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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
DHA
Haber Giriş: 11.11.2019 - 15:10, Son Güncelleme:/

‘L plakası olmayan servisleri tercih etmeyin’

İstanbul’da kaçak servisler öğrencileri taşımaya devam ediyor. Kaçak çalıştıkları belirlenen sürücülerin araçları 60 gün trafikten men ediliyor ayrıca 5 bin 60 TL ceza kesiliyor. İstanbul Servis Odaları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, "Veliler, taşıt kartını görmeden, yetki belgesini görmeden, hatta aracının kapısında, önünde L serisi plaka görmeden, çocuklarını asla teslim etmesinler, ödeme de yapmasınlar" dedi.

‘L plakası olmayan servisleri tercih etmeyin’
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Okul servis araçları ve personel servis araçları İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) yönetmeliğine uygun olarak ‘L’ plaka araçlarla hizmet veriyor. İstanbul’da bu yıl yaklaşık 20 bin ‘L’ plakalı okul servis aracı trafiğe çıktı. Servis araçların Haziran 2019 tarihine kadar bu plakaları almaları gerekiyordu. Yapılan denetimlerde İstanbul’da ‘L’ plakaya sahip olmayan çok sayıda servis aracının kaçak servis olarak çalışmaya devam ettiği öğrenildi.

‘TESTİ KIRILMADAN TEDBİRİ ALALIM’
İstanbul Servis Odaları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, kaçak servisleri velilerin nasıl anlayacağı ve ailelerin bu tür servisler için ne gibi önlemler alması gerektiğini anlattı. Ailelerin kaçak servisleri anlamasının artık çok kolay olduğunu belirten Öztürk, şöyle konuştu:
“Şu anda denetim okullar açıldığı için sıkça yapılıyor ama özellikle kenar semtlerde taşıt kartsız, yetki belgesiz servisler var. Bu konuda emniyetle, belediyeyle birlikte en kısa sürede denetimlerimiz başlayacak. Velilerimizi uyarmak istiyoruz. Taşıt kartını görmeden, yetki belgesini görmeden, hatta aracının kapısında, önünde L serisi plaka görmeden, çocuklarını asla teslim etmesin, ödemede yapmasınlar. Bunlar yarın öbür gün başka bir sıkıntı olarak karşımıza çıkacak. Onun için testi kırılmadan tedbiri alalım. L serisini sadece İstanbul da okul ve personel servislerine verdiler. Mutlaka arabaların arkasında okul taşıtı yazmalı, dur levhası olmalı. Okulöncesi, ilkokul, ortaokul öğrencisi taşıyorsa araçlarında rehber personel olmalı. Bu konuda işaretlerimiz çok aşikar. Sadece biraz ucuz olduğu için ve ya çocuk eve 10 dakika erken gidecek diye korsan servisleri tercih edenler, yarın öbür gün olabilecek sıkıntılara da katlanmak zorunda kalacak. Kaçak servislerin hiçbir resmiyeti yok. Parayı toplar gider. Çocukların başına bir hal geldiği zaman bunun hesabını vermez, arandığı zaman bulunmaz. Bu arabaların kimlerin adına kayıtlı olduklarını da çok fazla bilmiyoruz. Birçok taşıt kartsız, yetki belgesiz, belediyenin belirlediği sisteme dahil olmayan araç tamamen denetimsiz ve incelenmesi yapılmamış kişiler. Biz bu sene alkol bağımlılık testinden tutunda sağlık raporuna, sabıka kaydına, ehliyet GBT’sine kadar, bir çok belgemizi belediyeye veriyoruz ondan sonra çalışma izni alıyoruz. Bu adamların böyle bir izin alma şansları zaten yok. Onun için tekrar tekrar velilere uyarmak lazım. Çocuklar bizim en kıymetlilerimiz, onları taşıyanlara, teslim ettiğimiz kişilere çok dikkat edelim ki yarın öbür gün aksilikler yaşamayalım.

İNTERNET SİTESİNDEN ARAÇ VE ŞOFÖR SORGULANABİLİR
Aileler rahatlıkla servis aracını ve servis şoförünü sorgulayabilir. Bu arabaları sorgulayacağımız en önemli sistem büyükşehir belediyesi toplu ulaşım hizmetleri müdürlüğünün internet sitesi olan ‘www.tuhim.gov.tr’ye girerek araçların plakasını yazarak taşımacılığa yetkili mi değil mi hepsini net bir şekilde görebilirler. Bir gün çocuklarını getirip götürme zahmetine daha katlansınlar, okulda çalışan arabanın plakasını aldıktan sonra aracı da sorgulasınlar. Alabiliyorsa şoförü de sorgulasınlar. Şoförlerin her türlü bilgisi TUHİM sisteminde var. Çocuklarımız çok kıymetli, öyle her önüne gelene çocuk teslim edilmez. Bizim aradığımız bu işi gerçekten meslek olarak yapan, çocuğu tanıyan, çocuğu davranışı bilen kişilere teslim edilmesi. Sonra birçok olumsuzluk yaşıyoruz sene içerisinde. Kimi uyuşturucu kullanmış, kimi alkol bağımlısı, kimi başka türlü sabıkaları var. Bu tür durumlarla karşı karşıya kalmamak için çocuklarını teslim ettikleri kişileri mutlaka sorgulasınlar.”

‘VELİLERİN DE HATASI VAR’
Uzun zamandır servis şoförü olduğunu söyleyen Enver Türkyılmaz ise, “Korsan servisleri her yerde görebiliyoruz. Velilerin bu konuda hatası var. Biraz daha uygun fiyata taşıdıkları için öğrencilerini teslim ediyorlar. Profesyonel olarak çalıştığımız halde kendimize müşteri bulamıyoruz. Yetkililerden şunu bekliyoruz, bu korsanları yakalayabilmeleri için sadece ana caddelerde uygulama değil, sokak aralarına sinsice saklanıp, çocukları ellerinden tutup alıp araçlarına götürüyorlar, sivil ekiplerin okulların etrafında gezmeli, bunları yakalayabilmeleri için. Bunlar bizim ekmeğimizi çalıyor. Ha benim paramı çalmış ha bizim öğrencimizi. Biz devlete kayıtlı resmi araçlarız. Şu an İstanbul’da servis araçları L  plaka adı altında toplanıyor. Herhangi biri bizim plakalarımızı Google da bile aratsa servis aracı olduğumuz çıkıyor, İBB servis yönetmeliği olarak girse bile bu sistemden plakaları sorgulatarak servis aracı olup olmadığını velilerimiz görebilirler. Bizim arabamızın trafik sigortası var, kaskosu var ve koltuk sigortası var. Kaçak servislerde bunların hiçbiri yok” dedi.

‘100 TL’DEN KAÇMAK İÇİN KORSAN SERVİS KULLANIYORLAR’
Öğrencilerin kendilerini aileden biri olarak gördüğünü belirten servis şoförü Atilla Keser ise, şunları söyledi:
“Sokak aralarında hep kaçak servislerle karşılaşıyoruz ve bunların olmamasını istiyoruz. Hiç birinde koltuk sigortası yok. Bizim araçlarımız L  plaka aynı zamanda araçlarımızı herkes sorgulayabilir. Araçlarımız da GPS sistemi de mevcut, velilerimiz araçlarımızı takip edebilir, servisin, öğrencinin nerede olduğunu her an görebilir. Biz ortalama 200-250 TL ye taşıma yapıyoruz. Korsanlar 100-150 TL ye taşıyor. 100 TL den kaçmak için korsan servisleri tercih ediyorlar. Velilerle görüşüyorlar, ara sokaklara araçlarını çekiyorlar, öğrencileri çıkışta alıp gidiyorlar.”

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