LGS için kontenjan ve yüzdelik dilimleri açıklandı
MEB, LGS ile öğrenci alacak liselerin listesini, kontenjanlarını ve puana göre yüzdelik dilimlerini açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), liselere yerleştirme kılavuzunun ardından, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile öğrenci alacak liselerin kontenjan ve taban puanlarını yayımladı. Ayrıca 2019 merkezi sınav puanına göre ilk yüzde 20’lik dilimlerin il dağılımları da açıklandı.
2019 YILI MERKEZİ SINAV PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN ORTAÖĞRETİM KURUMLARI
2019 MERKEZİ SINAV PUANINA GÖRE YÜZDELİK DİLİMLERDEKİ ÖĞRENCİ SAYILARI (İL DAĞILIMI)
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