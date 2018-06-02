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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
02.06.2018 - 12:30, Son Güncelleme:

LGS sona erdi... Soru ve cevaplar pazar Hurriyet.com.tr’de, pazartesi Hürriyet’te

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LGS sona erdi... Soru ve cevaplar pazar Hurriyet.com.tr’de, pazartesi Hürriyet’te

Yaklaşık 1 milyon öğrencinin ter döktüğü ve bu yıl ilk kez yapılan LGS sona erdi. Adaylar, soru ve cevap anahtarlarını yarın Hurriyet.com.tr’de görebilecek. Ayrıca pazartesi Hürriyet Gazetesi’nde de yayınlanacak. Öğrenciler için daha sonra sırada tercih ve yerleştirme dönemi var.

Yaklaşık 1 milyon öğrencinin bir yıl boyunca hazırlanıp ter döktüğü Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) bu yıl ilk kez uyguladığı sınav, saat 09.30’da başladı. İki oturum olarak uygulanan LGS’de adaylar önce sözel, daha sonra da sayısal derslerden soruların bulunduğu oturumlara katıldı. Sınavın, birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluştu ve 75 dakika sürdü. Bu bölümde ortaokul sekizinci sınıf Türkçe dersinden 20; din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil derslerinden 10’ar soru yer aldı. Sayısal bölümde ise matematik ve fen bilimlerinden 20’şer olmak üzere toplam 40 soru çıktı ve ikinci oturum 60 dakika sürdü. Öğrenciler iki oturum arasında 45 dakika mola verdi. Saat 09.30’da başlayan sınav 12.30’da tamamlandı.

LGS velilerinden ‘görüşememe’ tepkisi
LGS velilerinden ‘görüşememe’ tepkisi

SORU VE CEVAPLAR PAZAR HURRİYET.COM.TR’DE
LGS’nin tüm soru ve cevapları, 3 Haziran Pazar günü öğleden sonra hurriyet.com.tr’den paylaşılacak, 4 Haziran Pazartesi günü de Hürriyet Gazetesi’nde yer alacak. Sınavla ilgili uzman yorumları ve soru analizleri de Hürriyet’te olacak.

SONUÇLAR 22 HAZİRAN’DA AÇIKLANACAK
LGS’nin tamamlanmasının ardından rahat bir nefes alan öğrenciler, şimdi de MEB’in sonuçları açıklamasını bekleyecek. Bakanlığın daha önce yaptığı açıklamalara göre LGS sonuçları 22 Haziran’da ilan edilecek.  Sınavla ve sınavsız öğrenci alan okullara tercih ve yerleştirme işlemlerinin detayları ‘Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu’nda yer alacak.

Öğrenciler LGS’yi yorumladı: Sözel kolaydı, matematik zorladı
Öğrenciler LGS’yi yorumladı: Sözel kolaydı, matematik zorladı
 

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Son 24 saatte ne oldu? (02.06.2018)
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