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    Kuş Lokum’dan ögrencilere: Sınıfımızı temiz tutalım

    Hürriyet Haber
    22.03.2018 - 22:57 | Son Güncelleme:

    İstanbul Pendik’teki Abdurrahmangazi İlkokulu’nun okul görevlisi Mahmut Baş, öğrencilere sınıflarını temiz tutmalarını söylemek için farklı bir yöntem buldu.

    11 yıldır görevli olan Baş, okula kuşları Lokum ve Sarıkız’ı getiriyor. Onlar da mesai saati boyunca okulda çalışıyor. Muhabbet kuşlarının kendisini çok sevdiği için kaçmadığını belirten görevli, omzunda kuşlarla temizlik yapıyor, öğrencilere okul sütü ve kuru üzüm dağıtıyor. Özellikle küçük öğrencilerin çok ilgi gösterdiğini anlatan Baş, “Biz sınıfı temiz tutun deyince çok dinlemiyorlar. Ama kuşlar böyle söylüyor, dediğimde onu uyguluyorlar” diyor. Sınıfı temiz tutmaları, yerlere çöp atmamaları, koridorda koşmamaları ve yüksek sesle konuşmamalarını kuşu aracılığıyla öğrencilere aktaran Baş, önceki duruma göre çocuklarda farkındalık oluştuğunu ve daha dikkat ettiklerini anlatıyor.

    Kuş Lokum’dan ögrencilere: Sınıfımızı temiz tutalım

    HEM HAYVAN SEVGİSİ HEM TEMİZLİK BİLİNCİ
    Okul koridorlarında omzunda kuşlarla dolaşan Mahmut Baş, sınıfa girdiğinde çığlıklar yükseliyor. Öğrenciler kuşları sevmek için Baş’ın etrafında toplanıyor. 21 yıllık sınıf öğretmeni Metin Dervişoğlu, “Kuşu araç olarak kullanıp çocuklara temizlik bilinci kazandırması güzel bir uygulama. Hayvan sevgisi oluşturması adına da çok iyi” diyor.

    Etiketler: Abdurrahmangazi İlkokulu , kuş , gazetehaberleri
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