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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
22.05.2019 - 17:23, Son Güncelleme:/

LGS giriş belgeleri açıklandı

Yüz binlerce adayın gireceği LGS’nin giriş belgeleri açıklandı. Adaylar, kayıtlı oldukları okul idarelerine başvurup sınav giriş belgelerini alabilecekler.

LGS giriş belgeleri açıklandı
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1 Haziran’da yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) giriş belgeleri açıklandı. Öğrenciler, giriş belgelerini kayıtlı oldukları okul idarelerinden alabilecek. Adaylar, sınav için son hazırlıklarını yapıyor. Sınavın ilk oturumundaki sözel alanda 20 Türkçe, 10 T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, 10 din kültürü ve ahlak bilgisi, 10 yabancı dil olmak üzere toplam 50 soru sorulacak. İkinci oturumdaki sayısal alanda ise 20 matematik, 20 fen bilimleri olmak üzere 40 soru yer alacak.

09.00’DA BİNADA OLUN
Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için en geç saat 09.00’da, fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgenizde belirtilen binada hazır bulunun. Yanınızda fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi, nüfus cüzdanı gibi geçerli kimlik belgesi ve en az iki koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ile leke bırakmayan yumuşak silgi getirin. Geçerli kimlik belgesi ve fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacak.

SÖZEL ALAN (BİRİNCİ OTURUM)

Alt Testler Soru Sayısı
Türkçe20
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük10
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi10
Yabancı Dil10
Toplam50


SAYISAL ALAN (İKİNCİ OTURUM)

Alt Testler Soru Sayısı
Matematik20
Fen Bilimleri20
Toplam40


TAKVİM

Sınav Tarihi:1 Haziran
Birinci Oturum Saati:09.30
Süresi75 Dakika
İkinci oturum saati:11.30
Süresi:80 dakika
Sonuç açıklanması:24 Haziran

SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK OKUL SAYILARI

OKUL TÜRÜSAYISI2019 KONTENJAN2018 KONTENJAN
Mesleki ve teknik Anadolu lisesi52124.18019.170
İmam hatip lisesi33928.83028.860
Fen lisesi31034.590 34.500
Anadolu lisesi26642.10034.530
Sosyal bilimler909.4209.450
Toplam1526139.120126.510
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