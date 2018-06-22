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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
22.06.2018 - 09:48, Son Güncelleme:

LGS sonuçları ne zaman, bugün mü açıklanacak? MEB'ten yeni tarih duyurusu

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LGS sonuçları ne zaman, bugün mü açıklanacak? MEB'ten yeni tarih duyurusu

Bu yıl ilk kez uygulanan LGS’nin (Liselere Geçiş Sınavı) üzerinden günler geçmesi nedeniyle sonuç araştırmaları yoğunlaştı. Bu yılın takvimine göre, LGS sonuçları 22 Haziran’da açıklanacaktı ancak MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) tarihte güncellemeye gitti. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2 Haziran 2018 tarihinde Türkiye çapında gerçekleştirdiği LGS’nin sonuçları için nefesler tutuldu. LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sınavla öğrenci alacak liselere yerleştirme tercihleri ve pansiyonlu okullara tercihler, aynı anda 2 Temmuz-13 Temmuz tarihlerinde alınacak. Peki LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 1 milyon öğrenciyi ilgilendiren LGS’nin sonuçlarının 26 Haziran’da açıklanacağını duyurdu. Liselere Geçiş Sınavı’na ilişkin pek çok bilginin yer aldığı kılavuzda sonuçların 22 Haziran’da açıklanacağı belirtilmişti. Ancak MEB’in sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre öğrenciler, LGS puanlarını dört gün gecikmeli olarak 26 Haziran’da görüntüleyebilecek.

LGS sonuçları ne zaman, bugün mü açıklanacak MEBten yeni tarih duyurusu


YERLEŞTİRMELER NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) açıklamalarına göre, öğrencilerin yüzde 90’ı adrese dayalı olarak yerleştirilecek. Tüm öğrencilere her okul türünden en az 2, en fazla 5 tercih hakkı verilecek. Öğrenciler, evlerinin yakınındaki liselere adrese dayalı olarak kaydolacak. Okulların belirli kontenjanı için öğrenciler arasında eşitlik sağlanması halinde bakılacak kriterlerde de değişikliğe gidildi. Eski sistemde yerleştirmelerde puanların eşit olması halinde Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı’nın ardından yıl sonu başarı puanına bakılıyordu. Yeni sistemde ise Ortaokul Başarı Puanı’nın (OBP) ardından ikinci kriter yaş olarak belirlendi. Bu durumda yaşı küçük olana öncelik verilecek. Eşitlik devam ederse sırasıyla 8, 7 ve 6’ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak. İstediği okul türüne yerleşemeyen ya da yerleştiği okul türünü beğenmeyen öğrenciler için nakil veya ek yerleştirme süreçleri olacak.

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