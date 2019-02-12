LGS sınavı ve başvurusu ne zaman? İşte, LGS örnek soruları
Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 2019 için araştırmalar başladı. Milli Eğitim Bakanlığının her ay yayımladığı örnek sorular kılavuzunun ardından sınavın nasıl gerçekleştirileceğine yönelik bilgi sahibi olan öğrenciler, LGS başvurusu ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aradı. Peki, LGS sınavı ne zaman gerçekleştirilecek? İşte, başvuru süreci ve örnek sorular hakkında bazı detaylar
LGS başvuruları ne zaman sorusu, son günlerin araştırılan konuları arasında yer almaya devam ediyor. Sekizinci sınıfta öğrenim gören öğrencilerin katılım göstereceği LGS sınavı, bakanlığın belirlediği tarihlerde gerçekleşecek. Peki, LGS sınavı ne zaman gerçekleşecek? İşte, başvurular hakkında bazı bilgiler
LGS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK? SINAV NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sınavının gerçekleşeceği tarihi yayımladı. Bakanlığın verdiği bilgiye göre sınav, 1 Haziran tarihinde tüm Türkiye'de gerçekleşecek. 8.Sınıf öğrencilerinin katılım göstereceği sınav iki bölümde uygulanacak ve toplamda 90 soru yer alacak.
Geçtiğimiz yıl 2 Haziran tarihinde yaptığı sınavın başvurularını 11-18 Nisan tarihinde alan bakanlık, bu sene sınav başvurularının alınacağı tarih hakkında bilgi vermedi.
ÖRNEK SORULAR YAYIMLANIYOR
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonunda ortaöğretim kurumlarına öğrenci yerleştirmek amacıyla düzenlenecek merkezi sınava yönelik örnek soru kitapçıkları yayımlanıyor. Kitapçıklarda, sayısal ve sözel testlerde yöneltilecek soruların sayısının yarısı kadar örnek soruya yer veriliyor.
ÖRNEK SORULARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN
KAYIT BÖLGELERİ GÜNCELLENİYOR
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, "LGS kapsamındaki liselere sınavsız yerleştirmede kayıt bölgeleri, hem yeni kurulan coğrafi bilgi sistemi hem de geçen sene karşılaşılan sorunları çözecek şekilde güncelleniyor. Bu amaçla her ili ayrı ayrı inceliyoruz. Bu süreçte her ilde yaşanan sorunlara yönelik çözümler geliştiriyoruz" dedi.
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavsız yerleştirmede kayıt bölgelerini, yeni kurulan coğrafi bilgi sistemi doğrultusunda ve geçen yıl karşılaşılan sorunları çözecek şekilde güncelleme çalışmalarına başladıklarını söyledi. Bakanlık olarak bir önceki yılın kayıt bölgelerini gözden geçirerek güncellemeler yapmak üzere tüm illerin milli eğitim il müdürleri ile birebir çalışmaya başladıklarını belirten Özer, bölgesel toplantıların ilkinin Marmara Bölgesi il müdürleriyle yapıldığını anlattı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle