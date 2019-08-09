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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
09.08.2019 - 14:10, Son Güncelleme:/

LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı

Lgs kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı. Buna göre tercin yapanların yüzde 99'u istedikleri bir liseye yerleştirildi. Öğrenciler, sonuçlara ‘meb.gov.tr’ internet adresinden ulaşılabilecek. Yerleştirme süreci 6 Eylül'de sona erecek.

LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı. MEB, takvime göre 10 Ağustos’ta açıklanması beklenen LGS kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarını bayram öncesi sürprizi yaparak bir gün önce açıkladı. MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, birinci yerleştirme sonunda öğrencilerin yüzde 95'i istedikleri liselere yerleşirken bu oran yerleştirmeye esas ikinci nakil sonunda yüzde 99 oldu. Birinci yerleştirme ve yerleştirmeye esas iki nakil sonunda liselere yerleşen öğrenci sayısı 1 milyon 43 bin 365'e ulaştı. Yerleştirmeye esas iki nakil sürecinde yerleşemeyen öğrencilerin önlerindeki seçenekleri içeren takvim işlemeye devam edecek.

Sonuçlara, MEB’in ‘meb.gov.tr’ adresinden ulaşılabilecek. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının açıklanmasıyla merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlandı. Bu süreçten sonra hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 6 Eylül'de yerleştirme süreci sona erecek.

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

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