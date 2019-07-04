LGS sınav sonuçları sorgulama ekranı! E Okul girişi ile LGS tercihleri nasıl yapılır?
LGS sınav sonuçları, yüzdelik dilimler ile yapılacak olan tercihler dolayısıyla tercih robotu ile birlikte araştırılan hususlar arasında yer alıyor. LGS sonuçları içerisinde yer alan yüzdelik dilimler, tercihlerin gerçekleştirilmesine çok önemli bir yere sahip olacak. Bu aşamada tercih robotunun kullanımı ise önem arz edecek. Peki, LGS tercihleri için neler gerekir? İşte, LGS tercih işlemleri ve detaylı bilgiler
LGS tercihleri devam ederken gözler illerin yüzdelik dilimlerine çevrildi. İllerdeki yüzdelik dilimlere göre tercih işlemlerini yapmak isteyen birçok aday, internet üzerinden sınav sonuçlarını sorgulamaya başladı. Peki, LGS tercihleri için nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
LGS SONUÇLARINIZI ÖĞRENMEDEN TERCİH YAPMAYIN
Uzmanlar, öğrenciler, veliler ve eğitimcilerin LGS tercihleri aşamasında dikkat etmesi gerekenleri paylaştı. Bu aşamada tercih robotunun kullanılmasının öneminden bahseden uzmanlar, LGS tercihi için bazı noktalar için detay verdi. İşte, videolu anlatım ile o detaylar;
Şu ana kadar 500 bine yakın kişinin kullandığı LGS Tercih robotu, tercihlerin yönlendirilmesinde çok önemli bir yer tutuyor. LGS tercih robotunun kullanımı için uzmanlar da öneri de bulunuyor.
Bu sene sınavın kolay olması özellikle yüksek puanlarda yığılmalara neden oldu. Geçen yıla göre 450-500 aralığında öğrenci sayısı çok fazla. Yığılmalar, puanların yükseleceğiyle ilgili kanıt sunuyor. Öğrenciler, sonuç belgesinde puanları çok yüksek görerek sevinse de yüzdelik dilimler ayakların yere basmasını sağladı. Bu nedenle yüzdelik dilimleri dikkate alarak tercih yapmak daha doğru. Yüzdelik dilimlerde aşağı-yukarı hareketlenmeler olsa da çok sert olmayacak. LGS 2018’de sınava giren öğrenci 971 bin iken 2019’da 1 milyon 29 bine yükseldi. Bu, yüzdelik dilimlerin değerinin geçen seneden daha az olmasına neden oluyor. Temkinli olun ve diliminizden düşük dilimli liseleri de yazın. Örneğin, yüzde 10’luk dilimdesiniz, ön sıraya yüzde 8-9 dilimli lise koyabilirsiniz. Yüzde 10-12 aralığına mutlaka 12’den daha düşük, yüzde 14-15 gibi tercihlere yer verin. Tarihleri iyi takip edin, geç kalmayın. Tercih uzmanlarından ve okulunuzun görevlilerinden destek alın.
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BAZI ÖZEL OKULLARDA İKİNCİ ÖNKAYITLAR İÇİN TABAN PUAN VE BOŞ KONTENJAN
|KURUM
|TABAN PUAN
|BOŞ KONTENJAN
|Amerikan Robert Koleji
|489
|23
|Özel Alman Lisesi
|485
|0
|Üsküdar Amerikan Lisesi
|483
|72
|Özel St. Georg Avusturya Lisesi (Hazırlık)
|480
|3
|İstanbul Özel Saint Joseph Fransız Lisesi
|473
|0
|Özel Notre Dame de Sion Fransız Lisesi
|460
|21
|SEV Amerikan Koleji
|460
|17
|İzmir Amerikan Koleji
|460
|12
|Özel Galileo Galilei İtalyan Lisesi
|450
|67
|Özel Saint Michel Fransız Lisesi
|440
|79
|Tarsus Amerikan Koleji
|433
|55
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