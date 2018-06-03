MEB'den LGS sonuç tarihine güncelleme... Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
MEB, LGS'nin ne zaman açıklanacağını twitterdan duyurdu. 1 milyon lise son sınıf öğrencisinin girdiği LGS, 2 Haziran'da yapıldı. MEB daha önce, LGS sonuçlarının 22 Haziran'da açıklanacağını duyurmuştu.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 1 milyon öğrencinin katıldığı LGS’nin sonuçlarının 26 Haziran’da açıklanacağını duyurdu. LGS başvuru kılavuzunda sonuçların 22 Haziran’da açıklanacağı belirtilmişti. Ancak MEB’in sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre öğrenciler LGS puanlarını 26 Haziran’da öğrenebilecek. İşte, MEB'den yapılan o açıklama:
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