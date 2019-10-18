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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Haber Giriş: 18.10.2019 - 10:00, Son Güncelleme:/

KYK kredi ve burs başvurusu E Devlet ile nasıl yapılır? KYK başvurusu için son gün detayı!

4 ya da 2 yıllık eğitim hayatı süresince 12 ay üzerinden hesaplara yatırılan KYK burs ve kredisi için başvuru süreci 24 Ekim tarihine kadar devam edecek. Adaylar 24 Ekim tarihine kadar başvurularını gerçekleştirecek. Bu aşamada öğrenciler belirli koşullara dikkat edecek. Peki, KYK kredi ve burs başvurusu yaparken dikkat edilmesi gerekenler neler olacak? İşte, KYK burs ve kredi başvurusu hakkında bazı bilgiler

KYK kredi ve burs başvurusu E Devlet ile nasıl yapılır? KYK başvurusu için son gün detayı!
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Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvurusu için geri sayım başladı. Aylık yaklaşık 600 lira gibi bir ücret alacak olan ön lisans ve lisans öğrencileri, bu para ile öğrenim giderlerini karşılayabilecek. Peki, KYK kredi ve burs başvurusu nasıl yapılabilecek? İşte, o konu hakkında merakla araştırılan bazı bilgiler

KYK KREDİ VE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İnternet üzerinden alınacak olan KYK kredi ve burs başvurusu esnasında aylık net gelir beyan edilecek. Kişinin kendisine ait net bir geliri yoksa da anne babasına, evli ise eşine ait aylık net gelir yazılacak. Yukarıda da anlatıldığı gibi bu süreçte verilecek olan beyan KYK burs başvuru sürecini doğrudan etkileyecek.

11 adım sürecek olan KYK burs başvuru ekranında ilk adım başvuru bilgileri olacak. Bu adımdaki bazı uyarıları okuyup onaylayacak olan öğrenciler, sonraki aşamaya geçiş yapacak.

İkinci adımda öğrencinin kimlik bilgileri istenecek. Burada kimlikte yer alan bilgilerin eksiksiz bir şekilde girilmesi ya da yanlış varsa düzeltilmesi gerekiyor.

Üçüncü adımda öğrenim bilgileri, dördüncü adımda bilgilendirme mesajı, beşinci adımda adres bilgileri, altıncı adımda, özel durum bilgileri, yedinci adımda aile bilgileri, sekizinci adımda burs ya da kredinin yatırılacağı Ziraat Bankası bilgileri, dokuzuncu adımda Ziraat Bankası ürün başvuru işlemleri, onuncu adımda verilen bilgilerin önizlemesi, son adım olan on birinci adımda ise son işlem gerekecek. 

KYK BURS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

15 YAŞ ALTI ÖĞRENCİLER BAŞVURUSUNU NASIL YAPACAK?

15 yaş altı öğrencilerin başvurusu sonrasında taahhütname onayı ile gerçekleşecek. Taahhütname onayı için velillerin de onay vermesi gerekecek. Aynı zamanda 15 yaş altı öğrencilerin başvuru ekranı da farklı olacak. 

15 YAŞ ALTI ÖĞRENCİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

 

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KYK kredi ve burs başvurusu E Devlet ile nasıl yapılır? KYK başvurusu için son gün detayı!
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