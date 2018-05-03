LGS ne zaman yapÄ±lacak? Liselere GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ± tarihi

MENÃœ
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
ANA SAYFA
HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

HÃœRRÄ°YET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ tek bir Ã§atÄ± altÄ±nda buluÅŸturmayÄ± hedefleyen, kesintisiz, yÃ¼ksek kalitelihizmeti, gÃ¼ncel ve detaylÄ± ilanlarÄ±, haberleri ile emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n nabzÄ±nÄ± tutan HÃ¼rriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hÄ±zlÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine aÃ§mÄ±ÅŸ ve 5 Nisan 2006 da 15 bin gÃ¼ncel ilan ile yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r.

YENÄ°BÄ°RÄ°Åž

Ã‡ok uluslu bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketlerden, kobilere, startupâ€™lardan ik danÄ±ÅŸmanlarÄ±na 155 Bini aÅŸkÄ±n firma YenibiriÅŸâ€™i tercihediyor. YenibiriÅŸ ile kolayca ilan verebilir, aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z adaya hÄ±zla ulaÅŸabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±n ÅŸehri keÅŸfetmen, gitmek istediÄŸin yere gitmen, almak istediÄŸin ÅŸeyi alman iÃ§in bÃ¼tÃ§eni ikiyekatlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yakala.coâ€™da yer alan fÄ±rsatlar, genel fiyatÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ± seviyesindedir. Hatta birÃ§ok zaman %50â€™ninde Ã¼zerinde bir indirimle karÅŸÄ±laÅŸÄ±rsÄ±n.

SÃ¼per lÃ¼ks yerler, kÃ¼ltÃ¼rel, sportif, eÄŸlenceli ve Ã¶ÄŸretici etkinlikler, her gÃ¼n yenilenen yakala.cofÄ±rsatlarÄ±nda seni bekliyor olacak.

Ä°ster BoÄŸazÄ±n yanÄ± baÅŸÄ±nda yemek, eÄŸlence veya lÃ¼ks yatla gezi veya masaj keyfi ister Egeâ€™de Akdenizâ€™de veyayurt dÄ±ÅŸÄ±nda tatil ister son teknoloji bir Ã¼rÃ¼n! yakala.coâ€™da bunlarÄ±n hepsine Ã§ok sÃ¼rpriz fiyatlarla sahipolabilirsinâ€¦

yakala.coâ€™da mutlaka kendine gÃ¶re bir fÄ±rsat bulursun. Bir HÃ¼rriyet iÅŸtiraki olan yakala.coâ€™nun daima seninmutluluÄŸunu saÄŸlamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sakÄ±n unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÃœRRÄ°YET'E BAÄžLI KAL

Hesap OluÅŸtur veya GiriÅŸ Yap
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Apple Store'dan indirin
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerEÄŸitim HaberleriLGS ne zaman yapÄ±lacak? Liselere GeçiÅŸ SÄ±navÄ± tarihi
GeriEÄŸitim LGS ne zaman yapÄ±lacak? Liselere GeçiÅŸ SÄ±navÄ± tarihi
PaylaÅŸ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
SÄ±radaki Haber:

EÄŸitim
03.05.2018 - 16:20, Son GÃ¼ncelleme:

LGS ne zaman yapÄ±lacak? Liselere GeçiÅŸ SÄ±navÄ± tarihi

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
LGS ne zaman yapÄ±lacak? Liselere GeçiÅŸ SÄ±navÄ± tarihi

LGS ne zaman yapÄ±lacak sorusu, milyonlarca vatandaÅŸÄ±n araÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± konu olmaya devam ediyor. Liselere GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ± (LGS) aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla nitelikli okullar arasÄ±ndan birisini tercih edecek olan Ã¶ÄŸrenciler, LGS ne zaman yapÄ±lacak sorusuna cevap arÄ±yor. Peki, LGS ne zaman yapÄ±lacak? Ä°ÅŸte, Ã¶ÄŸrenciler, veliler ve Ã¶ÄŸretmenlerin merakla araÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± konuyla ilgili detaylÄ± bilgiler

Liselere GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ± (LGS) iÃ§in vatandaÅŸlarÄ±n araÅŸtÄ±rmasÄ± devam ediyor. Milyonlarca Ã¶ÄŸrencinin hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± devam ettirdiÄŸi LGS sÄ±navÄ±, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilecek. Peki, LGS sÄ±navÄ± ne zaman tamamlanacak? Ä°ÅŸte, TÃ¼rkiye genelinde isimleri aÃ§Ä±klanan nitelikli okullara girmek isteyen Ã¶ÄŸrencilerin merakla araÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± LGS sÄ±navÄ± hakkÄ±nda detaylÄ± bilgiler

LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS merkezi sÄ±navÄ±, 8â€™inci sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸretim programlarÄ± esas alÄ±narak yapÄ±lacak. 2 Haziran Cumartesi gÃ¼nÃ¼ dÃ¼zenlenecek sÄ±nav, aynÄ± gÃ¼n iki bÃ¶lÃ¼m halinde uygulanacak. Ã‡oktan seÃ§meli 90 soru olacak.

SÄ±navÄ±n birinci bÃ¶lÃ¼mÃ¼ 09.30â€™da, ikinci bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ise 11.30â€™da baÅŸlayacak.

SÄ±navÄ±n, birinci bÃ¶lÃ¼mÃ¼ 50 soruluk sÃ¶zel alandan oluÅŸacak ve 75 dakika sÃ¼recek. Ä°kinci bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ise 40 soruluk sayÄ±sal alandan oluÅŸacak ve 60 dakika sÃ¼re tanÄ±nacak.

SÃ¶zel bÃ¶lÃ¼mde, 8â€™inci sÄ±nÄ±f TÃ¼rkÃ§e dersinden 20, din kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ve ahlak bilgisi, T.C. Ä°nkÄ±lap Tarihi ve AtatÃ¼rkÃ§Ã¼lÃ¼k, yabancÄ± dil derslerinden 10â€™ar olmak Ã¼zere 50 soru; sayÄ±salda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden 20â€™ÅŸer olmak Ã¼zere 40 soru yÃ¶neltilecek.

Ä°ki bÃ¶lÃ¼m arasÄ±nda verilen sÃ¼re, Ã¶ÄŸrencilerin ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± gidermesi ve dinlenmesi iÃ§in kullanÄ±lacak. Bu sÃ¼rede Ã¶ÄŸrenciler, okullardan ayrÄ±lamayacak.

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n (MEB) isteÄŸe baÄŸlÄ± merkezi sÄ±navla Ã¶ÄŸrenci alacak okullar listesine gÃ¶re, TÃ¼rkiyeâ€™de en fazla Ã¶ÄŸrenci sayÄ±sÄ±na sahip Ã¼Ã§ ilde Anadolu lisesi kontenjanlarÄ± diÄŸer lise tÃ¼rlerini geride bÄ±rakÄ±yor. Ä°stanbulâ€™da Anadolu liseleri iÃ§in ayrÄ±lan kontenjan yÃ¼zde 52; Ankaraâ€™da yÃ¼zde 36 ve Ä°zmirâ€™de ise yÃ¼zde 45. ÃœÃ§ bÃ¼yÃ¼k ilde lise tÃ¼rlerine gÃ¶re kontenjanlarÄ±n yÃ¼zde oranÄ± ÅŸÃ¶yle:

Ä°stanbul

Fen lisesi: yÃ¼zde 5

Anadolu lisesi: yÃ¼zde 52

Anadolu imam hatip lisesi: yÃ¼zde 23

Mesleki ve teknik Anadolu Lisesi: YÃ¼zde 18

Sosyal bilimler lisesi: yÃ¼zde 2

AnkaraÂ

Fen lisesi: yÃ¼zde 20

Anadolu lisesi: yÃ¼zde 36

Anadolu imam hatip lisesi: yÃ¼zde 20

Mesleki ve teknik Anadolu Lisesi: YÃ¼zde 18

Sosyal bilimler lisesi: yÃ¼zde 6

Ä°zmir

Fen lisesi: yÃ¼zde 13

Anadolu lisesi: yÃ¼zde 45

Anadolu imam hatip lisesi: yÃ¼zdeÂ  17

Mesleki ve teknik Anadolu Lisesi: yÃ¼zde 20

Sosyal bilimler lisesi: yÃ¼zde 5

BU Ä°LLERDE ANADOLU LÄ°SESÄ° YOK
MEBâ€™in merkezi sÄ±nav kÄ±lavuzunda Ã‡anakkale, Ã‡ankÄ±rÄ±, Ã‡orum, Edirne, Erzincan, Giresun, GÃ¼mÃ¼ÅŸhane, IÄŸdÄ±r, Isparta, Amasya, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bilecik, Bolu, BartÄ±n, Burdur, KarabÃ¼k, Karaman, Kastamonu, KÄ±rÄ±kkale, KÄ±rklareli, KÄ±rÅŸehir, Kilis, KÃ¼tahya, Mardin, Ordu, Rize, Sinop, Tokat, Trabzon, Tunceli, Yalova ve Yozgatâ€™ta sÄ±navla Ã¶ÄŸrenci alacak hiÃ§bir Anadolu lisesi yok.

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
ï»¿
YorumlarÄ± GÃ¶ster
YorumlarÄ± Gizle

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

SÄ±radaki Haber

LGS ne zaman yapÄ±lacak? Liselere GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ± tarihi

ODTÃœ'den gÃ¶z hareketleriyle Ã§alÄ±ÅŸan tekerlekli sandalye

MEB trafik eÄŸitim parklarÄ±nÄ± yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±yor

Edebiyat sokaklÄ±, Ã§iÃ§ek bahÃ§eli, teraslÄ± lise