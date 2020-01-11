Levent Yazıcı: Disiplinli öğretmenlerin öğrencileri PISA’da fark oluşturdu

‘Öğretmen Kariyer Fuarı’ 13 üniversitenin dekan ve öğretim üyelerinin katılımıyla yapıldı. Etkinlik, Yenilikçi Eğitim Geliştirme ve Araştırma Merkezi (YEGAM) ana sponsorluğunda ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) desteğiyle 11-12 Ocak tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Katılımın ücretsiz olduğu programın ilk oturumuna, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz ile çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.

‘2023 EĞİTİM HEDEFLERİMİZDE ÖĞRETMENLERİ İLGİLENDİRİLEN ÇOK ALAN VAR’

Programın açılış konuşmasını yapan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, şunları söyledi:

“Öğretmenlik mesleği hakkında ne kadar konuşulsa az. Etkisi sonsuza kadar uzanan böyle bir mesleğin de mensubu olmaktan gurur duyuyorum. 2023 eğitim hedeflerimiz arasında sonuçta öğretmenleri de ilgilendirilen birçok alan var. Nitelikli ahlaklı çocuklar yetiştirmek amacı öğretmenlere güvenerek konulan bir hedef. Bu yüzden öğretmenlerimizi yetiştiren yükseköğretim kurumlarının da yeri burada çok önemli. Öğretmenlerin başarıları ve mesleklerini en iyi şekilde idame ettirmeleri çocuklarımızın başarısında da doğrudan etkili. Örneğin, PISA sonuçlarına bakılırsa, dersine ilgi duyan ve bu ilgisini ve motivasyonunu öğretmen olarak öğrencilerine hissettiren, sınıfında iyi bir iletişim ve disiplin kuran öğretmenlerin öğrencilerinin PISA’da fark oluşturduğunu görüyoruz. Ayrıca geride olan öğrencilere yardım fırsatları sunabilen öğretmenler de farklılık oluşturuyor. Bu bağlamda öğretmenlerimiz için düzenlenen bu organizasyon için emeği geçen herkese teşekkür ederiz.”

‘EĞİTİM DİĞER SEKTÖRLERİN LOKOMOTİFİDİR’

Eğitim sektörünün diğer sektörlere önderlik ettiğini ve bu alanda gelişilmediği takdirde ilerlemenin olmayacağını belirten Enver Yücel ise, “Eğitim sektörü içerisinde 43 yıldır çalışıyorum. Bunu nasıl başardığımı sorduklarında, ‘öğretmenin gücüyle..’ yaptığımı söylüyorum. Eğer benim kurumum bir yerlere geldiyse öğretmenin başarısı inancı ve başarısıyla geldi. Onun için öğretmenin gücünü, değerini, kıymetini en iyi bilenlerden birisiyim ve halen daha o yüzden 15 bin öğretmenle çalışıyoruz. Eğitim diğer tüm sektörlerin lokomotifidir. Eğitim sektörü kötüyse olmaz, ilerleme kaydedemeyiz. O yüzden eksiklerimiz kapatmalı ve bu anlamda yatırımlara en çok eğitim sektöründen devam etmeliyiz. Bugün dünyanın en geri kalmış ülkesine de gitseniz, en gelişmiş ülkesine de gitseniz halen daha ana konu eğitimin geleceğidir. Sistemler gelir geçer, değişir, düzelir ya da şekil alır. Fakat değişmeyen tek bir şey var o da öğretmenlik mesleğidir” dedi.

‘ÖĞRETMENLİK ATANDIĞINDA BİTEN BİR MESLEK DEĞİL’

Prof. Dr. Şirin Karadeniz ise fuarın açılış amaçlarından ve katkılarından bahsederek, şöyle konuştu:

“Öğretmenliğin profesyonel bir meslek olduğunu tekrar hatırlatmak; mesleki itibarını arttırmak; sorunlarını konuşmak ve bunlara hep birlikte çözüm olabilecek bir platform oluşturmak istiyoruz. Aynı zamanda öğretmen arayan kurumlarla iş arayan yeni mezun öğretmen adaylarımızı da bir araya getirmek istedik. Böylece hem özgeçmişlerini verebilecekler hem bu kurumları tanıyacaklar hem de kariyer imkânlarıyla ilgili de farkındalık olmuş olacak. İçeride ayrıca eğitimler atölyeler, paylaşımlar, paneller var. Bizim burada yapmak istediğimiz şey; öğretmenliğin profesyonel bir meslek ve bir kariyer gelişiminin olduğunu göstermek. Sadece bir vicdan mesleği, sadece atandığı gün biten bir meslek olmadığını hatırlatmak istiyoruz ve kariyerleri noktasında öğretmenlerimize destek olan bir destek platformu oluşturmak istiyoruz.”

‘GELECEK YILLARDA ÖĞRETMENLİĞİN KARİYER YOLCULUĞU ÇOK ÖNEM TAŞIYOR’

Öğretmenliğin çok önemli, çok saygın bir meslek ve önemli bir kariyer süreci olduğunu söyleyen YEGAM Akademik Direktörü Doç. Dr. Hatice Necla Keleş de, “Dolayısıyla öğrencilerimiz eğitim bilimleri fakültelerinden mezun olduktan sonra aslında öğrenmeyi durdurmuyor tam tersine çok farklı bir platformda öğrenmeye devam ediyor. Öğrenme yaşam boyu devam ettiği için öğretmenlik mesleği bu değişimi en önde yakalaması gereken bir meslek grubu. Çünkü yeni nesil meslekler yeni nesil öğrenciler yeni nesil öğretmenler tarafından yetiştirebilecek. Bu nedenle öğretmenlik ve öğretmenliğin kariyer yolculuğu hiç olmadığı kadar önem taşıyor gelecek yıllarda” diye konuştu.