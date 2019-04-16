Kuruluşa özel 23 Nisan kutlaması
Kuruluşunun 35’inci yıl dönümü ve 23 Nisan’ı birlikte kutlayacak olan kolejin 125 öğrencilik korosu ile 80 kişilik orkestrası operacı Hakan Aysev’e eşlik edecek.
Arı Eğitim Kurumları, 35'inci yaşını opera sanatçısı Hakan Aysev’le kutlayacak. ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı-Sanat Gecesi’ adı verilen etkinlikte ayrıca, okulun kuruluş yıl dönümüyle birlikte 23 Nisan da kutlanacak. Hakan Aysev’e konseri sırasında Arı Okulları’nın 125 öğrencilik korosu; 80 öğrencilik orkestrası da eşlik edecek. Gecede ayrıca okul öncesinden liseye kadar tüm Arı öğrencilerinin resim-heykel çalışmaları sergilenecek ve ilkokul hazırlık öğrencileri de mini bir konser verecek.
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