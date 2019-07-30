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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
30.07.2019 - 10:16, Son Güncelleme:/

KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman yapılacak? Tarih açıklandı mı?

Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) yeni sezon için gerçekleştireceği yurt ve burs başvurusu için geri sayım başladı. KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman yapılacak sorusuna alacakları cevaba göre hareket edecek olan binlerce öğrenci, internet üzerinden detayları sorgulamaya başladı. Peki, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet veren Kredi ve Yurtlar Kurumu burs ve yurt başvuru işlemlerini ne zaman alacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

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KYK burs ve yurt başvuru işlemleri için vatandaşların araştırması devam ediyor. Yeni eğitim öğretim döneminde herhangi bir yurda yerleşmek ve barınma ihtiyacını karşılamak isteyen öğrenciler, KYK yurt başvurusunun ne zaman gerçekleşeceğini sorgulamaya başladı. Peki, KYK yurt ve burs başvurusu bu yıl ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

KYK BURS VE YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK'nın yurt başvuruları, ÖSYM'nin üniversite yerleştirme sonuçlarını açıklamasının ardından yurtkur üzerinden alınacak. Başvurular E-Devlet üzerinden alınacağı için öğrencilerin E-Devlet şifresini hazır bulundurmaları gerekecektir.

Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

 

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