 1 milyon öğrenciyi ilgilendiren LGS’nin sonuçlarının 26 Haziran’da açıklanacağını duyurdu. Liselere Geçiş Sınavı’na ilişkin pek çok bilginin yer aldığı kılavuzda sonuçların 22 Haziran’da açıklanacağı belirtilmişti. Ancak MEB’in sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre öğrenciler, LGS puanlarını dört gün gecikmeli olarak 26 Haziran’da görüntüleyebilecek.
YERLEŞTİRMELER NASIL OLACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) açıklamalarına göre, öğrencilerin yüzde 90’ı adrese dayalı olarak yerleştirilecek. Tüm öğrencilere her okul türünden en az 2, en fazla 5 tercih hakkı verilecek. Öğrenciler, evlerinin yakınındaki liselere adrese dayalı olarak kaydolacak. Okulların belirli kontenjanı için öğrenciler arasında eşitlik sağlanması halinde bakılacak kriterlerde de değişikliğe gidildi. Eski sistemde yerleştirmelerde puanların eşit olması halinde Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı’nın ardından yıl sonu başarı puanına bakılıyordu. Yeni sistemde ise Ortaokul Başarı Puanı’nın (OBP) ardından ikinci kriter yaş olarak belirlendi. Bu durumda yaşı küçük olana öncelik verilecek. Eşitlik devam ederse sırasıyla 8, 7 ve 6’ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak. İstediği okul türüne yerleşemeyen ya da yerleştiği okul türünü beğenmeyen öğrenciler için nakil veya ek yerleştirme süreçleri olacak.
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