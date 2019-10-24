LGS için örnek soru kitapçığı yayımlandı
MEB, 7 Haziran 2020'de yapılacak LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik ilk örnek soru kitapçığı yayımladı. Kitapçığa, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden erişilebilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 7 Haziran 2020'de yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yönelik ilk örnek soru kitapçığı yayımladı. Kitapçığa, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün http://odsgm.meb.gov.tr/ internet sitesinde yayımlandı. Örnek soru kitapçığında, sayısal ve sözel testlerde sorulacak soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi.
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