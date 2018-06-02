LGS sona erdi... Soru ve cevaplar pazar Hurriyet.com.tr’de, pazartesi Hürriyet’te
Yaklaşık 1 milyon öğrencinin ter döktüğü ve bu yıl ilk kez yapılan LGS sona erdi. Adaylar, soru ve cevap anahtarlarını yarın Hurriyet.com.tr’de görebilecek. Ayrıca pazartesi Hürriyet Gazetesi’nde de yayınlanacak. Öğrenciler için daha sonra sırada tercih ve yerleştirme dönemi var.
Yaklaşık 1 milyon öğrencinin bir yıl boyunca hazırlanıp ter döktüğü Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) bu yıl ilk kez uyguladığı sınav, saat 09.30’da başladı. İki oturum olarak uygulanan LGS’de adaylar önce sözel, daha sonra da sayısal derslerden soruların bulunduğu oturumlara katıldı. Sınavın, birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluştu ve 75 dakika sürdü. Bu bölümde ortaokul sekizinci sınıf Türkçe dersinden 20; din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil derslerinden 10’ar soru yer aldı. Sayısal bölümde ise matematik ve fen bilimlerinden 20’şer olmak üzere toplam 40 soru çıktı ve ikinci oturum 60 dakika sürdü. Öğrenciler iki oturum arasında 45 dakika mola verdi. Saat 09.30’da başlayan sınav 12.30’da tamamlandı.
SORU VE CEVAPLAR PAZAR HURRİYET.COM.TR’DE
LGS’nin tüm soru ve cevapları, 3 Haziran Pazar günü öğleden sonra hurriyet.com.tr’den paylaşılacak, 4 Haziran Pazartesi günü de Hürriyet Gazetesi’nde yer alacak. Sınavla ilgili uzman yorumları ve soru analizleri de Hürriyet’te olacak.
SONUÇLAR 22 HAZİRAN’DA AÇIKLANACAK
LGS’nin tamamlanmasının ardından rahat bir nefes alan öğrenciler, şimdi de MEB’in sonuçları açıklamasını bekleyecek. Bakanlığın daha önce yaptığı açıklamalara göre LGS sonuçları 22 Haziran’da ilan edilecek. Sınavla ve sınavsız öğrenci alan okullara tercih ve yerleştirme işlemlerinin detayları ‘Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu’nda yer alacak.
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