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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
09.01.2019 - 12:53, Son Güncelleme:/

Kütüphaneyi okul koridoruna taşıdılar

Batman Yunus Emre Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin okumaya teşvik edilmesi amacıyla kütüphane koridora taşındı. Teneffüs zilinin ardından dersliklerden çıkan öğrencilerden bazıları kitap okuyor, bazıları da masalardaki zeka oyunlarını oynuyor.

Kütüphaneyi okul koridoruna taşıdılar
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Batman'da, Yunus Emre Anadolu Lisesi'nin koridorunda kütüphane oluşturuldu. Okul yönetiminin hazırladığı ‘Koridor kütüphane’ projesi kapsamında koridorlara raf, masa ve sandalye konuldu, ardından 10 bini aşkın kitap yerleştirildi. Teneffüs zilinin ardından dersliklerden çıkan öğrenciler, kitaplar arasında yürüyerek dışarı çıkarken bazıları ders arasında kitap okuyor, bazıları da masalardaki zeka oyunlarını oynuyor. Bu sayede öğrenciler, hem teneffüslerini daha verimli geçiriyor hem de kitap okuma alışkanlığı ediniyor. Öğrencilerin yanı sıra okulun temizlik görevlileri de koridorları temizledikten sonra boş zamanlarında kitap okuyor.

‘GENİŞ BİR KİTAP YELPAZESİNE SAHİBİZ’
Okul müdürü Abdulbaki Gümüş, okulun 30 metrekarelik odadaki kütüphanesini kapalı yerden koridora taşıdıklarını anlattı. Gümüş, böylece hem yeni bir konferans salonuna kavuştuklarını hem de kitapları görünür kıldıklarını söyledi. Projenin başarılı olduğunu belirten Gümüş şöyle konuştu:
"Öğrencilerin kitaba rahatça ulaşabilmesi ve okumayı özendirmek için projeyi başlattık. Teneffüslerde bile çocuklar kitap okuyabiliyor, zeka oyunları oynayabiliyor. Şükürler olsun ki projemizde başarılı olduk. Kütüphanede 10 bini aşkın kitap bulunuyor. Milli eğitim müdürlüğümüzden kitap desteği aldık. Geniş bir kitap yelpazesine sahibiz. Kütüphanemizi koridora taşıdığımızdan bu yana öğretmen ve öğrencilerimizin yanı sıra temizlik görevlilerimiz dahi kitap okumaya başladı."

Kütüphaneyi okul koridoruna taşıdılar

ÖĞRENCİLER MEMNUN
Öğrenci Zehra Demir, kitapların koridora taşınmasının farkındalık oluşturduğunu belirterek "Teneffüsler çok güzel geçiyor" dedi.

Muhammed Nuri Gültekin ise daha önce kütüphaneye çok sık gitmediğini söyleyerek, "Koridora taşınması sayesinde geçerken gözümüz kitaplara takılıyor. Bu da kitap okumayanları okumaya sevk ediyor. Bu sayede okuma alışkanlığı kazanıyoruz" diye konuştu.

Kütüphaneyi okul koridoruna taşıdılar

HEM TEMİZLİYOR HEM OKUYOR
Okulun temizlik görevlisi Fatih Gezici ise öğrenciler dersteyken koridorda temizlik yaptığını belirtti. Çalışırken raftaki bir kitabın dikkatini çektiğini söyleyen Gezici, "Kitabı alarak okumaya başladım ve çok hoşuma gitti. İnşallah hep böyle de devam edeceğim" dedi.

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