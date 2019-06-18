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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Eğitim
18.06.2019 - 14:06, Son Güncelleme:/

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak ve tercihler ne zaman başlayacak?

LGS sonuçları, sınavın sona ermesinin üzerinden yaklaşık 3 hafta geçmesinin ardından birçok öğrencinin sorguladığı konu olmaya başladı. LGS sonuçları sonrasında kılavuz bilgilerini yayımlayacak olan Milli Eğitim Bakanlığı, sonrasında tercih sürecinini erişime açacak. Öğrenciler, yaklaşık 2 hafta sürecek olan tercih sürecinde puanları ve yüzdelik dilimlerine en uygun okulu tercih edecek. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak ve tercihler ne zaman alınacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak ve tercihler ne zaman başlayacak?
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LGS sonuçları, öğrenciler ve eğitimcilerin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih kılavuzunu yayımlayacak olan Milli Eğitim Bakanlığı, belirli bir süre sonra ise tercihleri kabul edecek. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, tercihler ve detaylı bilgiler 

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? TERCİHLER NE ZAMAN?

LGS sonuçları bu yıl 24 Haziran tarihinde açıklanacak. Geçtiğimiz yıl gerçekleşen sonuç açıklama süreci ve tercih takvimi dikkate alınırsa, LGS tercih kılavuzunun bu yıl 25 Haziran tarihinde yayımlanacağı, tercihlerin ise 01-12 Temmuz tarih aralığında yapılacağı söylenebilir. 

 

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