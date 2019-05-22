LGS giriş belgeleri açıklandı
Yüz binlerce adayın gireceği LGS’nin giriş belgeleri açıklandı. Adaylar, kayıtlı oldukları okul idarelerine başvurup sınav giriş belgelerini alabilecekler.
1 Haziran’da yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) giriş belgeleri açıklandı. Öğrenciler, giriş belgelerini kayıtlı oldukları okul idarelerinden alabilecek. Adaylar, sınav için son hazırlıklarını yapıyor. Sınavın ilk oturumundaki sözel alanda 20 Türkçe, 10 T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, 10 din kültürü ve ahlak bilgisi, 10 yabancı dil olmak üzere toplam 50 soru sorulacak. İkinci oturumdaki sayısal alanda ise 20 matematik, 20 fen bilimleri olmak üzere 40 soru yer alacak.
09.00’DA BİNADA OLUN
Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için en geç saat 09.00’da, fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgenizde belirtilen binada hazır bulunun. Yanınızda fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi, nüfus cüzdanı gibi geçerli kimlik belgesi ve en az iki koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ile leke bırakmayan yumuşak silgi getirin. Geçerli kimlik belgesi ve fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacak.
SÖZEL ALAN (BİRİNCİ OTURUM)
|Alt Testler
|Soru Sayısı
|Türkçe
|20
|T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
|10
|Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
|10
|Yabancı Dil
|10
|Toplam
|50
SAYISAL ALAN (İKİNCİ OTURUM)
|Alt Testler
|Soru Sayısı
|Matematik
|20
|Fen Bilimleri
|20
|Toplam
|40
TAKVİM
|Sınav Tarihi:
|1 Haziran
|Birinci Oturum Saati:
|09.30
|Süresi
|75 Dakika
|İkinci oturum saati:
|11.30
|Süresi:
|80 dakika
|Sonuç açıklanması:
|24 Haziran
SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK OKUL SAYILARI
|OKUL TÜRÜ
|SAYISI
|2019 KONTENJAN
|2018 KONTENJAN
|Mesleki ve teknik Anadolu lisesi
|521
|24.180
|19.170
|İmam hatip lisesi
|339
|28.830
|28.860
|Fen lisesi
|310
|34.590
|34.500
|Anadolu lisesi
|266
|42.100
|34.530
|Sosyal bilimler
|90
|9.420
|9.450
|Toplam
|1526
|139.120
|126.510
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