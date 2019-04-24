LGS için motivasyonunuzu kaybetmeyin

İlk kez geçen yıl uygulanan Liselere Geçiş Sınavı (LGS), bu sene 1 Haziran’da yapılacak. Sınava başvurular 17 Nisan’da sona erdi. Giriş belgeleri 22 Mayıs’ta açıklanacak. Aralarında fen, sosyal bilimler, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin teknik programları ve özel program ile proje uygulayan liselerin olduğu Türkiye genelindeki 1526 liseye toplam 139 bin 120 öğrenci sınavla alınacak. Geçen yıl 126 bin 510 olan kontenjan sayısı bu sene yüzde 9 arttı. Yıl boyunca çalışan öğrencilerin sınav hazırlıkları devam ederken, son günlerde endişeleri de artabiliyor. Sınava sayılı günler kala, çalışmalarına devam edenler için Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Pişkin’den öneriler aldık. Prof. Dr. Pişkin’e göre, çalışmanız için önünüzde hâlâ zaman var. “İşi daha fazla ertelemeden bir yerden başlayın” diyen profesör, 45 dakika çalışmanın ardından 15 dakika dinlenmeyi tavsiye ediyor. Zor gelen derslerin ihmal edilmemesi ve kolay öğrenilenlerden daha fazla zaman ayrılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Pişkin, çalışma motivasyonunu arttırmak için şu önerileri paylaşıyor:

İLHAM GELMESİNİ BEKLEMEYİN

Ders çalışmaya gönülsüz başlamış olsanız bile konuları öğrendikçe daha fazla keyif alabilir ve çalışma isteğiniz artabilir. O halde ders çalışmak için içinizden güçlü bir ilham gelmesini beklemeyin, işi daha fazla ertelemeden bir yerden başlayın.

ÖNCE BİR HEDEF SEÇİN

İnsanları motive eden en önemli faktörlerden biri başarmayı istedikleri hedeflerinin olması. Aksi takdirde çalışmak için bir nedeniniz de olmaz. Bu yüzden bir amacınız olsun ve ona ulaşacağınıza inanın. Hedefi olmayan bir yelkenliye hiçbir rüzgâr yardım edemez.

SIKI ÇALIŞAN ARKADAŞLAR EDİNİN

Arkadaşlarınız arasında morali düşük, çalışmayı sevmeyen öğrenciler olduğu gibi çalışma motivasyonu yüksek, hedefe kitlenmiş olanlar da vardır. Bu süreçte motivasyonu yüksek arkadaşlarınıza yakın olmaya çalışın çünkü onların başarma azmi, motivasyonu sizi de kamçılar.



MOTİVE EDEN FAKTÖRLERİ BELİRLEYİN

Motivasyon kişiye özgü bir durum. Birini motive eden unsur, diğer kişiyi etkilemeyebilir. Bu nedenle sizi motive eden faktörleri belirlemeye çalışın.

BAŞARACAĞINIZA İNANIN

Başarının yolu kendinize olan güveninizden geçer. Hedefe ulaşacağınıza dair inancınız zayıfsa kısa sürede pes edersiniz. Aklınızdan çıkarmayın; inanç ve özgüven bu zorlu yolculukta size güç verir, sorunları aşmanızı kolaylaştırır.

KENDİNİZİ ÖDÜLLENDİRİN

Unutmayın, sizler bir robot değilsiniz, sürekli ders çalışamazsınız. Dinlenmeye, eğlenmeye ve sevdiğiniz şeylere de zaman ayırmalısınız.

TARİHİ LİSELER LİSTEDE

Bakanlık, bazı tarihi liseleri de merkezi sınavla öğrenci alacak okullar listesine dahil etti. Buna göre, Konya Anadolu, Kastamonu Abdurrahman Paşa Anadolu, Trabzon Kanuni Anadolu, Kars Alpaslan Anadolu, Tokat Gazi Osman Paşa Anadolu, Yozgat Anadolu, Erzincan Anadolu gibi tarihi liselere merkezi sınavla öğrenci yerleştirilecek.

HAZIRLANIRKEN BUNLARA DİKKAT

- Evde size ayrılmış bir oda yoksa bile, verimli çalışmanızı sağlayabilecek bir alan belirlemenizde yarar var. Çünkü nerede çalışacağını bilmeyen bir öğrenci için başlamak zor olur.

- Çalışma mekânınız veya odanız iyi havalandırılmış, uygun ısıda ve iyi aydınlatılmış olmalı. Dikkatinizi dağıtacak afiş, poster gibi görselleri olabildiğince azaltın.

- Ortamın sessiz olmasına dikkat edin. Dışarıdan gelen gürültüler dikkatinizi dağıtabilir.

- Çalışacağınız derslerle ilgili kitap, defter gibi araç-gerecinizi yanınızda bulundurun. Böylece bunları almak için her seferde zaman kaybetmezsiniz.

- Konuları öğrenirken televizyonunuz açık olmasın. O sırada oynayan bir film veya gözünüze çarpan bir sahne uzun süre sizi ders çalışmaktan alıkoyabilir.

- Yatakta uzanarak çalışmak, kısa sürede uykunuzu getirebilir. Masanızda çalışmaya gayret gösterin.

- Cep telefonu ve bilgisayar gibi araçları odanızda bulundurmamaya çalışın. Gerekmedikçe telefonla konuşmayın, sosyal medyada gereksiz zaman harcamayın.

- Son zamanlarda gençleri dersten alıkoyan en önemli faktörlerden biri dijital platformlarda oyun oynamak. Bunu mola anlarına bırakmanızda ve belli bir süreyi aşmamanızda fayda var.

- Size zor gelen dersleri ihmal etmeyin. Tersine kolay öğrendiklerinizden daha fazla zaman ayırmanız gerektiğini unutmayın. Yeterli çabayı gösterdiğinizde başlangıçta zor gelen dersi bile öğrendiğinizi görürsünüz.

- Zor dersleri ya da konuları bedensel ve zihinsel olarak yorgun olmadığınız zamanlarda çalışın.

- Öğrendiğiniz konuları kalıcı kılmak için mutlaka tekrar edin ve kullanmaya çalışın.

- Çalışma süresi kişiden kişiye değişmekle birlikte, 45 dakika çalışıp 15 dakika dinlenmek birçok öğrenci için makul bir süre.

‘MORAL BOZUCU KİŞİLERDEN UZAK DURUN’

Hedefinizi belirleseniz de bu süreçte zorlandığınız, sıkıldığınız veya yorulduğunuz anlar olacak. Zaman zaman çalışma isteğiniz azalacak, performansınız düşecek. Bu süreçte psikolojik olarak sizi motive ederek, güç ve moral veren kişilere ihtiyaç duyacaksınız. Enerjiye ihtiyacınız olan bu zorlu süreçte, moralinizi bozacak, kendinizi kötü hissettirecek kişilerden uzak durmanızda fayda var.