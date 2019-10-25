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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 25.10.2019 - 15:27, Son Güncelleme:/

‘LeanLab’ programında ikinci dönem başlıyor

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteği ve İstanbul’da bir vakıf üniversitesinin ev sahipliğinde ilk dönem faaliyetleri hayata geçirilen ‘LeanLab: Akademiden Girişime Yenilikçi Dönüşüm Programı’ için ikinci dönem başvuru süresi başladı. Son başvuru tarihi ise 15 Kasım.

‘LeanLab’ programında ikinci dönem başlıyor
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İş fikirlerini yatırımcılarla buluşturacak programda girişimci akademisyenler program başında düzenlenecek kısa süreli kampın ardından beş hafta süreyle bir araya gelecek ve mentorlar eşliğinde projelerini geliştirecek. Program sonunda düzenlenen kamp ile de dönüştürücü deneyimlerini tamamlayacak katılımcılara bu dönem, program ortağı Boğaziçi Üniversitesi ev sahipliği yapacak.

BAŞVURULAR ONLİNE
Özyeğin Üniversitesi’nin ev sahipliğinde ticarileşme potansiyeline sahip, fikri mülkiyet temelli bir teknolojisi ya da hızla pazara erişebilecek iş fikri olan akademisyen ve doktora öğrencileri için özel olarak tasarlanan ‘LeanLab: Akademiden Girişime Yenilikçi Dönüşüm Programı’, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından Girişimcilik Mali Destek Programı kapsamında destekleniyor. Akademisyen, doktora öğrencisi veya mezunlarının odaklarını bilimsel araştırmanın ötesinde genişletmek ve ticarileşme yönünde adım atmalarını sağlamak hedefiyle tasarlanan program için başvurular www.leanlab-project.com adresi üzerinden alınıyor.

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