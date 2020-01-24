LGS Ocak ayı örnek sorular kitapçığı yayımlandı!
MEB tarafından 7 Haziran’da yapılacak LGS için ocak ayı örnek soru kitapçığı, MEB’in internet sitesinden yayımlandı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Giriş Sınavı (LGS) için hazırlanan ocak ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı. MEB, 7 Haziran'da gerçekleştirilecek LGS için dördüncü örnek soru kitapçığını ‘http://odsgm.meb.gov.tr’ adresinden yayımladı. Kitapçıkta, sayısal ve sözel testlerdeki soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi.
Ocak Ayı Sayısal Bölüm Örnek Soruları için TIKLAYINIZ.
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