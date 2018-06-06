LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB'den resmi tarih bilgisi

LGS sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği sınavın ardından birçok kişinin odak noktası oldu. Soru ve cevaplarının geçtiğimiz hafta sonu yayımlandığı LGS,bu kez sonuçları ile araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, binlerce kişinin merak ettiği sınavın sonuçları hakkında bazı bilgiler

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 1 milyon öğrencinin katıldığı LGS’nin sonuçlarının 26 Haziran’da açıklanacağını duyurdu. LGS başvuru kılavuzunda sonuçların 22 Haziran’da açıklanacağı belirtilmişti. Ancak MEB’in sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre öğrenciler LGS puanlarını 26 Haziran’da öğrenebilecek. İşte, MEB'den yapılan o açıklama:

BAKAN İSMET YILMAZ LGS'Yİ DEĞERLENDİRDİ

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Başbakan Binali Yıldırım'ın 81 ilden gelen öğretmenlere Çankaya Köşkü'nde verdiği iftarda, eğitimde 15 yılda yapılan yatırımları anlattı, liselere girişte 2 Haziran'da yapılan merkezi sınavla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sınava 1 milyon öğrencinin girdiğini belirten Yılmaz, "Liseye Geçiş Sınavı (LGS), 8'inci sınıf öğrencilerinin okulda öğrendikleri akademik bilgileri günlük hayatta kullanabilme becerilerinin ölçüldüğü bir sınav olarak kurgulandı. Bu sınavda okuyan, okudukları hakkında analiz yapan, irdeleyen başarılı olacaktırSınav süreci ve sorularla ilgili olarak kamuoyundaki-bilenlerin söylediği-genel algı olumlu" diye konuştu,

Sorulara yönelik eleştirilere değinen Yılmaz, eleştirilerin soruların daha önceki sınavlardan farklı olarak analitik düşünmeyi ölçen, yorum yapma yeteneğini görmek isteyen ve ezbere dayanmayan nitelikte olmasından kaynaklandığını belirtti.

Eğitim sisteminde yer alan öğretim programlarının hedeflerinin sadece öğrencilere bilgi kazandırmak olmadığın anlatan Yılmaz, kazanılan bilgilerin hayatta kullanılmasının ve işlevsel hale getirilmiş olmasının önemine işaret etti.

Yılmaz, her alanda okuyan, okuduklarını anlayan, okuduklarından çıkarım yapabilen, yorumlayabilen, bildiklerine dayalı olarak bilmediklerini tahmin edebilen, analitik düşünebilen, bilimsel bilgi, beceri ve yöntemleri kullanan bireyler yetiştirmenin eğitim sisteminin hedefleri arasında yer aldığını söyledi.

'TEOG'DAN MUTLAKA FARKLI OLMASI GEREKİRDİ'

Sınava hazırlanan değil, hayata hazırlanan bireyler yetiştirmek istediklerini belirten Yılmaz, konuşmasına şöyle devam etti:

"LGS, 8'inci sınıf öğrencilerinin okulda öğrendikleri akademik bilgileri günlük hayatta kullanabilme becerilerinin de ölçüldüğü bir sınav olarak kurgulandi. Bu sınavda okuyan, okudukları hakkında analiz yapan, irdeleyen başarılı olacak. Sınavın soruları dersin öğretim programında yer alan kazanımları ve bu kazanımların yöneldiği becerilerin değerlendirilmesi yönünde oluşturuldu. Üst üste düşünme becerilerine odaklandı. Eğitim uzmanlarının değerlendirmesinden hiç bir tanesinde soruların müfredat dışı olduğu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın aralık ayında yayınlamış olduğu örnek sorulardan farklı olduğu söylenmedi. Ama şimdiye kadar TEOG ile kıyaslamalar yapılıyor. 1 milyon öğrencinin içerisinde sadece yüzde 10'unun yerleşebileceği okullara yönelik bir seçme ve sıralama sınavı olarak düzenlenen sınavın TEOG'dan mutlaka farklı olması gerekirdi. Eğer orta düzeyde bir soru sorsaydık hiç şüpheniz olmasın bu 1 milyon öğrencinin yüzde 10'nun üzerindeki bütün öğrencilerimiz bütün soruları cevaplayabileceklerdi."

LGS İÇİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

2 Haziran’da yapılan LGS'de, soruların sınav esnasında dışarı çıkarıldığı iddiasıyla ilgili araştırmalar devam ediyor. İstanbul Valiliği’nden alınan bilgilere göre, Şişli, Pendik, Ümraniye ve Esenyurt olmak üzere 4 ayrı okulda 4 öğretmen soruşturma kapsamına alındı.

Bu öğretmenlerin sınav sırasında cep telefonuyla kitapçıkların fotoğraflarını paylaştıkları iddia ediliyor. Emniyet ve Savcılık soruşturması sürüyor. Öğretmenlerin cep telefonları incelenecek. Valilik soruşturma izni verirken Milli Eğitim Bakanlığı da olayın araştırılması için müfettiş görevlendirdi. 2 Haziran’da yapılan Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS), soruların sınav esnasında dışarı çıkarıldığı iddiasıyla ilgili araştırmalar devam ediyor. İstanbul Valiliği’nden alınan bilgilere göre, Şişli, Pendik, Ümraniye ve Esenyurt olmak üzere 4 ayrı okulda 4 öğretmen soruşturma kapsamına alındı. Bu öğretmenlerin sınav sırasında cep telefonuyla kitapçıkların fotoğraflarını paylaştıkları iddia ediliyor. Emniyet ve Savcılık soruşturması sürüyor. Öğretmenlerin cep telefonları incelenecek. Valilik soruşturma izni verirken Milli Eğitim Bakanlığı da olayın araştırılması için müfettiş görevlendirdi.