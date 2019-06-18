LGS sonuçları ne zaman açıklanacak ve tercihler ne zaman başlayacak?
LGS sonuçları, sınavın sona ermesinin üzerinden yaklaşık 3 hafta geçmesinin ardından birçok öğrencinin sorguladığı konu olmaya başladı. LGS sonuçları sonrasında kılavuz bilgilerini yayımlayacak olan Milli Eğitim Bakanlığı, sonrasında tercih sürecinini erişime açacak. Öğrenciler, yaklaşık 2 hafta sürecek olan tercih sürecinde puanları ve yüzdelik dilimlerine en uygun okulu tercih edecek. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak ve tercihler ne zaman alınacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
LGS sonuçları, öğrenciler ve eğitimcilerin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih kılavuzunu yayımlayacak olan Milli Eğitim Bakanlığı, belirli bir süre sonra ise tercihleri kabul edecek. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, tercihler ve detaylı bilgiler
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? TERCİHLER NE ZAMAN?
LGS sonuçları bu yıl 24 Haziran tarihinde açıklanacak. Geçtiğimiz yıl gerçekleşen sonuç açıklama süreci ve tercih takvimi dikkate alınırsa, LGS tercih kılavuzunun bu yıl 25 Haziran tarihinde yayımlanacağı, tercihlerin ise 01-12 Temmuz tarih aralığında yapılacağı söylenebilir.
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