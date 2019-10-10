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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Haber Giriş: 10.10.2019 - 11:22, Son Güncelleme:/

KYK 10. yurt yedek sonuçları açıklandı! KYK yurt yedek sonuçları sorgulama!

Barınma ihtiyacını karşılamak isteyen öğrencilerin başvuruda bulunduğu KYK yedek yurt başvurusu için sonuçlar, YURTKUR resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Öğrenciler, KYK yedek yurt sonuçları kimlik bilgileri ile ya da E-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. İşte, KYK 10. yurt sonuçları hakkında merakla araştırılan bazı bilgiler

KYK 10. yurt yedek sonuçları açıklandı! KYK yurt yedek sonuçları sorgulama!
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KYK 10. yedek yurt sonuçları, her perşembe olduğu gibi bu perşembe günü de erişime açıldı. Barınma ihtiyacını karşılamak isteyen öğrenciler, KYK yedek yurt sonuçlarını kimlik bilgileri ya da E-Devlet aracılığıyla öğrenebilecek.

KYK YEDEK YURT SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖNCELİKLE İLK KAYIT ÜCRETİ ÖDENECEK

Yurt hakkı kazanan öğrencilerin öncelikle kendilerine verilen süre içerisinde Ziraat Bankası şubelerinden, ATM’lerinden veya internet sitesinde (yurtkur.gsb.gov.tr) yer alan E-ÖDEME ekranından ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekiyor. İlk kayıt ücreti içerisinde güvence bedeli, gün bazında yatak ücreti ve yurt kimlik ücreti yer alıyor. Ödenmesi gereken ilk kayıt ücreti, T.C. kimlik numarasıyla ödeme ekranlarından sorgulama yapıldığında otomatik olarak ekrana çıkıyor.  

İlk kayıt ücreti öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösteriyor. Yerleştirme işlemini takip eden ay itibarıyla sadece aylık yurt ücreti ödenecek. Güvence bedeli ise bir defaya mahsus alınıyor ve yurttan kayıt sildirdiğinde öğrenciye iade ediliyor. 

KAYIT TAMAMLAMA E-DEVLET’TEN

İlk kayıt ücretini ödeyen öğrenciler, yurt kayıt işlemini e-Devlet üzerinden “Gençlik ve Spor Bakanlığı/Yurt Kayıt İşlemleri” linkine tıklayıp taahhütname onayı vererek tamamlayacak. 

Yurtta barınmaya başlandığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde en az 4 adet fotoğraf, kan grubu belgesi ve Kurum tarafından yapılması muhtemel geri ödemelerde kullanılmak üzere öğrencinin kendisine ait bir IBAN numarasının yurt müdürlüğüne teslim edilmesi gerekiyor.

YEDEK YERLEŞTİRMELER DEVAM EDECEK

Gençlerin barınma talebini karşılamaya yönelik yıl içerisinde de yurt açmaya devam eden KYK, yeni yurtlara ve mevcut yurtlarında boşalan yerlere de öğrenci yerleştirmeyi sürdürecek.

Yedek öğrencilerin yerleştirilme süreci, her perşembe ve pazartesi olmak üzere devam edecek. Yedeği biten iller için ise ilerleyen aylarda internet sitesinden duyurularak yeni başvuru alınacak.

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