LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB'den resmi tarih bilgisi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriLGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB'den resmi tarih bilgisi
GeriEğitim LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB'den resmi tarih bilgisi
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Eğitim
06.06.2018 - 13:59, Son Güncelleme:

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB'den resmi tarih bilgisi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB'den resmi tarih bilgisi

LGS sonuçları, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen sınavın ardından vatandaşların araştırdığı konu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilk kez bu yıl uygulanan ve öğrencilerin nitelikli okullara yerleşmesine olanak sağlayacak olan LGS sonuçları, binlerce öğrencinin merakını süslemeye devam ediyor. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, öğrenciler kadar öğretmen ve velilerin de merakla beklediği LGS hakkında bazı bilgiler

LGS sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği sınavın ardından birçok kişinin odak noktası oldu. Soru ve cevaplarının geçtiğimiz hafta sonu yayımlandığı LGS,bu kez sonuçları ile araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, binlerce kişinin merak ettiği sınavın sonuçları hakkında bazı bilgiler

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 1 milyon öğrencinin katıldığı LGS’nin sonuçlarının 26 Haziran’da açıklanacağını duyurdu. LGS başvuru kılavuzunda sonuçların 22 Haziran’da açıklanacağı belirtilmişti. Ancak MEB’in sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre öğrenciler LGS puanlarını 26 Haziran’da öğrenebilecek. İşte, MEB'den yapılan o açıklama: 

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak MEBden resmi tarih bilgisi

BAKAN İSMET YILMAZ LGS'Yİ DEĞERLENDİRDİ

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Başbakan Binali Yıldırım'ın 81 ilden gelen öğretmenlere Çankaya Köşkü'nde verdiği iftarda, eğitimde 15 yılda yapılan yatırımları anlattı, liselere girişte 2 Haziran'da yapılan merkezi sınavla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sınava 1 milyon öğrencinin girdiğini belirten Yılmaz, "Liseye Geçiş Sınavı (LGS), 8'inci sınıf öğrencilerinin okulda öğrendikleri akademik bilgileri günlük hayatta kullanabilme becerilerinin ölçüldüğü bir sınav olarak kurgulandı. Bu sınavda okuyan, okudukları hakkında analiz yapan, irdeleyen başarılı olacaktırSınav süreci ve sorularla ilgili olarak kamuoyundaki-bilenlerin söylediği-genel algı olumlu" diye konuştu,

Sorulara yönelik eleştirilere değinen Yılmaz, eleştirilerin soruların daha önceki sınavlardan farklı olarak analitik düşünmeyi ölçen, yorum yapma yeteneğini görmek isteyen ve ezbere dayanmayan nitelikte olmasından kaynaklandığını belirtti.

Eğitim sisteminde yer alan öğretim programlarının hedeflerinin sadece öğrencilere bilgi kazandırmak olmadığın anlatan Yılmaz, kazanılan bilgilerin hayatta kullanılmasının ve işlevsel hale getirilmiş olmasının önemine işaret etti.

Yılmaz, her alanda okuyan, okuduklarını anlayan, okuduklarından çıkarım yapabilen, yorumlayabilen, bildiklerine dayalı olarak bilmediklerini tahmin edebilen, analitik düşünebilen, bilimsel bilgi, beceri ve yöntemleri kullanan bireyler yetiştirmenin eğitim sisteminin hedefleri arasında yer aldığını söyledi.

'TEOG'DAN MUTLAKA FARKLI OLMASI GEREKİRDİ'
Sınava hazırlanan değil, hayata hazırlanan bireyler yetiştirmek istediklerini belirten Yılmaz, konuşmasına şöyle devam etti:
"LGS, 8'inci sınıf öğrencilerinin okulda öğrendikleri akademik bilgileri günlük hayatta kullanabilme becerilerinin de ölçüldüğü bir sınav olarak kurgulandi. Bu sınavda okuyan, okudukları hakkında analiz yapan, irdeleyen başarılı olacak. Sınavın soruları dersin öğretim programında yer alan kazanımları ve bu kazanımların yöneldiği becerilerin değerlendirilmesi yönünde oluşturuldu. Üst üste düşünme becerilerine odaklandı. Eğitim uzmanlarının değerlendirmesinden hiç bir tanesinde soruların müfredat dışı olduğu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın aralık ayında yayınlamış olduğu örnek sorulardan farklı olduğu söylenmedi. Ama şimdiye kadar TEOG ile kıyaslamalar yapılıyor. 1 milyon öğrencinin içerisinde sadece yüzde 10'unun yerleşebileceği okullara yönelik bir seçme ve sıralama sınavı olarak düzenlenen sınavın TEOG'dan mutlaka farklı olması gerekirdi. Eğer orta düzeyde bir soru sorsaydık hiç şüpheniz olmasın bu 1 milyon öğrencinin yüzde 10'nun üzerindeki bütün öğrencilerimiz bütün soruları cevaplayabileceklerdi."

LGS İÇİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

2 Haziran’da yapılan LGS'de, soruların sınav esnasında dışarı çıkarıldığı iddiasıyla ilgili araştırmalar devam ediyor. İstanbul Valiliği’nden alınan bilgilere göre, Şişli, Pendik, Ümraniye ve Esenyurt olmak üzere 4 ayrı okulda 4 öğretmen soruşturma kapsamına alındı.

Bu öğretmenlerin sınav sırasında cep telefonuyla kitapçıkların fotoğraflarını paylaştıkları iddia ediliyor. Emniyet ve Savcılık soruşturması sürüyor. Öğretmenlerin cep telefonları incelenecek. Valilik soruşturma izni verirken Milli Eğitim Bakanlığı da olayın araştırılması için müfettiş görevlendirdi. 2 Haziran’da yapılan Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS), soruların sınav esnasında dışarı çıkarıldığı iddiasıyla ilgili araştırmalar devam ediyor. İstanbul Valiliği’nden alınan bilgilere göre, Şişli, Pendik, Ümraniye ve Esenyurt olmak üzere 4 ayrı okulda 4 öğretmen soruşturma kapsamına alındı. Bu öğretmenlerin sınav sırasında cep telefonuyla kitapçıkların fotoğraflarını paylaştıkları iddia ediliyor. Emniyet ve Savcılık soruşturması sürüyor. Öğretmenlerin cep telefonları incelenecek. Valilik soruşturma izni verirken Milli Eğitim Bakanlığı da olayın araştırılması için müfettiş görevlendirdi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB'den resmi tarih bilgisi

Okullar ne zaman açılacak? İşte MEB’in takvimi

2017 TUS Sonbahar Değerlendirme Raporu açıklandı...En başarılılar sınava ikinci kez başvuranlar

Öğrenciler dersten sonra da okulda