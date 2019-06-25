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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
25.06.2019 - 14:21, Son Güncelleme:/

LGS için kontenjan ve yüzdelik dilimleri açıklandı

MEB, LGS ile öğrenci alacak liselerin listesini, kontenjanlarını ve puana göre yüzdelik dilimlerini açıkladı.

LGS için kontenjan ve yüzdelik dilimleri açıklandı
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), liselere yerleştirme kılavuzunun ardından, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile öğrenci alacak liselerin kontenjan ve taban puanlarını yayımladı. Ayrıca 2019 merkezi sınav puanına göre ilk yüzde 20’lik dilimlerin il dağılımları da açıklandı.

2019 YILI MERKEZİ SINAV PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN ORTAÖĞRETİM KURUMLARI

2019 MERKEZİ SINAV PUANINA GÖRE YÜZDELİK DİLİMLERDEKİ ÖĞRENCİ SAYILARI (İL DAĞILIMI)

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