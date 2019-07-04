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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Eğitim
04.07.2019 - 11:40, Son Güncelleme:/

LGS sınav sonuçları sorgulama ekranı! E Okul girişi ile LGS tercihleri nasıl yapılır?

LGS sınav sonuçları, yüzdelik dilimler ile yapılacak olan tercihler dolayısıyla tercih robotu ile birlikte araştırılan hususlar arasında yer alıyor. LGS sonuçları içerisinde yer alan yüzdelik dilimler, tercihlerin gerçekleştirilmesine çok önemli bir yere sahip olacak. Bu aşamada tercih robotunun kullanımı ise önem arz edecek. Peki, LGS tercihleri için neler gerekir? İşte, LGS tercih işlemleri ve detaylı bilgiler

LGS sınav sonuçları sorgulama ekranı! E Okul girişi ile LGS tercihleri nasıl yapılır?
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LGS tercihleri devam ederken gözler illerin yüzdelik dilimlerine çevrildi. İllerdeki yüzdelik dilimlere göre tercih işlemlerini yapmak isteyen birçok aday, internet üzerinden sınav sonuçlarını sorgulamaya başladı. Peki, LGS tercihleri için nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

LGS SONUÇLARINIZI ÖĞRENMEDEN TERCİH YAPMAYIN

Uzmanlar, öğrenciler, veliler ve eğitimcilerin LGS tercihleri aşamasında dikkat etmesi gerekenleri paylaştı. Bu aşamada tercih robotunun kullanılmasının öneminden bahseden uzmanlar, LGS tercihi için bazı noktalar için detay verdi. İşte, videolu anlatım ile o detaylar;

Uzman gözünden: LGS tercihleri nasıl yapılmalı?1-12 Temmuz tarih aralığında tamamlanacak olan LGS tercihleri için Eğitim Uzmanı Hatice Yılmaz önemli detaylara vurgu yaptı. Peki, doğru LGS tercihi nasıl yapılmalı? LGS tercih robotu nasıl kullanılmalı? İşte, uzman gözünden LGS tercihlerine dair detaylı bilgiler
daha fazla video için

Şu ana kadar 500 bine yakın kişinin kullandığı LGS Tercih robotu, tercihlerin yönlendirilmesinde çok önemli bir yer tutuyor. LGS tercih robotunun kullanımı için uzmanlar da öneri de bulunuyor. 

Bu sene sınavın kolay olması özellikle yüksek puanlarda yığılmalara neden oldu. Geçen yıla göre 450-500 aralığında öğrenci sayısı çok fazla. Yığılmalar, puanların yükseleceğiyle ilgili kanıt sunuyor. Öğrenciler, sonuç belgesinde puanları çok yüksek görerek sevinse de yüzdelik dilimler ayakların yere basmasını sağladı. Bu nedenle yüzdelik dilimleri dikkate alarak tercih yapmak daha doğru. Yüzdelik dilimlerde aşağı-yukarı hareketlenmeler olsa da çok sert olmayacak. LGS 2018’de sınava giren öğrenci 971 bin iken 2019’da 1 milyon 29 bine yükseldi. Bu, yüzdelik dilimlerin değerinin geçen seneden daha az olmasına neden oluyor. Temkinli olun ve diliminizden düşük dilimli liseleri de yazın. Örneğin, yüzde 10’luk dilimdesiniz, ön sıraya yüzde 8-9 dilimli lise koyabilirsiniz. Yüzde 10-12 aralığına mutlaka 12’den daha düşük, yüzde 14-15 gibi tercihlere yer verin. Tarihleri iyi takip edin, geç kalmayın. Tercih uzmanlarından ve okulunuzun görevlilerinden destek alın.

TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

TERCİHLERİNİZİ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

BAZI ÖZEL OKULLARDA İKİNCİ ÖNKAYITLAR İÇİN TABAN PUAN VE BOŞ KONTENJAN

KURUMTABAN PUANBOŞ KONTENJAN
Amerikan Robert Koleji48923
Özel Alman Lisesi4850
Üsküdar Amerikan Lisesi 48372
Özel St. Georg Avusturya Lisesi (Hazırlık)4803
İstanbul Özel Saint Joseph Fransız Lisesi4730
Özel Notre Dame de Sion Fransız Lisesi46021
SEV Amerikan Koleji46017
İzmir Amerikan Koleji46012
Özel Galileo Galilei İtalyan Lisesi45067
Özel Saint Michel Fransız Lisesi44079
Tarsus Amerikan Koleji43355
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