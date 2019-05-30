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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
30.05.2019 - 17:24, Son Güncelleme:/

LGS öncesi son taktikler... Dinlenin, zihinsel olarak sınava hazırlanın

LGS 1 Haziran’da düzenlenecek. Binlerce öğrencinin katılacağı sınav öncesinde eğitim uzmanları, son günü dinlenerek geçirmeyi öneriyor. Uzmanlara göre, ayrıca açık havada yürüyüş yapılmalı, uyku gelmeden yatağa gidilmemeli ve beslenmeye dikkat edilmeli.

LGS öncesi son taktikler... Dinlenin, zihinsel olarak sınava hazırlanın
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Uzmanlar,1 Haziran’da düzenlenecek Liseye Geçiş Sınavı (LGS) öncesinde öğrencilerin sakin bir gün geçirmesi gerektiğini belirtiyor. İyi uyku ve beslenmenin de önemine dikkat çeken Nesibe Aydın Okulları ile GEO Koleji uzmanlarının son günler ve kaygı için adaylara tavsiyeleri şöyle:

AÇIK HAVADA YÜRÜYÜŞ YAPIN
Öğrencilerin pek çoğu o gün okullarına gitmek yerine evde dinlemeyi tercih edecek. Ancak o günü evde tamamen boş geçirmek, ekran karşısında çok fazla vakit harcamak yorgunluğa neden olur. Sınavdan önceki gün, öğrenciler kendilerine çok güvendikleri derslerden ara ara soru çözerek pratik yapabilir. Sevilen müzikleri dinlemek ve açık havada kısa yürüyüşler de motivasyonu artırır. Çok enerji kaybedilebilecek bedensel faaliyetlerden uzak durmak da sakatlanmalardan korunmak için önemli.

UYKU GELMEDEN YATAĞA GİTMEYİN
Sınav öncesi günü sakin ve dingin geçtiyse büyük ihtimalle gece uykuya da rahat dalacaksınız. Öncelikle aileler gündemlerini değiştirip, sınavdan başka konulara yoğunlaşmalı. Önemli hatırlatmalar dışında sınava dair konuşmalardan uzak durmak gerekir. Akşam yemeğinden sonra ılık bir duş, uyku gelince yatağa gitmek de önemli. Uyku gelmeden yatmak, kaygıyı artırarak uykuyu kaçırabilir. Uyumadan önce okuma alışkanlığınız varsa, bu alışkanlıklarını bozmamaya özen gösterin.

ALIŞILTIĞINIZ GİBİ KAHVALTI YAPIN
Günlük rutinde kahvaltı etme alışkanlığı varsa, sınav sabahı da aynı alışkanlığına devam etmeli. Ancak bu alışkanlığınız yoksa, kahvaltı etmeye zorlanmayın. Alışkın olduğunuz gıdaları alın. Çok ağır ve yağlı olmayan her tür besinle yapılacak kahvaltı, dikkati toplamak için de fayda sağlayacak. Süt, taze sıkılmış meyve suyu veya çay içilebilir. Gazlı, asitli içeceklerden uzak durun. Kahvaltı yapmakta zorlanan öğrenciler, evde hazırlanan bir sandviç ve içeceği, yolda giderken veya sınav yerine geldiklerinde yiyebilir.

RAHAT GİYİNİN
Sınavda tüm dikkatin doğru bir şekilde sorulara yönelmesi için rahat kıyafetler tercih edilmesi de önemli. Özellikle sınav salonunun gerekenden sıcak ya da soğuk olabilir. Böyle durumlara karşı iki kat kolaylıkla çıkarabilir şekilde giyinin.

NEFES VE GEVŞEME EGZERSİZLERİ YAPIN
-Kaygı yaşayan öğrencinin, hatalı düşüncelerini fark etmesini sağlayarak bunları değiştirmenin yollarını bulması için desteklemesi gerekiyor. Duyguları yönlendiren gücün, düşüncelerde olduğunu unutmadan öğrencinin işlevsel düşünceleri seçmesi ve işlemesi için onu olumlu bir şekilde yönlendirmek faydalı olacak. Bu duygu ve düşünceleri düzenleme sürecini, kaygı yaşayan öğrenciye anlatarak bu süreci kendi başına yönetmesini telkin etmek önemli.

- Gelecekle ilgili kurgulara kapılmaktansa kısa ve uzun vadeli hedef belirlemek gerekiyor. Bunları gerçekçi bir şekilde belirledikten sonra aşama aşama ulaşmak motivasyonu artıracak. Öğrenci bu hedeflerine öz değerlendirmesini de yaparak ulaşmalı.

-Doğru nefes almayı ve gevşeme egzersizlerini kullanmak bedensel kontrolü sağlamak için faydalı.

-Düzenli uyku ve dengeli beslenme gibi fizyolojik ihtiyaçlara da sağlıklı niteliklere uygun olarak önem verilmeli.

-Bilinçli bir öğrenme ortamı oluşturmalı. Öğrenme hedefleri telkin edilmeli. Öğrencinin zorlandığı konularda diyalog kurulmalı ve kazanımlara odaklanılmalı.

-Zaman yönetimi dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli unsur. Zamanı etkin kullanmak öğrenilebilir.

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