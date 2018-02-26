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    Kurduğu gözlemevinde eğitim verecek

    DHA
    26.02.2018 - 14:17 | Son Güncelleme:

    Ordu’da, 6 yaşında izlediği ay tutulması sonucu başlayan uzay merakı hobiye dönüşen Cumaittin Turap (72), kurduğu gözlemevinde gençlere astronomi eğitimi verecek.

    Ordu’nun Ulubey ilçesinde, 6 yaşında izlediği ay tutulması sonucu uzay merakı hobiye dönüşen Cumaittin Turap, 1969’da Türkiye’den İsviçre’ye çalışmaya gitti. Burada teleskoplarla ilgilenen ve çeşitli eğitimler alan Cumaittin Turap, 1994’de tekrar Ordu’ya dönerek, 1.000 rakımlı Ulubey Sayacabaşı’nda ‘Astro Cumali Uzay Gözlemevi’ adını verdiği gözlemevi kurdu. Türkiye’nin köyde kurulan ilk gözlemevi olan ve 600 bin TL’ye mal olan gözlemevini ilgisizlik nedeniyle 5 yıldır kapalı tutan Cumaittin Turap, teleskoplarını satın almak isteyen kişilerin talebini de geri çevirdi.

    Kurduğu gözlemevinde eğitim verecek

    İlgisizlik nedeniyle gözlemevini kapatacağını açıklayan Cumaittin Turap’ın basında çıkan haberleri üzerine Ordulular harekete geçti. Cumaittin Turap, basında haberlerin üzerine çok sayıda kişinin kendisine ulaştığını, bu ilgidende memnun kaldığını belirterek, “İsviçreden getirdiğim özel teleskoplarla burada güzel bir gözlemevi açmıştım. İlgi yoktu, bu nedenle kaç senedir kapalıydı. Benim röportajımı okuyan izleyenler sonradan bana ulaştılar. Bu ilgidende çok memnun kaldım. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile de bir protokol imzaladık. Gençlik Merkezinde kalan gençler gözlemevinden faydalanacak ve burada astronomi eğitimi alacaklar” dedi.

    Kurduğu gözlemevinde eğitim verecek

    HALKIN HİZMETİNE SUNULACAK
    Ordu’da bir çok okuldan da öğretmenlerin gözlemeviyle ilgili olarak kendisiyle irtibata geçtiğini, bu yöndeki talepleri de karşılayarak, gözlemevini halkın hizmetine sunacağını belirten Turap, "Kış mevsimi olduğu için okullardan henüz gelen olmadı. Ancak havaların iyileşmesiyle okullardan öğrenciler buraya gelecek ve eğitim alacak. Uzayla ilgili herkes merakını burada giderebilecek. Ayrıca Gençlik Merkezi’nde kalan gençlerde burada astronomi eğitimine başladı. Bunlar hem benim hemde ilimiz için güzel gelişmeler. Bu teleskopların kullanılmayıp kenarda atıl vaziyette kalması benide çok üzüyordu. Artık burada teleskoplar kullanılabilecek ve bundan faydalanacaklar" diye konuştu.

    Etiketler: Eğitim , Çocuk , Uzay , Cumaittin Turap , Gözlemevi , Astronomi
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