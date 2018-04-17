LGS başvurusu için son saatler! E Okul LGS başvurusu nasıl yapılır?
LGS başvuruları için yarın (18 Nisan) son gün. Sınava girmek isteyen adaylar, okul müdürlüklerinden başvuruda bulunabiliyor. Sınav giriş belgeleri, 22 Mayıs’ta yayınlanacak. Sınav ise 2 Haziran’da yapılacak. Peki, LGS başvurusu nasıl yapılacak? İşte, detaylı bilgiler
Sınavla alacak 1.366 lise için yapılacak merkezi liseye geçiş sınavı (LGS) başvuruları için yarın (18 Nisan) son gün. Sınava girmek zorunlu değil. İsteyen adaylar okullara giderek sınav başvurusunda bulunabiliyor. Adayın, velisiyle birlikte kendi okuluna gidip sınava kaydolmak istediğinizi belirtmesi gerekiyor.
Öncellikle elektronik ortamdaki öğrenci bilgilerinin güncel olup olmadığı, okul müdürlüklerinden kontrol edilmeli. Açıköğretim ortaokulu öğrencilerinin başvuru işlemleri de açıköğretim ortaokulu müdürlüğü tarafından takip edilecek. Başvurunun ardından velilere başvuru belgesi verilecek. Bu belgenin alınması ve üzerindeki bilgilerin kontrol edilmesi şart. Eski sistemde öğrenciler kendi okullarında sınava giriyordu. Ancak yeni sistemde böyle olmayacak. Bu nedenle sınav giriş belgeleri çok önemli. Çünkü adaylar bu belge ve geçerli bir kimliği olmadan sınava giremeyecek. Sınav giriş belgeleri, 22 Mayıs’ta yayınlanacak. Sınav ise 2 Haziran’da yapılacak. Sınav sonuçları 22 Haziran’da bakanlığın resmi internet sitesi www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek.
LGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
1. Merkezî Sınav başvurusunda bulunacak öğrenciler, başvuru yapmadan önce elektronik ortamdaki bilgilerinin güncel olup olmadığını kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden kontrol ettireceklerdir. Öğrenci bilgilerinin güncelliğinden okul müdürlüğü sorumlu olacaktır.
2. Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin başvuru işlemleri Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü tarafından takip edilecektir.
3. Yurt dışında e-Okul Sistemi’ne kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler, Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği dikkate alınarak denklikleri yapıldıktan sonra başvurularını Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri/Konsoloslukları üzerinden yapacaklardır.
4. Yurt dışında MEB'e bağlı olmayan okullardan sınava girmek isteyen öğrenciler bu kılavuzda yer alan “EK 1–Yurt Dışında E-Okul Sistemi’ne Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin Merkezî Sınav Başvuru Formu”nu eksiksiz ve doğru bilgilerle dolduracak ve yurt dışında bulunan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik veya Konsolosluk yetkililerine onaylatacaklardır.
5. Yurt dışında öğrenim görüp e-Okul Sistemi’ne kayıtlı olmayan öğrencilere ait belgeler Büyükelçilik /Konsolosluklarca odsgm_odydb@meb.gov.tr e-posta adresine başvuru süresinde gönderilecektir. Ayrıca e-posta yolu ile gönderilen belgelerin asılları da Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi, Milas Sokak No: 21 Teknikokullar/Yenimahalle/ANKARA adresine en geç 27 Nisan 2018 tarihinde ulaşacak şekilde gönderilecektir.
LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
a. Fotoğraflı sınav giriş belgesi 22 Mayıs 2018 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından renkli olarak alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecektir.
b. Fotoğraflı sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.
c. Doğal afet, yangın ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonu’nun teklifi üzerine ÖDSGM’ nin uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecektir.
ç. Fotoğraflı sınav giriş belgesini kaybeden öğrenciler, belgenin yenisini öğrenim gördüğü okul müdürlüklerinden alabilecektir.
d. Yurt dışından sınav başvurusu yapan öğrencilerin sınav giriş belgesi 22 Mayıs 2018 tarihinde, odsgm.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Öğrenciler elektronik ortamdan aldıkları sınav giriş belgesini bulundukları ülkedeki eğitim ataşeliklerine onaylatacaklardır.
e. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sınav giriş belgesinde, kimlik bilgilerinin yanında sınavda alacağı özel hizmet durumu yer alacaktır.
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