LGS Ocak ayı örnek sorular kitapçığı yayımlandı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Giriş Sınavı (LGS) için hazırlanan ocak ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı. MEB, 7 Haziran'da gerçekleştirilecek LGS için dördüncü örnek soru kitapçığını ‘http://odsgm.meb.gov.tr’ adresinden yayımladı. Kitapçıkta, sayısal ve sözel testlerdeki soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi.

Ocak Ayı Sayısal Bölüm Örnek Soruları için TIKLAYINIZ.

Ocak Ayı Sözel Bölüm Örnek Soruları için TIKLAYINIZ.