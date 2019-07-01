‘Kuş dili’ üniversitede seçmeli ders olacak

Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy'de yöre halkı tarafından haberleşmek için kullanılan ‘ıslık dili’, Giresun Üniversitesi Turizm Fakültesi’nde seçmeli ders olarak okutulacak. Üniversite senatosu, yeni akademik yılda ilk kez öğrenci alınması planlanan turizm fakültesinde ıslık dilinin seçmeli ders olarak okutulmasını kabul etti. Fakültenin rekreasyon bölümünde 3 ve 4’üncü sınıf ders müfredatında yer alacak dersi vermek üzere bir akademisyen, bölgede çalışma yaparak halk arasında ‘kuş dili’ olarak da bilinen ıslık dilini öğrenecek. Aralık 2017'de UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınan ıslık dili, üç yıl sonra seçmeli ders olarak okutulmaya başlanacak.

'BU DİLİN ÖLÜ DİLLER ARASINA GİRMESİNDEN ENDİŞE EDİYORUZ'

Fakültenin Dekanı Prof. Dr. Musa Genç, ıslık dilinin, yörede yüz yıllardır haberleşmede kullanıldığını söyledi. Türkiye'de ıslık dilinin ilk kez 1956'da bilimsel olarak araştırılmaya başlandığını ve çıkan ilk sonuçların 1968'de yayına dönüştürüldüğünü belirten Genç, bugüne kadar yapılan çalışmaların, ıslık dilinin tüm özellikleriyle korunarak günümüze kadar geldiğini ortaya koyduğunu anlattı. Teknolojik gelişmeler ve göç gibi nedenlere bağlı olarak kültürel mirasın kullanımında azalmanın yaşandığını belirte Genç, konuşmasına şöyle devam etti:

"Islık dilinin yakın zamanda sadece bir gösteri dili haline gelmesinden ve ölü diller arasına girmesinden endişe ediyoruz. Kültürel bu mirasa sahip çıkılmalıyız. Korumalı, geliştirmeli ve gelecek nesillere aktarmalıyız. Bu dilin korunması ve yaşatılması noktasında etkili yollardan biri de okullarda eğitim öğretim kapsamına alınması. Bir ders haline gelmesini önceliyoruz. Bu bağlamda fakültemizin rekreasyon bölümüne seçmeli ders olarak koyduk. Fakültenin 3 ve 4’üncü sınıf öğrencilerine ıslık dilini seçmeli ders olarak sunacağız.

BİR AKADEMİSYEN ISLIK DİLİNİ ÖĞRENECEK

Üniversite bünyesinde bulunan Karadeniz Turizm Araştırma ve Uygulama Merkezi ile işbirliği yapacağız. Merkezle bir ekip kuracağız ve bu ekip, bölgede dil üzerine çalışmalar yapacak. Bir akademisyen ıslık dilini öğrenerek derslere girecek. Köyde merkez işbirliğiyle kurs düzenleyeceğiz. Burada düzenleyeceğimiz sınavda 90 ve üzeri puan alanlar da akademisyenler gözetiminde derslere girebilecek. Bu dersi seçen öğrenciler, tur rehberi olabilecek. Islık dilinin klasik kullanımının dışında özel kullanım alanları da bulunması gerekiyor. Bu bağlamda, kuş dilinin bir arama kurtarma dili olarak kullanımının mümkün olup olmadığı sorusu üzerinde odaklandık. Eğer arama kurtarma dili olarak ortaya koyabilirsek kayıtlarımızdaki ıslık seslerini notalara dönüştüreceğiz. Islık dili, belirlenecek 1000 kelime veya basit cümle bazında kişilerin kullanabileceği dil olacak."