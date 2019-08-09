LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı
Lgs kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı. Buna göre tercin yapanların yüzde 99'u istedikleri bir liseye yerleştirildi. Öğrenciler, sonuçlara ‘meb.gov.tr’ internet adresinden ulaşılabilecek. Yerleştirme süreci 6 Eylül'de sona erecek.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı. MEB, takvime göre 10 Ağustos’ta açıklanması beklenen LGS kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarını bayram öncesi sürprizi yaparak bir gün önce açıkladı. MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, birinci yerleştirme sonunda öğrencilerin yüzde 95'i istedikleri liselere yerleşirken bu oran yerleştirmeye esas ikinci nakil sonunda yüzde 99 oldu. Birinci yerleştirme ve yerleştirmeye esas iki nakil sonunda liselere yerleşen öğrenci sayısı 1 milyon 43 bin 365'e ulaştı. Yerleştirmeye esas iki nakil sürecinde yerleşemeyen öğrencilerin önlerindeki seçenekleri içeren takvim işlemeye devam edecek.
Sonuçlara, MEB’in ‘meb.gov.tr’ adresinden ulaşılabilecek. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının açıklanmasıyla merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlandı. Bu süreçten sonra hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 6 Eylül'de yerleştirme süreci sona erecek.
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