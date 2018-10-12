‘Lale’li mesaj
MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.
Bakan Selçuk, kendisine kâğıttan lale veren kız öğrenciden nasıl etkilendiğini şöyle anlattı: “Urfa’da bir kız öğrenci uzattı bu laleyi... Dördüncü sınıfa gidiyor. Orada yaptı, gözlerimin önünde. Getirdiğimden beri masamın üzerinde tutuyorum. Baktıkça hayret ediyorum; ona boş kâğıt vermişiz, o katlayıp laleye dönüştürmüş. Boş bir kâğıdı elleriyle laleye dönüştürebiliyorlar. O zaman bizim o sınıfları lale bahçesine dönüştürmemiz lazım. Bu çiçeği bana boşuna vermiş olamaz; ‘Vazifeni yap’ diyor hepimize nazikçe... O yüzden her sabah masaya oturduğumda bu laleye bakıyorum. Sizinle de paylaşıyorum ki; aslı bende, sureti sizde dursun.”
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