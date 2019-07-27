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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
27.07.2019 - 15:27, Son Güncelleme:/

LGS kılavuzu güncellendi 

MEB tarafından yapılan güncelleme kapsamında öğrenciler, lise diploması alma imkânının tanındığı mesleki eğitim merkezlerini, yerleştirmeye esas birinci nakil döneminde de tercih edebilecek.

LGS kılavuzu güncellendi 
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından '2019 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nda yapılan güncellemeyle öğrenciler, lise diploması alma imkânının tanındığı mesleki eğitim merkezlerini, yerleştirmeye esas birinci nakil döneminde de tercih edebilecek.

MEB'in geçen ay yayımladığı '2019 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu' güncellendi. Buna göre, bu ay yapılan yasal düzenlemeyle mesleki eğitim merkezlerinde okuyan öğrencilere lise diploması alma imkânının sağlanması sebebiyle, 29 Temmuz'da başlayacak yerleştirmeye esas birinci nakil döneminde bu merkezler tercih edilebilecek. Daha önce öğrenciler, istemeleri halinde mesleki eğitim merkezlerini, yerleştirme esas ikinci nakil döneminde tercih edebiliyordu.

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ
Haftada bir gün okulda, diğer günler ise işletmelerde eğitim alan mesleki eğitim merkezi öğrencilerinden, 11'inci sınıfta başarılı olanlar kalfalık, 12'nci sınıf sonunda başarılı olanlar da ustalık belgesi alıyordu. Öğrencilerin lise diploması alabilmesi için açık öğretim kurumlarına kayıt yaptırarak fark derslerini vermeleri gerekiyordu. MEB, öğrencilerin mesleki eğitim merkezlerini tercih etmelerinin önünde büyük engel oluşturan bu durumu çözmek için bu ay gerekli düzenlemeleri yaptı. Böylece mesleki eğitim merkezlerine kayıt yapan öğrencilere, fark derslerini bu merkezlerde yüz yüze eğitim yoluyla tamamlayarak, lise diploması alma olanağı tanındı. Düzenlemeyle mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısının artırılması ve sanayinin nitelikli usta ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

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