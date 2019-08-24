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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
İHA
24.08.2019 - 15:31, Son Güncelleme:/

Kurduğu kadın hentbol takımı şampiyon oldu 

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçe kırsalındaki bir okulda görev yapan beden eğitimi öğretmeni, kısıtlı imkanlarla kurduğu kadın hentbol takımıyla 4 yılda 8 kupa kazandı.

Kurduğu kadın hentbol takımı şampiyon oldu 
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı kırsal Konuklu İmam Hatip Ortaokulu'na 2015 yılında atanan Beden Eğitimi Öğretmeni Bayram Kaplan, kısıtlı imkanlar dahilinde kurduğu kadın hentbol takımı ile 4 yıl içerisinde 8 kupa kazanarak büyük başarı sağladı. Verdiği eğitim ve emekler ile kız çocuklarının gelişimine olumlu şekilde katkı sağlayan Kaplan, hentbolda il şampiyonluğu ve bölge guruplarında dereceye girdiklerini  belirterek, destek verildiği taktirde kuracağı kadın hentbol takımıyla Türkiye finallerinde boy göstermek istediklerini dile getirdi. Takım, hentbol branşı U-19 bayan milli takımına davet edildikten sonra yıldız bayan milli takımına da davet edilip, Şanlıurfa'nın hentboldaki gururu oldu.

‘HEDEFİMİZ HENTBOLDA TÜRKİYE FİNALLERİNDE YER ALMAK’

Genç kızlarımıza destek verildiği taktirde güzel başarılar elde edeceklerini belirten Beden Eğitimi Öğretmeni Bayram Kaplan, “Biz köy okulunun kısıtlı imkanları ile hentbol branşında çalışmalarımıza başladık. Hocaları olarak kız öğrencilerini ön plana çıkarmaya çalıştım. Çok şükür güzel çalışmalara imza attık. İlk olarak okula gittiğim zaman hentbol takımı oluşturacağım dediğim de herkes çok şaşırmıştı. Ben inanıyordum başarı sağlayacağımıza. Hocam siz nasıl hentbol sporunu burada yapacaksınız, kız takımını nasıl oluşturacaksınız, diyorlardı. Ben inançlıydım ve küçük bir top ile başladık. Bantla sardığımız kağıtları bir topun içerisine koyarak başladığımız sporda çok şükür dereceler elde ettik. Damlaya damlaya göl olur misali her geçen gün çalışmalarımızın sonucunu aldık. İlk final maçımızda 16-1 yenilmiştik. Bu yenilgi bizi çok üzmüştü, fakat yine de hayallerimizden vazgeçmedik. O gün pes etseydik çocuklar hentbol sporuyla bir daha belki hiç tanışamayacaklardı. Belki de ismi bile anılmayacaktı. Nitekim biz üstüne üstüne gittik ve sonraki yıllarda güzel başarılar elde ettik. Geçtiğimiz yıl şampiyon olduk. Şimdiki hedefimiz önümüzdeki yıllarda hentbolda yetenekli kızlarımızla Türkiye finallerini görmek. Çocuklara destek verildiği taktirde güzel şeyler olacağına inanıyorum. Çocuklar testle, tost arasında gidip geleceğine, bırakalım spor yapsınlar. Çocuklar sporda eğitimi sağlasınlar” diye konuştu.

 

 

 

 

 

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