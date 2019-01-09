Kütüphaneyi okul koridoruna taşıdılar
Batman Yunus Emre Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin okumaya teşvik edilmesi amacıyla kütüphane koridora taşındı. Teneffüs zilinin ardından dersliklerden çıkan öğrencilerden bazıları kitap okuyor, bazıları da masalardaki zeka oyunlarını oynuyor.
Batman'da, Yunus Emre Anadolu Lisesi'nin koridorunda kütüphane oluşturuldu. Okul yönetiminin hazırladığı ‘Koridor kütüphane’ projesi kapsamında koridorlara raf, masa ve sandalye konuldu, ardından 10 bini aşkın kitap yerleştirildi. Teneffüs zilinin ardından dersliklerden çıkan öğrenciler, kitaplar arasında yürüyerek dışarı çıkarken bazıları ders arasında kitap okuyor, bazıları da masalardaki zeka oyunlarını oynuyor. Bu sayede öğrenciler, hem teneffüslerini daha verimli geçiriyor hem de kitap okuma alışkanlığı ediniyor. Öğrencilerin yanı sıra okulun temizlik görevlileri de koridorları temizledikten sonra boş zamanlarında kitap okuyor.
‘GENİŞ BİR KİTAP YELPAZESİNE SAHİBİZ’
Okul müdürü Abdulbaki Gümüş, okulun 30 metrekarelik odadaki kütüphanesini kapalı yerden koridora taşıdıklarını anlattı. Gümüş, böylece hem yeni bir konferans salonuna kavuştuklarını hem de kitapları görünür kıldıklarını söyledi. Projenin başarılı olduğunu belirten Gümüş şöyle konuştu:
"Öğrencilerin kitaba rahatça ulaşabilmesi ve okumayı özendirmek için projeyi başlattık. Teneffüslerde bile çocuklar kitap okuyabiliyor, zeka oyunları oynayabiliyor. Şükürler olsun ki projemizde başarılı olduk. Kütüphanede 10 bini aşkın kitap bulunuyor. Milli eğitim müdürlüğümüzden kitap desteği aldık. Geniş bir kitap yelpazesine sahibiz. Kütüphanemizi koridora taşıdığımızdan bu yana öğretmen ve öğrencilerimizin yanı sıra temizlik görevlilerimiz dahi kitap okumaya başladı."
ÖĞRENCİLER MEMNUN
Öğrenci Zehra Demir, kitapların koridora taşınmasının farkındalık oluşturduğunu belirterek "Teneffüsler çok güzel geçiyor" dedi.
Muhammed Nuri Gültekin ise daha önce kütüphaneye çok sık gitmediğini söyleyerek, "Koridora taşınması sayesinde geçerken gözümüz kitaplara takılıyor. Bu da kitap okumayanları okumaya sevk ediyor. Bu sayede okuma alışkanlığı kazanıyoruz" diye konuştu.
HEM TEMİZLİYOR HEM OKUYOR
Okulun temizlik görevlisi Fatih Gezici ise öğrenciler dersteyken koridorda temizlik yaptığını belirtti. Çalışırken raftaki bir kitabın dikkatini çektiğini söyleyen Gezici, "Kitabı alarak okumaya başladım ve çok hoşuma gitti. İnşallah hep böyle de devam edeceğim" dedi.
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