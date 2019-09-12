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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
12.09.2019 - 15:48, Son Güncelleme:/

KYK 3. yedek yurt sonuçları açıklandı! Taahhütname nasıl yapılır?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) 3. yedek yurt sonuçları kurumun resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. KYK yurt sonuçları hakkında bilgi edinmek isteyen öğrenciler, E-Devlet giriş ekranı ve kimlik bilgileri ile detayları görüntüleyebilecek. İşte, KYK 3. yedek yurt sonuçları sonrasında taahhütname hakkında bazı bilgiler

KYK 3. yedek yurt sonuçları açıklandı! Taahhütname nasıl yapılır?
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KYK 3. yedek yurt sonuçları sonrasında taahhütname onayı gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden detayları araştırmaya başladı. İşte, KYK 3. yedek yurt sonuçları sonrasında yapılması gereken taahhütnname onayı hakkında bazı bilgiler

KYK 3. YEDEK SONUÇLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

YEDEK YERLEŞTİRMELER DEVAM EDECEK

Yedek yerleştirme işlemleri bugünden itibaren her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edilecek.

TAAHHÜTNAME ONAYI YETERLİ OLACAK

Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) yurt sonuçlarının ardından taahhütname onayı alınmaya başlandı.

Barınacağı yurtlar için kayıt ücretini ödeyen öğrenciler, E-Devlet üzerinden taahhütname onayını tamamlamalarının ardından herhangi bir işlem için yurtlara gitmek zorunda kalmayacak. Ancak okullarının akademik takvimi dolayısıyla barınmaya başlamayan öğrencilerin, bu durumu yurt müdürlükleri ile iletişime geçerek bildirmesi gerekecek.

Öğrenciler, yurtlarda barınmaya başlamalarının ardından 4 adet fotoğraf, kişisel İBAN numarası ve öğrenci belgelerini teslim etmek zorunda olacak.

YURT ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?
Yeni dönemde yurt ücretleri artış gösterecek. Geçen yıl 180 lira olan yurtların ücreti 215 lira, 213 lira olanlar 250 lira, 237 lira olanlar 280 lira, 258 lira olanlar 310 lira, 285 lira olanlar 340 lira olarak tahsil edilecek.

TOPLAM 671 BİN 508 ÖĞRENCİ YURTLARDAN FAYDALANABİLECEK
81 il 228 ilçede bulunan 759 yurttan toplam 671 bin 508 öğrenci yararlanabilecek.

ADIM ADIM TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Yurt başvurusu için öncelikle e-Devlet Kapısına giriş yapınız.

Giriş yaptıktan sonra  “Yurt Kayıt İşlemler” hizmetini, E-Devlet içerisindeki arama çubuğu vasıtasıyla bulunuz. Ya da aşağıdaki linke tıklayınız.

YURT KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Hizmeti ilk açtığınızda aşağıda örnekleri verilen hata mesajları ile karşılaşabilirsiniz. Bu durumlarda işleminize devam etmeniz mümkün olmamaktadır..

KYK 3. yedek yurt sonuçları açıklandı Taahhütname nasıl yapılır

1) Kayıt Bilgilendirme

Hizmete ilk girdiğinizde eğer kayıt yapabiliyor durumda iseniz bu kayıt formunu görüntüleyeceksiniz. Öğrenci Bilgileri ve Yurt Bilgilerinizi
kontrol ederek Taahhütnameyi okuyup onayladığınızda “Kayıt Yap” düğmesine basarak kayıt işleminizi tamamlayabilirsiniz.

KYK 3. yedek yurt sonuçları açıklandı Taahhütname nasıl yapılır



Bilgilerinizde eksiklik veya yanlışlık varsa işleme devam etmeyiniz.

2) İşlem Sonucu

Eğer kaydınız başarıyla tamamlanmışsa aşağıdaki ekranı görüntüleyeceksiniz. Artık işleminiz tamamlanmış demektir. Şimdi tarayıcınızı kapatabilir, farklı hizmetlerden faydalanabilir veya farklı web sitelerine gidebilirsiniz.

KYK 3. yedek yurt sonuçları açıklandı Taahhütname nasıl yapılır

Eğer yurt kayıt işleminiz gerçekleşmediyse aşağıdaki ekranı görüntüleyeceksiniz. Bu durumda işleminiz tamamlanmamış demektir. Daha sonra tekrar deneme yapabilirsiniz.

KYK 3. yedek yurt sonuçları açıklandı Taahhütname nasıl yapılır

 

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