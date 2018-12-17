LGS gerçekleri ve öneriler

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriLGS gerçekleri ve öneriler
GeriEğitim LGS gerçekleri ve öneriler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
Prof. Dr. R.Nükhet ÇIKRIKÇI - İstanbul Aydın Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Öğretim Üyesi
17.12.2018 - 09:18, Son Güncelleme:/

LGS gerçekleri ve öneriler

Eğitimde testleri çeşitli amaçlarla kullanırız. Bazı testler, okul öğrenmelerini teşhis etmeyi ve öğrenmelerinin durumu hakkında öğrenciye ve öğretmenine dönüt (feedback) vermeyi amaçlar. Bir kısım testler de belli alanlardaki yeterlikleri bakımından bireyleri sınıflandırmayı amaçlar. Yabancı dil yeterlik testleri bunlara örnek.

LGS gerçekleri ve öneriler
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Bir diğer test gurubu ise belli okullara, öğretim programlarına öğrenci seçmeyi amaçlar. Ülkemizde öğrenci seçme amacıyla kullanılan en önemli testler liseye geçişte ve üniversiteye girişte kullanılan testlerdir. Bunlar öğrenci, veli ve öğretmen gözünde ‘çok önemli’dir. Bu önem, bu testlerin sonuçlarının öğrencilerin istedikleri okula girmelerinde belirleyici olmasından kaynaklanıyor.

ÖĞRENCİLERİ SEÇİYOR MUYUZ? SIRALIYOR MUYUZ?
Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav, bu ‘çok önemli’ sınavlardan. Bu sınavın, 1 Haziran 2019’da yapılacağı, sınav kapsamında 8’inci sınıf öğretim programlarına ağırlık verileceği açıklandı. Soru sayısı ve soru sayılarının ders alanlarına dağılımının önceki yıldan farklı olmayacağı açıklandı. Bu sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Bunlardan sözel (dil ve sosyal bilimler ders alanları) bölümdeki 50 soru için 75 dakika yanıtlama süresi, sayısal (fen ve matematik ders alanları) bölümde ise 40 soruya 80 dakika yanıtlama süresi verilecek.

AMAÇ ZİHİNSEL BECERİLERİNİ KULLANABİLEN ÖĞRENCİLERİ SEÇMEK
Bu sınavda soru formatı değişmedi yine çoktan seçmeli türde soru sorulacak. Soruların yorum gerektiren sorular olacağından söz ediliyor. Öğrencisini seçerek alan okullar için uygulanan testlerde ‘belleme/ezber’ gücünün üstünde, üst düzey zihinsel becerileri yoklayan sorular sorulur. Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınavda da amaç, önceki okul öğrenmeleri bakımından (hazır bulunuşluluğu) daha iyi olan, karşılaştığı problem durumlarının çözümünde yorumlama, analiz, değerlendirme gibi üst düzey zihinsel becerilerini kullanabilen öğrencileri seçmek. Dolayısıyla, hem sözel hem de sayısal bölümde yer alan sorular ve sorularda verilen problem durumları, öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini kullanmasını gerektirecektir. Ancak sınav sonucuna göre verilen ‘kazandı’ kararı, seçimden çok  ‘x’ okulu tercih eden öğrencilerin puanlarına göre sıralanmasına dayanır. Bu sıralamada okulun kontenjanına göre, örneğin, puan sıralamasında en üstteki ilk 100 öğrenciye kayıt yaptırma hakkı verilir. Bir başka ifadeyle, bu seçme testi öğrencileri belli bir yeterlik düzeyine göre seçmez, puan sıralamasında üst sıralarda yer alanlara kayıt hakkı tanır. Puan sıralamasında üst sıralarda olanların her zaman istenen yeterlik düzeyine sahip olduğu garanti değildir. Bu duruma bağlı olarak, ülkemizde lise ve üniversite giriş sınavlarında asgari yeterlikler ölçülmüyor. Ayrıca bu asgari yeterliklerin her yükseköğretim programı için ne olduğu bilimsel yolla saptanmadı. Bu yüzden hem ortaöğretimde hem de yükseköğretimde öğrencilerin öğrenmelerindeki nitelik sorunu devam ediyor.

TEST ÜZERİNDEKİ ÇALIŞMALAR
Öğrenciyi seçmeyi amaçlayan testlerdeki soruların önemli bir kısmının nispeten daha zor ve öğrenciler arasındaki yeterlik düzeylerini iyi ayırt eden sorular olması gerekir. Sorunun çözümü üst düzey düşünme becerilerini kullanmayı gerektirdikçe, soru zorlaşır. Bu tür soruların çözümü için daha fazla cevaplama süresi gerekir. Bu kapsamda 1 Haziran’da uygulanacak olan sınavda hem soru sayısı hem de soruların güçlük düzeyi gözetilerek daha fazla cevaplama süresi verilmesi doğru bir karar. Bunun için öncelikle yapılması gereken, soru kökünü ve seçenekleri dikkatli biçimde okumak ve soruda ne sorulduğunu iyi anlamak. Bunu yapmadan çözüme girişmek yanlış cevap vermeye yol açar. Bunu yaparken sınav süresini de gözetmek gerekir. Bu sınava girecek öğrenciler benzer deneme testlerini alarak hem başarılarını hem de sınavı kullanma sürelerini gözleyebilirler.

SADECE ‘TEST ÇÖZMEK’ BAŞARIYI GETİRMEZ
Sonuç olarak bu tür sınavlarda başarı, kısa süreli hazırlıklarla gerçekleşmez. Temel eğitim yıllarından başlayarak okul derslerini öğrenip anlamaya önem vermek gerekir. Derslerin konuları arasında ilişki vardır. Yani, dersteki bir konuyu kavramadan diğer konuya geçildiğinde, yeni konudaki öğrenmelerin kavranması zorlaşır. Bir diğer ifadeyle, sınav başarısı okul başarısına dayanır. Okulu, okuldaki öğrenme ve öğretimi ihmal ederek sadece ‘test çözmek’ başarıyı getirmez. Bunu ortaya koyan pek çok araştırma ve gözlem var. Her yıl sınavda en başarılı öğrencilere başarılarının sırrı sorulduğunda hepsinin ‘disiplinli ve düzenli biçimde okul derslerine çalıştıklarını’ söylediklerini basındaki haberlerden hatırlayabilirsiniz.  Kısaca, ister sınavda, ister derste olsun, sürekli ve disiplinli çalışma her zaman başarıyı getirir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Parlak fikirler yarışacak

8 üniversiteye rektör atandı

Gelecek 10 yılda bunlar konuşulacak

Kolej gibi devlet okulu