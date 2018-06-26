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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
26.06.2018 - 10:07, Son Güncelleme:

LGS sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? 126 bin 510 kontenjan

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LGS sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? 126 bin 510 kontenjan

LGS sonuçları saat bilgisiyle araştırılmaya devam ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan bin 367 okulun 126 bin 510 kontenjanı için gerçekleştirilecek olan yerleştirme, LGS sonuçları kapsamında harekete geçecek. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklayacağı LGS sonuçları ne zaman saat kaçta erişime açılacak? İşte, sonuçlar için araştırmalarına başlayan birçok kişi için detayı bilgiler

MEB, yaklaşık 1 milyon öğrencinin katıldığı LGS sonuçlarını ve yerleştirme kılavuzunu bugün açıklayacak. 1.367 okuldaki 126 bin 510 kontenjana sınavla yerleşilecek. Özel okullar da taban puanlarını ilan edecek. İsteyenler, LGS puanlarıyla özel okullara 1 Temmuz’a kadar ön kayıt yaptırabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının ve yerleştirme kılavuzunun bugün açıklanacağını duyurdu. Yaklaşık 1 milyon öğrencinin katıldığı LGS sonuçlarına göre, 1.367 okuldaki 126 bin 510 kontenjana sınavla girilecek. Bazı özel okullar da, merkezi sınav puanına göre öğrenci alacak. LGS sonucuyla bir okula yerleşemeyen yüzde 90 ise, adrese dayalı olarak evine yakın okullara kaydedilecek. Hiçbirine giremeyen öğrencinin kaydı doğrudan açık liseye yapılacak. MEB Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin’in açıklamasına göre, devlet liseleri için öğrencilerin tercihleri temmuzun ilk haftasından itibaren alınacak.

LGS sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak 126 bin 510 kontenjanKOLEJDE ÖN KAYIT ZAMANI
Özel okullarda ön kayıtlar da başlıyor. Sınavla öğrenci alan Türk ve yabancı özel okullar, bugünden itibaren yarın akşama kadar taban puanlarını ilan edecek. 1 Temmuz saat 17.00’ye kadar ön kayıt alacaklar. Taban puanı tutan birkaç koleje birden ön kayıt yapılabilecek. 1 Temmuz akşamı saat 20.00’de okulların asil ve yedek listeleri ilan etmesi bekleniyor. Kolejlere kayıt 6 Temmuz’a kadar sürecek, 6 Temmuz’da ise serbest kayıt dönemine geçilecek. Özel okula kesin kayıt olup MEB sisteminden sınav sonuçlarına göre tercih yapanların listesi MEB tarafından iptal edilecek.

TARİH ERTELENMİŞTİ
MEB, daha önce yapmış olduğu duyuruda, LGS sonuçlarının, 22 Haziran 2018 tarihinde açıklanacağını bildirmişti. Ancak MEB 3 Haziran'da sosyal medya hesabından, LGS'nin 26 Haziran'da açıklanacağını duyurdu. İşte MEB'in sosyal medya paylaşımı:

LGS sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak 126 bin 510 kontenjan

SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
LGS kılavuzunda yer alan bilgiye göre, Merkezi Sınav sonuçları www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

SINAVA NASIL İTİRAZ EDİLEBİLECEK?
LGS sonuçlarına itiraz etmek isteyen adayların dikkat etmesi gerekenler:

- Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının ve sonuçların www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç beş iş günü içinde ÖDSGM resmi internet sayfasında yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak yapılabilecek.

- Elektronik ortamda yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, 'Kurumsal Tahsilât Programı' veya T.C. Ziraat Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı Türkiye Halk Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı Türkiye Vakıflar Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı ya da şubeden, ayrıca; https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartları aracılığıyla 20 TL (KDV dâhil) yatırılması gerekiyor.

- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevap anahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 günlük dava açma süresini durdurmuyor.

- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların e-Okul Sistemi veya http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 günlük dava açma süresini durdurmuyor.

- Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/ATM fişi eklenmemiş, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacak.

- Faksla ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacak.

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