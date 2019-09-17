KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman?
KYK (Kredi Yurtlar Kurumu) burs ve kredi başvuru tarihi uzun bir süredir üniversite öğrencileri tarafından araştırılıyor. KYK’nin kredi ve burs imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler, sık sık kurumun resmi sayfasını inceleyerek bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak, başvurular ne zaman yapılacak?
Kredi ve Yurtlar Kurumu burs başvuruları (KYK) bekleyişi sürüyor. Öğrenciler burs başvurularının alınacağı tarihi beklerken, gözler resmi duyuru yapılmasına çevrildi. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları için bir açıklama yapıldı mı?
2019-2020 eğitim dönemi için kredi ve burs başvuruları için KYK’dan net bir tarih açıklaması gelmedi ancak kredi/burs başvuruları tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak. Geçtiğimiz yıl; yurt başvuruları 3 Eylül, burs başvuruları ise 15 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl yurt başvurularının 19 Ağustos’ta alınmış olması nedeniyle burs başvurularının da geçen yıla oranla daha erken başlaması bekleniyor.
Burs/kredi başvuruları hangi tarihte başlamaktadır, başvuru süreci ve değerlendirme nasıl yapılmaktadır?
Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.
Burs/kredi başvuruları ayrı ayrı mı yapılmaktadır?
Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden ayrı ayrı değil birlikte alınmaktadır.
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