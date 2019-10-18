KYK kredi ve burs başvurusu E Devlet ile nasıl yapılır? KYK başvurusu için son gün detayı!
4 ya da 2 yıllık eğitim hayatı süresince 12 ay üzerinden hesaplara yatırılan KYK burs ve kredisi için başvuru süreci 24 Ekim tarihine kadar devam edecek. Adaylar 24 Ekim tarihine kadar başvurularını gerçekleştirecek. Bu aşamada öğrenciler belirli koşullara dikkat edecek. Peki, KYK kredi ve burs başvurusu yaparken dikkat edilmesi gerekenler neler olacak? İşte, KYK burs ve kredi başvurusu hakkında bazı bilgiler
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvurusu için geri sayım başladı. Aylık yaklaşık 600 lira gibi bir ücret alacak olan ön lisans ve lisans öğrencileri, bu para ile öğrenim giderlerini karşılayabilecek. Peki, KYK kredi ve burs başvurusu nasıl yapılabilecek? İşte, o konu hakkında merakla araştırılan bazı bilgiler
KYK KREDİ VE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İnternet üzerinden alınacak olan KYK kredi ve burs başvurusu esnasında aylık net gelir beyan edilecek. Kişinin kendisine ait net bir geliri yoksa da anne babasına, evli ise eşine ait aylık net gelir yazılacak. Yukarıda da anlatıldığı gibi bu süreçte verilecek olan beyan KYK burs başvuru sürecini doğrudan etkileyecek.
11 adım sürecek olan KYK burs başvuru ekranında ilk adım başvuru bilgileri olacak. Bu adımdaki bazı uyarıları okuyup onaylayacak olan öğrenciler, sonraki aşamaya geçiş yapacak.
İkinci adımda öğrencinin kimlik bilgileri istenecek. Burada kimlikte yer alan bilgilerin eksiksiz bir şekilde girilmesi ya da yanlış varsa düzeltilmesi gerekiyor.
Üçüncü adımda öğrenim bilgileri, dördüncü adımda bilgilendirme mesajı, beşinci adımda adres bilgileri, altıncı adımda, özel durum bilgileri, yedinci adımda aile bilgileri, sekizinci adımda burs ya da kredinin yatırılacağı Ziraat Bankası bilgileri, dokuzuncu adımda Ziraat Bankası ürün başvuru işlemleri, onuncu adımda verilen bilgilerin önizlemesi, son adım olan on birinci adımda ise son işlem gerekecek.
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15 YAŞ ALTI ÖĞRENCİLER BAŞVURUSUNU NASIL YAPACAK?
15 yaş altı öğrencilerin başvurusu sonrasında taahhütname onayı ile gerçekleşecek. Taahhütname onayı için velillerin de onay vermesi gerekecek. Aynı zamanda 15 yaş altı öğrencilerin başvuru ekranı da farklı olacak.
15 YAŞ ALTI ÖĞRENCİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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