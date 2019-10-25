‘LeanLab’ programında ikinci dönem başlıyor
İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteği ve İstanbul’da bir vakıf üniversitesinin ev sahipliğinde ilk dönem faaliyetleri hayata geçirilen ‘LeanLab: Akademiden Girişime Yenilikçi Dönüşüm Programı’ için ikinci dönem başvuru süresi başladı. Son başvuru tarihi ise 15 Kasım.
İş fikirlerini yatırımcılarla buluşturacak programda girişimci akademisyenler program başında düzenlenecek kısa süreli kampın ardından beş hafta süreyle bir araya gelecek ve mentorlar eşliğinde projelerini geliştirecek. Program sonunda düzenlenen kamp ile de dönüştürücü deneyimlerini tamamlayacak katılımcılara bu dönem, program ortağı Boğaziçi Üniversitesi ev sahipliği yapacak.
BAŞVURULAR ONLİNE
Özyeğin Üniversitesi’nin ev sahipliğinde ticarileşme potansiyeline sahip, fikri mülkiyet temelli bir teknolojisi ya da hızla pazara erişebilecek iş fikri olan akademisyen ve doktora öğrencileri için özel olarak tasarlanan ‘LeanLab: Akademiden Girişime Yenilikçi Dönüşüm Programı’, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından Girişimcilik Mali Destek Programı kapsamında destekleniyor. Akademisyen, doktora öğrencisi veya mezunlarının odaklarını bilimsel araştırmanın ötesinde genişletmek ve ticarileşme yönünde adım atmalarını sağlamak hedefiyle tasarlanan program için başvurular www.leanlab-project.com adresi üzerinden alınıyor.
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