MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriLGS Ocak ayı örnek sorular kitapçığı yayımlandı!
GeriEğitim LGS Ocak ayı örnek sorular kitapçığı yayımlandı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
Haber Giriş: 24.01.2020 - 10:19,Son Güncelleme:/

LGS Ocak ayı örnek sorular kitapçığı yayımlandı!

MEB tarafından 7 Haziran’da yapılacak LGS için ocak ayı örnek soru kitapçığı, MEB’in internet sitesinden yayımlandı.

LGS Ocak ayı örnek sorular kitapçığı yayımlandı!
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Giriş Sınavı (LGS) için hazırlanan ocak ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı. MEB, 7 Haziran'da gerçekleştirilecek LGS için dördüncü örnek soru kitapçığını ‘http://odsgm.meb.gov.tr’ adresinden yayımladı. Kitapçıkta, sayısal ve sözel testlerdeki soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi.

Ocak Ayı Sayısal Bölüm Örnek Soruları için TIKLAYINIZ.

Ocak Ayı Sözel Bölüm Örnek Soruları için TIKLAYINIZ.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle